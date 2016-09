Pegnitzer Autofahrer können bald aufatmen

HAINBRONN - Im April 2016 hatte die Stadt Pegnitz mit dem Projekt „Staatsstraße Hainbronn-Michelfeld“ begonnen. Sie musste saniert werden. Vor allem musste ein Fahrrad- und Gehweg her. Denn auf der kurvigen und engen Straße war es teilweise für zwei Pkw schon schwer, aneinander vorbei zu kommen. Als Radfahrer musste man schon doppelt aufpassen. Jetzt zieht die Stadt Bilanz.

Bis Mitte November soll die Asphaltierung auf der Staatsstraße Hainbronn-Michelfeld abgeschlossen sein, vielleicht auch schon Ende Oktober. © Foto: Ralf Münch



Der zweite Bürgermeister Wolfgang Nierhoff: „Wir liegen absolut im Zeitplan. Jetzt wird mit der Deckschicht begonnen.“ Die Tragschicht ist schon komplett aufgebracht – bis auf die Tragschicht zwischen den beiden Stahlbetonbrücken, die über die Pegnitz gebaut wurden.

„Dort müssen wir noch Untergrundverbesserungen durchführen“, sagt Adolf Lenk vom Hochbauamt der Stadt Pegnitz. Laut ihm der schwierigste Bereich, weil das Grundwasser hier sehr hoch ansteht.

Die Ufersicherungsmaßnahmen wurden auch schon durchgeführt. Die dienen dazu, den Radweg bei Hochwasser zu schützen. Auch wenn, wie Lenk es formuliert, es eine 100-prozentige Sicherheit nur am Ende des Lebens gibt. Was man tun konnte, hat man aber hinsichtlich des Hochwasserschutzes auch getan.

Am Freitag wird damit begonnen die Deckschicht im Rad-und Gehweg aufzubringen. Die Asphaltierungsmaßnahmen sollen bis Ende Oktober oder Mitte November abgeschlossen sein. Lenk: „Bisher spricht nichts dagegen. Aber man steckt natürlich nicht drin, was das Wetter betrifft. Solange es jedoch keine Starkniederschläge gibt, sollte es schon klappen.“ In einem Punkt können die Verkehrsteilnehmer auf jeden Fall aufatmen. Und zwar, was eine Vollsperrung der Straße anbelangt.

Am Anfang war solch eine Vollsperrung zwar angedacht, die wurde aber inzwischen verworfen. Sobald die Asphaltierungsarbeiten beginnen, wird – wie jetzt auch schon — mit Ampeln der Verkehr halbseitig umgeleitet. „Es stimmt schon, dass wir uns am Anfang darüber Gedanken gemacht hatten. Aber das hätten wir nur in der Ferienzeit machen können, weil dann eben keine Schulbusse fahren. Aber das konnten wir vom terminlichen einfach nicht takten“, so Adolf Lenk weiter.

