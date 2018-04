Pegnitzer Apothekerin erklärt, was in eine Hausapotheke gehört

Pflaster, sterile und Salbe: Die richtigen Dinge sollten für den Notfall bereitstehen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Gesundheit beginnt in den eigenen vier Wänden, weil dort die meisten Unfälle passieren. Was gehört eigentlich als Standardausrüstung in die Hausapotheke? Anja Häfner, Apothekerin in der Franken Apotheke in Pegnitz, gibt Tipps.

Anja Häfner von der Franken Apotheke zeigte eine Auswahl, was in eine Hausapotheke, wenn man denn eine hat, hinein gehören sollte. © Ralf Münch



Mückenstiche, Kopfweh, Bauchschmerzen, Durchfall – alles kein Grund deswegen gleich zum Arzt zu rennen. Das kann man auch selbst behandeln, solange es sich in Grenzen hält. Apothekerin Anja Häfner sagt: "Wenn bestimmte Beschwerden über längere Zeit andauern, dann ist es ratsam, zum Arzt zu gehen, um das abklären zu lassen. Aber wenn das nur kurzfristig auftritt, dann kann man sich auch durchaus selbst helfen."

Gibt es überhaupt eine oder liegen die Sachen verstreut in der Wohnung? Wie sieht es mit Pflaster und Verbandszeug aus? Im Auto ist ein Erste-Hilfe-Kasten ein Muss – in den eigenen vier Wänden allerdings nicht. "In meinem Bekanntenkreis denke ich schon, dass jeder eine hat. Aber das liegt daran, dass die meisten Kinder haben. Mit Kindern ist man permanent damit beschäftigt, irgendwelche kleinen Verletzungen zu versorgen. Bei einem Singlehaushalt kann das anders aussehen", sagt die Apothekerin.

Sie selbst hat auch eine. Die ist im Schlafzimmer untergebracht, nicht im Bad oder in der Küche. "Man sollte generell Medikamente unter 25 Grad bei einer möglichst niedrigen Luftfeuchtigkeit lagern." Ob das, was in den Hausapotheken aufbewahrt wird, auch immer bezüglich des Haltbarkeitsdatums aktualisiert wird, ist für sie fraglich. Es passiert immer wieder, dass Medikamente lagern, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist.

Häfner erklärt, was in der Hausapotheke nicht fehlen sollte: Sterile Kompressen zum keimfreien Abdecken von Wunden, Mullbinden in verschiedener Breite zum Fixieren der Kompressen. Verbandspäckchen in mehreren Größen, genauso wie verschiedene Heftpflaster, Pflasterstrips und Wundschnellverbände, die auf die richtige Größe zugeschnitten werden können.

Dann die Hilfsmittel: Ein Fieberthermometer, Desinfektionsmittel, um die Haut keimfrei zu halten, eine Pinzette, etwa zum Entfernen kleiner Holzstücke aus der Haut. Kühlkompressen, die im Gefrierfach aufbewahrt werden sollten und Linderung bei Sportverletzungen versprechen, eventuell ein Gel bei Stauchungen oder Prellungen.

Liste mit Notfallnummern

Außerdem ein Mittel gegen Juckreiz, etwa bei Insektenstichen, eine Wundheilsalbe (Brandverletzungen) und auch ein Mittel gegen Schmerzen und Fieber. Und eine Liste mit Notfallrufnummer und eine Erste-Hilfe-Anleitung, die man sich aus dem Internet laden und ausdrucken kann, solle nicht vergessen werden.

Je nach Bedarf kann das ergänzt werden. Wenn jemand unter Magen- und Darmproblemen leidet, dann ist es auch sinnvoll, ein Mittel gegen Verstopfung oder Durchfall daheim zu haben. Oder wenn jemand oft unter Halsschmerzen leidet, dann auch Halstabletten. "Aber das wissen diese Personen sowieso und achten auch darauf, das immer daheim zu haben", sagt Häfner, "wichtig ist einfach, dass neben der Grundausstattung alles andere individuell an die persönliche Situation angepasst wird."

