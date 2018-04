Pegnitzer bastelt mit Teilen von Motorrädern

AUERBACH - Der Pegnitzer Michael Pabst bastelt in seiner Auerbacher Werkstatt an sogenannten "Classic Bikes" und hat sich si in der internationalen Szene einen Namen gemacht.

Die prämierte Yamaha des Pegnitzers Michael Pabst hat eine heute nicht mehr verwendete Trommelbremse. © Brigitte Grüner



Mehr PS, mehr technische Feinheiten, mehr Komfort auch auf langen Strecken sind Features, die Biker von einem modernen Motorrad erwarten. Für Michael Pabst sind aber auch noch andere Eigenschaften wichtig: Er schwört auf "Classic Bikes" und hat sich damit in der internationalen Szene einen Namen gemacht.

Unter "Classic Bike" versteht man ein etwas älteres Motorrad, das aber noch kein Oldtimer ist. Die Zweiräder in dieser Kategorie wurden etwa in den 70-er und 80-er Jahren gebaut. Pabst, der aus Bamberg stammt und seit 30 Jahren in Pegnitz lebt, hat Freude daran, Motorräder aus dieser Zeit zu restaurieren. Eines davon ist eine Yamaha TR2 mit 350 Kubikmeter Hubraum aus dem Jahr 1972.

Es wurde von Pabst nicht nur mit großem Aufwand restauriert, sondern wird bei bestimmten Anlässen auch gefahren. Ein solcher Anlass war die "Classic TT Parade" auf der Isle of Man. Im August vorigen Jahres hat Pabst daran teilgenommen. Mit Erfolg! Denn sein Fahrzeug wurde von einer Fach-Jury unter rund 300 Motorrädern zum "Best Racing Motorcycle in Show" gewählt.

Von der sauberen Restaurierung konnten sich die interessierten Besucher schon im Vorjahr bei der Motorradmesse "Testival" im Hof der Prüfstelle von Josef Stiefler-Ebert überzeugen. In diesem Jahr wird Pabst sein Bike am 29. April beim zweiten "Auerbacher Testival" wieder ausstellen.

Nur wer selbst Fahrzeuge restauriert, kann die Leistung des Hobby-Schraubers erahnen. Er hat das Motorrad im Jahr 2015 eher zufällig in einer Scheune entdeckt und gekauft. Die Maschine war nahezu komplett, aber nach einem Rennunfall in den 70-er Jahren erheblich beschädigt.

Jedes Teil säuberlich gereinigt

Das Motorrad wurde in zwei Jahren komplett restauriert, erzählt Pabst. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Verwendung und Aufarbeitung möglichst vieler Originalteile ohne Zukauf von Neuteilen. Das hört sich einfach an, macht die Arbeit aber auch um einiges komplizierter. Bedeutet es doch, dass jedes Teil säuberlich gereinigt und der Rost entfernt werden muss, dass Metallteile poliert werden und die Karosserie im Stil des Originals lackiert werden muss.

Für Michael Pabst ist diese Arbeit keine Mühe, sondern ein willkommener Ausgleich. Er arbeitet als Key-Account-Manager bei ZF in Auerbach und sitzt fast ganztags am Schreibtisch. Und wenn Kollegen am Wochenende gerne wandern oder ins Kino gehen, zieht er den Blaumann an und zieht sich in seine Werkstatt zurück.

Neben Pabst-Classic-Bikes betreibt er seit 2015 in einem Gebäude an der Hopfenoher Straße auch das "Radlager", in dem Biker ihre Motorräder über den Winter abstellen und auch pflegen können. Die Werkzeuge, die er für die Restauration der "Classic Bikes" benötigt, stellt er gerne auch anderen Fahrern zur Verfügung.

Dieses „König“-Renngespann von 1974 ist die nächste große Aufgabe für Restaurator Michael Pabst. © Foto: Brigitte Grüner



Doch zurück zur preisgekrönten Yamaha: Der gleichnamige Hersteller aus Japan hat in den 70-ern jedes Jahr so genannte "Production-Racer" als käufliches Renn-Motorrad in geringer Anzahl an ambitionierte Privatfahrer verkauft. Die Fahrzeuge entsprachen jeweils dem technischen Stand der Werksmaschinen des Vorjahres. Pabsts Yamaha hat einen Zweitakt-Motor mit zwei Zylindern, eine Leistung von 60 PS bei 10500 Umdrehungen und ein Leergewicht von 95 Kilogramm. Als maximale Geschwindigkeit sind 230 Stundenkilometer angegeben.

Der 58-Jährige war schon als Kind von Motorrädern fasziniert. Sein Vater war einige Jahre Leiter des legendären Ellerberg-Rennens in der Nähe von Bamberg. Auch der ältere Bruder hat an Motorradrennen teilgenommen. Er selbst saß schon mit zwölf Jahren erstmals selbst auf dem Fahrersitz. Natürlich nicht im öffentlichen Straßenverkehr. "Die Liebe zu den Motorrädern aus dieser Zeit hat mich nicht mehr losgelassen", sagt Pabst, der privat ein Reisemotorrad der Marke Triumph fährt. Wenn er Bikes restauriert, bevorzugt er japanische und italienische Modelle.

In Kisten verpackt

Das neueste Projekt wartet bereits auf den geschickten Restaurator: Ein Renngespann des Herstellers "König" aus dem Jahr 1974. Was für den technischen Laien wie ein unlösbares Puzzle aussieht, ist eine Aufgabe, die ihm Spaß macht. Das Gespann wurde vom Vorbesitzer vor Jahren in alle Einzelteile zerlegt und in Kisten verpackt zum Kauf angeboten. Die Teile müssen zuerst sortiert und dann Stück für Stück aufbereitet und wieder zusammengefügt werden, wobei es außer ein paar Bildern vom Gespann keinerlei technische Unterlagen darüber gibt.

Mindestens zwei Jahre hat der Pegnitzer für die Restaurierung angesetzt. Wenn Original-Ersatzteile benötigt werden, gibt es dafür einen guten Markt in England. "Dort ist auch die Oldtimer- und Classic-Szene viel populärer als beispielsweise in Deutschland."

Pabst macht häufig Fotos, um den Fortschritt seiner Restaurierungen zu dokumentieren. 15 000 bis 20 000 Euro ist ein hergerichtetes Bike für einen Liebhaber wert, weiß er. Er selbst bezeichnet sich nicht als Sammler. Er restauriert auch alte Motorräder auf Kundenwunsch oder verkauft die wie neu aussehenden Maschinen. Für ihn beginnt der Spaß bei der Demontage und endet, wenn die letzte Schraube wieder festgezogen ist und ein Motorrad wie neu vor ihm steht.

Ungewohnte Sitzhaltung

Beim Event auf der Isle of Man war Michael Pabst schon öfter. Im Vorjahr wollte er seinen Traum erfüllen und einmal mit einem Classic Bike auf dem Rundkurs fahren. Bequem war das Fahren nicht. Die Sitzhaltung auf der Maschine ist ungewohnt und die Beine des Fahrers müssen halbwegs unter der Verkleidung verschwinden, um windschnittiger unterwegs zu sein. Dass er das Bike auch ausgestellt hat, war anfangs gar nicht der Plan. Doch die Besucher waren begeistert, erzählt er. "Manche sind halb in den Motor gekrochen, um alles genau zu sehen." Ein für viele Zuschauer interessantes Merkmal der alten Rennmaschine ist die heute nicht mehr verwendete Trommelbremse. Die Auszeichnung als "Best Racing Motorcycle in Show 2017" war auf jeden Fall verdient.

