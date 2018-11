Pegnitzer Bürger gucken in die Röhre

Vodafone hat von analogem auf digitalen Empfang umgestellt — Fachgeschäfte installieren Empfänger auch sonntags - vor 58 Minuten

PEGNITZ/WILLENREUTH - Receiver, analoger und digitaler TV-Empfang — für viele Bürger sind das "böhmische Dörfer". Wer einen "alten" Fernsehapparat besitzt und am Donnerstagabend das Fußballspiel anschauen wollte, hatte Pech: Der Bildschirm blieb schwarz.

Alois Hümmer von Euronics Baumann mit einem Digital-Receiver. Wer Programme über Kabel empfängt, braucht ab jetzt solch ein Gerät. © Ralf Münch



Genau genommen handelt es sich um die Gruppe der TV-Kunden, die mit Vodafone einen Vertrag über Kabelfernsehen abgeschlossen haben. Dieses Unternehmen hat nun von analogem auf digitalen Empfang umgestellt. Ohne besondere Empfänger (die sogenannten Receiver) ist Fernsehschauen nicht mehr. Tv-Apparate und Radios, die ihr Programm über Kabel empfangen, geben keinen Mucks mehr von sich.

Obwohl seit Wochen in einem Laufband am unteren Bildschirmrand auf die Veränderung hingewiesen wurde, sind viele Bürger überrascht worden. Deshalb fragen sie bei den Fachgeschäften nach. "Wir haben den Laden voll", sagt Filialleiter Alois Hümmer bei Euronics Baumann in Pegnitz. "Obwohl die Leute den Hinweis gesehen haben, haben ihn viele ignoriert. Nun sitzen sie ohne Fernsehbilder da und fragen bei uns um Hilfe nach."

Zahlreiche Pegnitzer sind aber bereits aktiv geworden — Hümmer schätzt die Zahl auf 500 — und haben in den letzten Wochen ihre Apparate umstellen lassen. "Jetzt haben wir noch einmal 500 Haushalte auf der Warteliste. Deshalb arbeiten wir auch am Samstag und Sonntag." Der Einbau des Receivers und die Sendersuche dauere vor Ort je nach Bedarf etwa 20 bis 30 Minuten.

Große Nachfrage

Auch Georg Bauer vom gleichnamigen Fachgeschäft in Willenreuth berichtet von einer großen Nachfrage für digitale Receiver. "In letzter Zeit hatten wir sehr viele Anfragen. Wir haben viele Receiver verkauft. Wenn man aber über Kabel fernsehen will, dann geht es ja auch gar nicht anders. Alleine heute haben schon vier Kunden angerufen und digitale Receiver bestellt", sagte er am Freitag. Es wurden aber auch neue Fernseher bestellt. Der Grund: Ältere Geräte können keine digitalen Informationen darstellen. Da nützt dann auch kein Receiver etwas. "Wenn ein Fernseher schon 15 Jahre alt ist, dann überlegen sowieso viele Kunden, sich einen neuen zuzulegen", sagt Renate Bauer.

Programme verschoben

Auch die Firma Bauer ist zurzeit viel unterwegs. Oft geht es darum, dass sich Programme plötzlich auf andere Programmplätze verschoben haben und die Kunden nicht wissen, wie man Programme sortiert – trotz Bedienungsanleitungen. "Wir richten das dann natürlich auch ein."

Gab es Unverständnis seitens der Kundschaft über den Zwang zum digitalen Empfang? Darüber, dass man gezwungen wird sich neue Geräte anzuschaffen, obwohl man ja für den Fernsehempfang sowieso eine monatliche Grundgebühr bezahlt? Nein, sagt Georg Bauer. Zum einen wurde man schon Wochen vorher darüber informiert, dass ab 15. November der analoge Empfang eingestellt wird, zum anderen sei der digitale Empfang schon seit Jahren Standard, was Satellitenempfang beträfe.

KLAUS ALTMANN/RALF MÜNCH