Pegnitzer Dekan ist nach Festnahme in Sorge

Gerhard Schoenauer befürchtet Auswirkungen auf bisher geleistete Integrationsarbeit - vor 1 Stunde

CREUSSEN/PEGNITZ - Ein rundum positives Fazit zogen Dekan Gerhard Schoenauer und Geschäftsführerin Manuela Bierbaum über alles, was mit dem Diakonieverein zusammenhängt. Bei der Mitgliederversammlung in Creußen gaben sie einen Überblick.

Eine Warteliste besteht für das Brigittenheim in Pegnitz. Bei der Mitgliederversammlung des Diakonievereins zog Dekan Gerhard Schoenauer ein positives Fazit. © Ralf Münch



Integrationsarbeit: Sorge und Betroffenheit nach der Festnahme des syrischen Flüchtlings äußerte Dekan Gerhard Schoenauer. "Die Gefahr ist nahe", sagte er. So ein Vorfall mache die Integrationsarbeit schwierig. "Aber niemand kann so etwas verhindern", sagte er. Er hoffe, dass die gelungene Integrationsarbeit in Pegnitz deswegen keinen Schaden nimmt.

Zusammen mit der Stadt Pegnitz hat die Diakonie das Projekt "Lehrpfade in die Pegnitzer Stadtgesellschaft — Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen" entwickelt. Die evangelische Landeskirche hat das Projekt mit 60.000 Euro bezuschusst, weitere Mittel kamen von der katholischen Kirche, Betrieben und Einzelpersonen. Das Bundesinstitut für Bau- und Raumforschung fördert deutschlandweit zehn Projekte, die vorbildliche Flüchtlingsarbeit leisten. Das Pegnitzer Konzept erhält von dort 84.000 Euro.

Brigittenheim: Wie Schoenauer informierte, ist das Haus ausgelastet, es besteht eine Warteliste. "Wir könnten 20 bis 40 Plätze mehr besetzen", so der Dekan. Eine gute Bewertung gab es von der Heimaufsicht. Zimmer und das Äußere wurden gelobt. Beste Atmosphäre im Haus, das Personal arbeite mit Herzblut und bei Bewohnern und Mitarbeitern herrsche große Zufriedenheit. Es gibt keinerlei Mängel. Besonders hervorgehoben wird, dass das Brigittenheim das größte Haus im Bezirk Oberfranken ist, das keine Fixierungen mehr habe. Wichtiges Thema war 2016 die Spezialisierung im Bereich Palliativversorgung. Es gibt Weiterbildungen für die Mitarbeiter.

Brandschutz: Seit Jahren wird im Brigittenheim nachgebessert. Der Brandschutz soll nächstes Jahr abgeschlossen sein. Das Brandschutzgutachten 1 hat die Einrichtung bereits erhalten. Erneuert wird auch das Blockheizkraftwerk.

Diakoniestationen: Die beiden Diakoniestationen in Pegnitz und Creußen sind ausgelastet, die Nachfrage an häuslicher Pflege groß. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) hat die Einrichtungen gut bewertet.

Tagespflege: Die Leitung der Tagespflege in Pegnitz hat gewechselt. Gundula Egelkraut ist in den Ruhestand gegangen, ihre Nachfolgerin ist Martha Zitzmann. Sie war zuvor in der Demenzabteilung des Brigittenheims tätig. Alle 15 Plätze sind belegt und die Nachfrage ist groß. Deshalb soll 2018 in Creußen eine neue Tagespflege gebaut werden. Fördermittel in Höhe von rund 168.000 Euro gibt es von der Deutschen Fernsehlotterie. Außerdem gibt die Regierung einen Zuschuss von 70.000 Euro speziell für die Demenzarbeit, so Bierbaum. Geplant sei der Anbau eines Wintergartens, Größe 30 Quadratmeter. Die Diakoniestation soll ins Obergeschoss ziehen und die Räumlichkeiten werden grundlegend umgestaltet. Ab September 2018 soll die Tagespflege für 15 Personen fertig gestellt sein.

Nachwuchs: "Für alle Einrichtungen suchen wir Pflegekräfte", so der Dekan. Die Diakonie erarbeitet einen Katalog, um die Mitarbeiter zu unterstützen. Im Kern geht es um Personalbindung und -gewinnung. So soll ein Lebensarbeitszeitkonto eingerichtet werden, mit dem Entgeltbestandteile in Zeit umgewandelt werden können.

"So besteht die Möglichkeit, eher in den Ruhestand zu wechseln, eine Zeit lang Angehörige zu pflegen oder ein Sabbatjahr zu nehmen", sagte Bierbaum. Außerdem wird ein betriebliches Gesundheitsmanagement erstellt, in dem es etwa um Vergünstigungen bei der Nutzung von Fitness- und Wellnessangeboten geht. Schließlich wird den Teams noch ein Budget zur Verfügung gestellt, um jedes Jahr gemeinsam etwas zu unternehmen.

Sonntagshaus: Dort wird diakonische Arbeit in Form von Beratungsstellen in Kooperation mit der Stadtmission angeboten. Auch mit der Pegnitzer Tafel wird eng zusammengearbeitet, die Berechtigungsausweise zum Einkauf in der Tafel werden im Sonntagshaus ausgestellt.

Zahlen: Jetzt arbeiten im Brigittenheim 125 Personen, 55 in der Diakoniestation und 14 in der Tagespflege. Rund 200 Patienten werden von den Diakoniestationen betreut, das Essen auf Rädern erhalten 55 Personen.

FRAUKE ENGELBRECHT