Pegnitzer Berufsschüler fliegen in "beschauliches" Seebad

Neuanfang beim Schüleraustausch: Statt nach Guyancourt geht es nach Biarritz

PEGNITZ - Nach einigen Unruhen um die Partnerschaften mit französischen Schulen hofft Renate Grellner von der Berufsschule, dass nun wieder Ruhe einkehrt. Darauf deutet auch Einiges hin und die Schüler freuen sich auf den Austausch.

Nach ein paar Jahren im Austausch mit der französischen Stadt Marseille reisen die Pegnitzer Berufsschüler bald nach Biarritz. Das Seebad ist mit rund 25 000 Einwohnern deutlich kleiner als die Metropole (860 000 Einwohner). © Foto: Schule



Vor fünf Jahren ist die Partnerschaft mit Guyancourt im 25. Jahr ihres Bestehens von den Franzosen überraschend beendet worden. "Sie haben damals erklärt, dass sie die Schule umbauen und uns deshalb nicht empfangen können", erinnert sich die stellvertretende Schulleiterin. Auf eine erneute Anfrage habe die Schule nicht reagiert.

Den Pegnitzer Schülern habe es im Pariser Großraum immer sehr gut gefallen, sie haben in der Weltstadt immer die Möglichkeit bekommen, große Luxus-Hotels kennen zu lernen. "Das ist kein Vergleich zu den Hotels hier bei uns. Das heißt nicht, dass unsere Hotels schlecht sind, aber mit den Einrichtungen der Weltstädte können wir leider nicht mithalten", bedauert sie. Nach dem überraschenden Ende der Beziehungen in die Pegnitzer Partnerstadt Guyancourt sollte es für ein, zwei Jahre eine Übergangslösung mit Metz geben, um den Pegnitzer Schülern trotzdem zu ermöglichen, in die französische Arbeitswelt zu schnuppern.

Eine Delegation aus der nordost-französischen Stadt war auch schon mit Schulvertretern bei Bürgermeister Uwe Raab, um über den Austausch zu sprechen. Alles schien gut anzulaufen. Dann sei der Schulleiter aus Metz kurzfristig versetzt worden, und sein Nachfolger habe kein Interesse mehr an dem Austausch gezeigt. Es sei ihm zu viel Arbeit gewesen, hat Grellner gehört. Bevor die Übergangslösung überhaupt greifen konnte, war sie wieder vom Tisch.

Vermehrt Bäcker geschickt

Durch das deutsch-französische Sekretariat in Saarbrücken ist der Pegnitzer Berufsschule und ihren angehenden Köchen und Hotelmanagern Marseille vermittelt worden. So gab es kein Jahr, in dem der Austausch ausfallen musste. Er habe sich lediglich vom Frühjahr in den Herbst verschoben. Vier- oder fünfmal haben sich die Schulen gegenseitig besucht. "Wir waren immer sehr gerne in Marseille, wie auch in Guyancourt", sagt Grellner. Zuletzt habe die französische Seite aber vermehrt Bäcker und Konditoren geschickt. In Pegnitz und der Region sind sie zwar gut untergekommen — ein Bäcker bietet seit dem Austausch sogar französisches Baguette an —, aber der direkte Austausch habe wegen der unterschiedlichen Ausbildungsrichtungen der Schüler gefehlt. Auch mit Marseille hat es nicht so recht geklappt. Grellner vermutet, dass den französischen Schülern Pegnitz und die Fränkische Schweiz zu klein und zu "weit weg vom Schuss" war. Nun kommt ein Neuanfang mit Biarritz. Schon Ende April fliegen zwölf Schüler und ihre Betreuer für drei Wochen in die südfranzösische Stadt. Das Seebad ist mit knapp 25 000 Einwohnern deutlich kleiner als Marseille (860 000) und fast so groß wie Guyancourt (28 000).

Je nach dem, welches Angebot die Schule findet, reisen die Pegnitzer Austauschschüler mit dem Bus, Zug oder Flugzeug an. Die zuständige Lehrerin Martina Weißmann finde immer gute Angebote, die in das Budget, das vom deutsch-französischen Sekretariat zur Verfügung gestellt wird, nicht ausschöpfen. In der ersten Woche sollen die Schüler Land und Leute kennen lernen, danach geht es zum Arbeiten in die unterschiedlichen Betriebe. Seit vergangenem Herbst laufen die Gespräche und Planungen.

"Pegnitz nicht vergleichbar"

Dieses Mal sei der Partnerschule klar kommuniziert worden, dass Pegnitz nicht mit den Weltstädten vergleichbar ist. "Das ist für die französischen Schüler auch spannend zu sehen, wie das Hotel- und Gaststättengewerbe auf dem Land aussieht", findet die stellvertretende Leiterin der Berufsschule. "Wir brauchen uns mit unserer Region aber nicht verstecken, ich lebe gerne hier", betont sie.

Vom Austausch verspricht sie sich, dass die Schüler die anderen Arbeitsweisen, Gerichte und Kulturen kennenlernen. Ob er für die Sprachkenntnisse etwas bringt, kann Grellner nicht beurteilen. Sie spreche selbst kein Französisch und ist beim Austausch auf die Unterstützung eines Dolmetschers angewiesen. "Die Schüler sind kreativ und sprechen einen Mischmasch aus Deutsch, Englisch und Französisch", berichtet sie und lacht. Sie ist erleichtert, dass ein neuer Partner gefunden worden ist.

