Pegnitzer Brettl holt Django Asül

Namhafte Kabarettisten 2018 im Programm — Derzeit hält sich die Kulturreihe aber zurück

PEGNITZ - Schon länger nichts mehr vom Pegnitzer Brettl gehört? Gibt es die renommierte Kulturreihe in der Stadt überhaupt noch? Aber klar doch, sagt Karl Lothes, der die Veranstaltung seit einem Vierteljahrhundert organisiert.

Brettl-Gründer Reinhard Ullmann (links) und sein Nachfolger Karl Lothes (von links) feierten 25 Jahre Pegnitzer Brettl mit einer Ausstellung von Plakaten der Kulturreihe. © Archiv/Klaus Trenz



Bloß der Zeitplan für die Veranstaltungen habe sich geändert, erklärt Lothes. So richtig los geht es mit dem Brettl heuer erst im November. Dafür hat Lothes für Herbst 2018 schon einen Star der Kabarettszene an Land gezogen.

Das mit der Kultur sei inzwischen schon so eine Sache in Pegnitz, sagt Lothes. Auf der einen Seite könne es nie zu viel davon geben, von einem Überangebot will er also nicht sprechen. Aber: "Kultur muss man sich eben auch leisten können." Sprich: Man dürfe den Geldbeutel der potenziellen Besucher nicht überstrapazieren. Und müsse daher Konkurrenz vermeiden. Daher schalte das Pegnitzer Brettl einen Gang zurück.

Vortritt für Faust-Festspiele

Was in der Praxis heißt: Bis zum Jahresende hält sich Lothes im Hintergrund. Sind da doch seit Sonntag bis Anfang September die Faust-Festspiele am Schlossberg. Lothes ist stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins, weiß, dass die gut zwei Dutzend Aufführungen nicht gerade ausverkauft sind – "das könnte besser laufen". Und dann kommen im Oktober noch in recht konzentrierter Form die Veranstaltungen des städtischen Kulturamtes unter der Regie von Martina Hofmann: "Es wäre ja dumm, wenn man sich da in die Quere kommt."

Was nicht bedeute, dass das Brettl in den Monaten bis zum November so rein gar nichts macht. Im Gegenteil: "Wir präsentieren ja auch eine Reihe von Ereignissen. Oder unterstützen sie", erklärt Lothes. Wie zum Beispiel eben die Faust-Festspiele oder den Jazz-Frühschoppen des Vereins Hungerhilfe in Pegnitz (Hip) am 30. Juli im Wiesweiherpark. Oder den Auftritt des Fränkischen Theatersommers mit der Komödie "Hochzeitsreise" am 27. August am Kirchplatz.

Oder den Tag des offenen Stollens zum bayernweiten Tag des offenen Denkmals am Industriedenkmal Erweinstollen am Kleinen Johannes am 10. September. Dort gibt in der Regel die Jugendbergmannskapelle ein Standkonzert; Jörg Wettengel, Vorsitzender des Bergknappenvereins, bietet Führungen an. Dahinter steht heuer allerdings noch ein Fragezeichen. Denn nach dem Abriss des ehemaligen THW-Gebäudes in der Nachbarschaft entsteht zurzeit in diesem Bereich ein neuer Großparkplatz des Maschinenbauunternehmens KSB. "Mal schauen, ob das auch in diesem Jahr was wird", sagt Lothes. Er sei in intensivem Kontakt mit dem Rathaus und der KSB, um eine Lösung zu finden.

Im "Lachkoma"

Der echte Startschuss für die nächste Brettl-Saison fällt am 25. November mit der Kabarettgruppe "Herkuleskeule" aus Dresden und ihrem Programm "Lachkoma" in der Turnhalle des Gymnasiums. Es folgt am 8. Dezember Frauenkabarett mit Rena Schwarz und ihrem "Weihnachtsboykott", ehe am 17. Dezember Markus Engelstaedter nach seiner erfolgreichen Pegnitz-Premiere mit einem "Queen"-Special im Vorjahr in der Wiesweiherhalle eine Weihnachtsshow präsentiert.

Das Programm für 2018 wächst noch, zwei Höhepunkte stehen aber schon fest: "Im März wird Günter Grünwald kommen, im Herbst Django Asül." Namen, die für sich sprechen. Die Lothes aber nicht auf eigene Kappe nach Pegnitz holt. Sondern über Verhandlungen mit "großen Veranstaltern". Das hat mit dem finanziellen Risiko zu tun: "Die Stadt muss vermeiden, steuerpflichtig zu werden, da wäre das Risiko einfach zu hoch." Und das sei ja auch nicht die Aufgabe einer Kommune, sagt Karl Lothes.

STEFAN BRAND