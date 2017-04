Pegnitzer Dekan: Von der Magie der Osternacht

Gerhard Schoenauer erklärt im Interview, warum sich ein Kirchenbesuch am Samstag lohnt - vor 3 Stunden

Für viele Gläubige gehört der Besuch der Osternacht zum Osterfest dazu. Auch, wenn sie dafür lange wach bleiben müssen. Dekan Gerhard Schoenauer erzählt im Interview, was für ihn die Faszination Osternacht ausmacht.

Hat arbeitsame Tage vor sich: Dekan Schoenauer. © Foto fh



Warum lohnt es sich, am Samstag in die Osternacht zu gehen?

Gerhard Schoenauer: Es ist ein ganz besonderer Gottesdienst, ein Höhepunkt im Kirchenjahr. In der Osternacht erwartet uns ein Erlebnis, eine Inszenierung. Es werden alle Sinne angesprochen und viele Menschen lieben das. Man muss das erlebt haben, um es zu verstehen. Großartige Musik wird zu hören sein: Posaunenchor, Kantorei und in diesem Jahr auch die Trommelgruppe "Okafo", in der Geflüchtete und Pegnitzer zusammen spielen.

Was macht für Sie die Faszination Osternacht aus?

Schoenauer: Wir feiern in der Osternacht das Leben. Das wird schon im Ablauf, in der Liturgie, eindrucksvoll und faszinierend spürbar. Die Botschaft lautet: Alles Leid, alle Schmerzen, alle Trauer und der Tod sind überwunden, weil einmal etwas so Tröstliches geschah und ein Grab einen Menschen nicht festhalten konnte. Gottes Priorität heißt nun ein für allemal: Leben! Ostern heißt: Ein neues Lied geht um die Welt. Das Lied singt von der Hoffnung gegen den Augenschein. Es singt vom Kampf gegen alles, was Menschen kaputt macht. Es singt von der Liebe, die keine Illusion ist und vom Glauben, der Berge versetzt. Wie eine Amsel, die das Lied des kommenden Tages singt, obwohl es noch Nacht ist. In der Osternacht wird auch ein Kind getauft. Es gibt kein schöneres Gleichnis für das Leben als ein neugeborenes Kind.

Wie läuft die Osternacht in Pegnitz ab?

Schoenauer: In der Kirche ist es ganz dunkel. Wir verhängen sogar die Kirchenfenster. Vor der Kirche haben die Pfadfinder ein Feuer angezündet. Von dort holen wir das Licht für die Osterkerze, die dann singend in die Kirche getragen wird. Mit dem Feuer der Osterkerze werden die Kerzen auf den Bänken entzündet. Der erste Teil des Gottesdienstes findet bei Kerzenlicht statt. Gesungen wird ohne Orgelbegleitung. Seit Gründonnerstag sind die Orgel wie auch die Glocken unserer Kirche nicht mehr zu hören. Die Taufe findet auch bei Kerzenlicht statt. Wenn dann das große Gloria angestimmt wird, gibt es – ja, man kann schon sagen – ein sehr beeindruckendes Spektakel: Das Licht wird eingeschaltet, die Orgel, der Posaunenchor begleiten mit den Pauken den Gesang, der Altar wird gedeckt, die Kerzen am Altar angezündet – so feiern wir Ostern, so feiern wir das Leben. Eine Abendmahlsfeier schließt sich an. Nach dem Gottesdienst gehen wir ins Gemeindehaus und feiern weiter.

Erfahrungsgemäß – wie lange sitzen Sie mit den Gemeindegliedern in der Osternacht im Gemeindehaus zusammen? Womit vertreibt man sich da die Zeit?

Schoenauer: Das war schon mal bis 1 Uhr in der Nacht. Und wie bei jedem Fest wird gegessen und getrunken, geredet und gefeiert. Es ist eine schöne Gemeinschaft und wir freuen uns über jeden, der daran teilnimmt. Es hat einen ganz besonderen Charme mitten in der Nacht zusammenzusitzen, zu erzählen, zu lachen und eben Ostern zu feiern.

Sind die Kirchenbänke in der Osternacht immer voll?

Schoenauer: Wir haben in unserer St. Bartholomäuskirche 1000 Sitzplätze. An Weihnachten sind sie alle besetzt, an Ostern etwa 600.

Die Osternacht in der Bartholomäuskirche beginnt am Samstag um 21 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr findet dort ein Festgottesdienst statt.

Interview: LUISA DEGENHARDT