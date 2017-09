Pegnitzer ASB hilft Bedürftigen in Rumänien

PEGNITZ - Die Rumänienhilfe des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) Pegnitz führt Mitte Oktober wieder einen Hilfstransport nach Rumänien durch, bereits die neunte Tour dieser Art, seit man die humanitäre Aktion vom Hinterkleebacher Hans Lodes übernommen hat und im Juni 2016 damit startete. Man bringt gezielt Hilfsgüter nach Bedarf zu Anlaufstellen im ganzen Land.

Nach Rumänien wird nur das gebracht, was die bedürftigen Menschen dort wirklich brauchen. Der Arbeiter-Samariter-Bund Pegnitz startet im Oktober zu seiner nächsten Transportreise. © Klaus Trenz



Dieses mal hat Lindner eine psychiatrische Klinik, ein Obdachlosenheim und eine Sozialsiedlung als Ziele. In der Klinik und dem Heim werden vor allem einteilige, gut erhaltene Matratzen und Decken gebraucht. Auch Hygieneartikel sollen mitgebracht werden. Kleinmöbel braucht Lindner für die Sozialsiedlung. Dort haben arme Menschen zwar ein Dach über den Kopf bekommen, aber kein Geld für Möbel. Gesucht werden zudem Schulranzen, Schulsachen, Fahrräder, Rollstühle, Rollatoren und Windeln für Erwachsene und Kinder.

Straff organisiert

Lindner hat die rein ehrenamtliche Rumänienhilfe straff organisiert. "Ohne geht es nicht", sagt er. Man sammele permanent. Die Sachspenden können jeden Donnerstag, ab 17 Uhr, in der Brauhausgasse (ehemaliger Kauf-gut) abgeben werden. Sie werden von Helfern sortiert, in Kartons verpackt, gekennzeichnet und beschriftet und vorerst eingelagert.

Über verschiedene Kontakte weiß Lindner, was die Einrichtungen, die man anfährt, gerade brauchen. Entweder ergibt sich das aus Gesprächen, wenn er in Rumänien ist, oder über den ASB Rumänien (FSR-Federatio Samarienilor Romani), vom Trockauer Pfarrer Josef Hell, der schon mit Lodes zusammengearbeitet hat und von Rückmeldungen verschiedener Kontaktpersonen über Netzwerke: "Wir schütten die Leute nicht zu, sondern liefern bedarfsgerecht." Und: "Unsere Empfänger sind arm aber nicht würdelos. Deshalb sammeln und liefern wir nur tragbare und gut verwendbare Sachen." So ist man beim ASB über Müll und Schrott, der abgegeben wird, nicht begeistert.

Zwölf Stunden bis zur Grenze

Wenn Lindner seine beiden Mitfahrer zusammen hat und das Fahrzeug bereit steht, das von Pegnitzer Firmen zur Verfügung gestellt wird, geht es los. Rechnen müssen die ASBler mit rund zwölf Stunden Fahrt bis zur rumänischen Grenze. Dann kommt es darauf an, welches Ziel man ansteuert: Beim letzten Transport war man rund 3500 Kilometer unterwegs.

Übernachtet wird bei Privatpersonen. Fünf Tage dauert es, bis man wieder zu Hause ist. Die Kosten für einen Transport betragen rund 500 Euro, die über Spenden finanziert werden. Der ASB sucht auch ehrenamtliche Helfer zum Sortieren und Verpacken und auch zum Mitfahren. Ziele der Rumänienhilfe sind unter anderem, sechs Transporte im Jahr durchführen zu können, die Anlaufstellen auf 25 auszubauen, die Kontakte in Rumänien und die Zusammenarbeit mit dem FSR zu vertiefen.

