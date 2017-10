Pegnitzer Fachleute geben Hilfe bei Computerproblemen

Club hat regelmäßig "Sprechstunde" — Aufgaben wachsen — Auch Programm ohne EDV im Angebot - vor 0 Minuten

PEGNITZ - Der Personalcomputer hat die Welt verändert. Die Arbeitswelt ebenso wie den privaten Alltag. Der PC erleichtert so einiges – wenn er denn richtig funktioniert und wenn man weiß, wie man mit dem Rechner umgehen muss. Denn wenn das Programm nicht läuft, das Betriebssystem spinnt oder einen nur ein schwarzer Bildschirm angähnt, dann wird der Rechner schnell zum Ärgernis.

Der Vorsitzende des Pegnitzer Computerclubs, Karlheinz Sieber, steht zusammen mit den Mitgliedern den Besuchern des Hilfeabends mit Rat und Tat zur Seite. © Klaus Trenz



Der Vorsitzende des Pegnitzer Computerclubs, Karlheinz Sieber, steht zusammen mit den Mitgliedern den Besuchern des Hilfeabends mit Rat und Tat zur Seite. Foto: Klaus Trenz



Aber das muss nicht sein. Hilfe gibt zum Beispiel der Computerclub, der jeden dritten Mittwoch im Monat einen "Hilfeabend" anbietet. Wunder können die Mitglieder des Computerclubs natürlich auch nicht vollbringen, sie haben aber die Lösung für so manches Computerproblem.

Der Computerclub Pegnitz wurde im Jahr 1991 gegründet. "Damals sind die PCs so richtig aufgekommen", erzählt Vorsitzender Karlheinz Sieber. Zehn Jahre nachdem der erste Personalcomputer auf den Markt kam, ein Jahr später gefolgt vom legendären Commodore C-64, der lange das Maß aller Dinge war, nahm die PC-Entwicklung rasant zu.

Immer mehr Haushalte schafften sich einen Rechner an. "Die Datenvernetzung war 1991 das große Thema", sagt Sieber, "das Internet steckte damals noch in den Kinderschuhen". Die 16 Gründungsmitglieder wollten die Entwicklung nicht einfach so an sich vorbei ziehen lassen und man formulierte ein Satzungsziel: "Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Bildung und Erziehung auf den Gebieten der Kommunikationstechnik und elektronischen Datenverarbeitung und die damit verbundene kritische Auseinandersetzung mit den Auswirkungen dieser Techniken in Wirtschaft und Gesellschaft. Der Zweck des Vereins wird insbesondere durch Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen verwirklicht." Man suchte die Kontakte zu Wirtschaft, Schulen und Volkshochschulen. Vier Jahre später hatte der Verein bereits 125 Mitglieder. Man hatte bisweilen sogar über 500. Aktuell liegt der Club bei rund 270 Mitglieder.

Regelmäßig bietet der Verein Kurse und Workshops an, bei denen sich PC-Anfänger oder auch Fortgeschrittene fit am Gerät machen können. Für Mitglieder sind die Kurse kostenlos. Das eigene Ziel, das man sich gesteckt hat, zur Bildung am PC beizutragen, äußert sich auch in der Zusammenarbeit mit der Christian-Sammet-Mittelschule, wo man im zweiten Obergeschoss einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen hat. 15 vereinseigene Computer sind dort aufgebaut. 15 deshalb, weil man die Rechner der Schule überlässt, "wenn Not am Mann ist", sagt Sieber.

Auf Nummer sicher

Zu den Hilfestunden kommen die Leute mit "normalen" Problemen. Computer laufen zu langsam, man hat sich einen Virus eingefangen oder man kommt mit der Bedienung eines speziellen Programms oder einem neuen Betriebssystem nicht weiter. Oder man hat alte CDs, die neue Geräte nicht mehr lesen. Grafikkarte, Netzteil oder Festplatte müssen getauscht werden. Ein Allheilmittel ist der Computerclub nicht. "Wir gehen nur bis zu dem Punkt, an dem noch nichts schiefgehen kann", betont Sieber: "Risiken gehen wir nicht ein".

Empfehlungen für Ratsuchende und Kaufberatungen gehören mit zum kostenlosen Service an den Hilfeabenden. Zufriedene können sich an der Kaffeekasse bedanken, wenn sie mit einem ordentlich arbeitenden PC wieder nach Hause gehen. Und sich dann vielleicht etwas intensiver mit der Materie auseinander setzen.

Für Sieber ist es wichtig, dass man sich mit neuen Techniken auseinander setzt. Die Digitalisierung schreitet immer noch rasant voran. Andere Geräte lösen immer mehr den Computer ab: Smartphone und Tablets sind jetzt schon aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Deshalb sind an den Hilfeabenden auch Jugendliche da: "Die wachsen mit dem Medium auf", weiß Sieber.

Das Aufgabengebiet des Computerclubs wird also immer größer, so lange es noch Desktop-PC, Notebook, Flachbettscanner und mehr gibt. Damit man ein möglichst großes Aufgabengebiet bewältigen kann, ist jeder willkommen, der in Sachen PC-Technik und Wissen etwas beisteuern kann. Man stellt aber klar: "Wir machen zwar hin und wieder ein Spielchen, sind aber kein Club der Spieler, sondern arbeiten ernsthaft und sinnvoll mit der gebotenen Technik. Uns sind die Urväter der Bit-Maschinen, wie C64, ZX80, und ähnliche genauso bekannt wie ein Pentium oder Farbflachbettscanner. Allerdings stellen wir den Computer nicht über alles. Wo es angebracht scheint, lehnen wir ihn auch ab", ist auf der Homepage des Computerclubs zu lesen (www.computerclub-pegnitz.de).

Auch Stammtisch

Wer dem Computerclub beitritt, dem wird freilich deutlich mehr geboten als nur das Thema Computer. Letztere maschinen lässt man auch mal links liegen und macht etwas ganz anderes: Wanderungen, Fahrten, Kegel- und Schießabende und der Verein hat auch einen Stammtisch. Geselliges und Veranstaltungen für die Familie sollen beim Pegnitzer Computerclub auch nicht zu kurz kommen.

Der Mitgliedsbeitrag beim Computerclub beträgt 30 Euro im Jahr (50 Euro für Familien). Nichtmitglieder, die sich bei einem Kurs anmelden, bekommen rund zehn Stunden Kurs für 31 Euro. Anmelden kann man sich über die Homepage des Vereins. Kontakt zum Verein nimmt man über Karlheinz Sieber, Telefon (0 92 41) 9 11 63 auf.

KLAUS TRENZ