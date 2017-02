Pegnitzer Archivar macht Geschichte greifbar

PEGNITZ - Andreas Bayerlein kümmert sich seit dem Jahr 2008 um das Stadtarchiv. Doch nur historische Dokumente zu sichten und diese zu katalogisieren, das reichte ihm nicht. Deshalb konzeptioniert er Ausstellungen, die im Bürgerzentrum zu sehen sind.

Um eine Ausstellung zu konzeptionieren, ist Stadtarchivar Andreas Bayerlein unter anderem auf die historischen Dokumente aus dem Stadtarchiv angewiesen. © Archiv/Ralf Münch



Andreas Bayerleins Job ist es, im Verborgenen zu arbeiten. Um zu seinem Arbeitsplatz zu gelangen, geht es im Bürgerzentrum per Aufzug nach unten, einmal ums Eck und durch zwei Türen hindurch. Dahinter befindet sich das Archiv der Stadt Pegnitz, das historische Dokumente hütet. Bayerlein ist als Stadtarchivar der Hüter dieser Schätze.

Der 48-Jährige hat in Bayreuth Geschichte und Politik auf Magister studiert. Seine erste berufliche Station war das volkskundliche Gerätemuseum Arzberg/Bergnersreuth, die zweite das Museum bayerisches Vogtland in Hof. Neu ist ihm das Konzeptionieren von Ausstellungen nicht. Denn bereits in Arzberg hat er neben der Archivarbeit eine Ausstellung zum Thema Küchengeräte und Flachsverarbeitung zusammengestellt. In Hof hat er eine Schau über Schuhmacher umgesetzt. "Schon immer hatte ich nach dem Studium mit dem Konzeptionieren von Ausstellungen zu tun", fasst Bayerlein zusammen.

"Nach außen tragen"

Für ihn ist es ein "Highlight" seiner Arbeit, den Besuchern Historisches zu zeigen. Der Antrieb dazu liegt für ihn auf der Hand: "Das Archiv nach außen zu tragen." Denn was nütze ein Archiv, das hinter verschlossenen Türen vor sich hin schlummert?

Bisher hat er fünf große Ausstellungen konzeptioniert. Seine erste im Jahr 2014 zum Thema "100 Jahre Erster Weltkrieg". Ein Jahr später folgte eine Schau zur Sprungschanze in Hainbronn sowie zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Im vergangenen Jahr stand das 150-jährige Jubiläum der Feuerwehr Pegnitz im Fokus. Bis kurz vor Weihnachten wurde außerdem eine Schau über Karl IV. gezeigt. "Eigentlich wollte ich dafür die Original-Reichskrone haben", sagt er, meint das aber natürlich nicht ganz ernst.

Immer ein ganz besonderes Stück

Doch nichtsdestotrotz ist sein Ziel stets, ein ganz besonderes Stück in jeder Ausstellung zu präsentieren. Das kann ein herausragendes Bild sein, ein Modell der Burg Böheimstein, eine alte Feuerwehrspritze oder eine Puppe, die beim Fliegerangriff auf Pegnitz beschädigt worden war.

Bevor eine Ausstellung gezeigt werden kann, muss Bayerlein das Material dafür zusammentragen und sich einen Überblick verschaffen. Dafür recherchiert er zuerst im Stadtarchiv. Welche Dokumente gibt es? Welche Fotos sind geeignet? Denn auch Bayerlein findet: "Bilder sagen mehr als tausend Worte." Dann begibt er sich auf die Suche nach Zeitzeugen, um gegebenenfalls von ihnen Material zu organisieren.

Es folgt die Recherche im Internet und die Fahrt nach Bayreuth, um in der Unibibliothek nach Fachbüchern zu suchen. Wenn nötig, dann fährt er ins Staatsarchiv Bamberg oder Amberg. Ein wichtiges Nachschlagewerk ist für ihn auch Heinrich Bauers "Geschichte der Stadt Pegnitz und des Pegnitzer Bezirks".

Selbst beigebracht

Für die nächste Ausstellung "Feste feiern in Pegnitz!" plant er, die historischen Stücke den Interessierten in drei Vitrinen und auf Stellwänden zu präsentieren. Das Material dafür sammelt er auf seinem Computer. Pro Ausstellung ein Ordner, gefüllt mit Schriftstücken und Originalfotos. Die Plakate, die seine Schauen ankündigen, macht er mithilfe von Powerpoint selbst. Beigebracht hat er sich den Umgang mit diesem Programm ebenfalls selbst. "Es macht Freude, die Erinnerung zu wecken", sagt Bayerlein.

Rückmeldung bekommt er zu seinen Ausstellungen von den Besuchern durchaus. Bei der letzten Schau hat er ein Gästebuch ausgelegt, das will er künftig immer machen. Er macht sich auch so viel Mühe, weil er findet, dass sich Pegnitz nicht verstecken braucht, "es gibt Sachen zu zeigen". Geschichte sei vielfältiger als man denke.

Mitte Mai startet eine Schau zum Thema "Feste feiern in Pegnitz!". Ab 17. September geht es im Bürgerzentrum, passend zum Lutherjahr, um das kirchliche Leben im evangelischen Pegnitz. Es wird die Entwicklung der evangelischen Kirche ab dem Jahr 1517 beleuchtet.

Zudem plant Andreas Bayerlein mehrere kleine Ausstellungen ab dem 20. Februar, die "kleine" Jahrestage von 2016 thematisieren: 1926 zum Beispiel fand die Uraufführung der Muffel-Festspiele auf dem Schlossberg statt, im selben Jahr wurde dort das Gefallenen-Denkmal errichtet. Eine weitere kleine Schau widmet sich der Einweihung des Aussichtsturms auf dem Schlossberg.

