Pegnitzer Familien haben vorläufiges Bleiberecht

Flüchtlinge von aktueller Abschiebung nach Afghanistan verschont — Widerspruch - vor 34 Minuten

PEGNITZ - Rund 50 afghanische Flüchtlinge wurden von München aus nach Kabul abgeschoben. Asylbewerber aus Pegnitz waren nicht darunter – noch nicht. Denn für einige liegt bereits ein Abschiebebescheid vor. Dagegen läuft jetzt ein Widerspruchsverfahren, so Susanne Bauer vom Vorstand des Unterstützerkreises im Gespräch mit unserer Zeitung.

Viele Pegnitzer und vor allem der Unterstützerkreis kümmern sich um Integration. Im Bild: Flüchtlinge basteln in der Vorweihnachtszeit in Pegnitz ein Adventsfenster. © Foto: Archiv/Annika Braun



Sie findet die Situation absurd: "Da geht es um junge Menschen, die zwar in Afghanistan geboren wurden, aber schon als Kleinstkinder mit ihren Familien nach Pakistan kamen." Eben mal so die Staatsbürgerschaft zu ändern, sei "dort halt nicht so einfach". Und so haben sie immer noch einen afghanischen Pass. Und gelten in der Konsequenz als Afghanen. Und damit als Flüchtlinge aus einem nach offizieller Lesart sicheren Herkunftsland.

"Was ist sicher?"

Ein Begriff, mit dem Susanne Bauer wenig anfangen kann: "Was ist sicher? Wenn es in einer Stadt mal zehn Tage lang keinen Anschlag gibt? Wie definiert man, welche Teilbereiche eines Landes wirklich sicher sind?" Aus ihrer Sicht sei die aktuelle Abschiebepraxis ein "Geschenk an die AfD". Ein Geschenk, mit dem die große Politik sagen wolle: "Schaut her, wir schieben ab, also kann man auch uns wählen."

Auch Renate Steinhagen, Vorsitzende des Unterstützerkreises in Pegnitz, der sich um Flüchtlinge, aber auch um benachteiligte deutsche Familien kümmert, kann das Ganze nicht nachvollziehen: "Da geht es ja um Menschen, die gar nicht aus Afghanistan geflohen sind — und dann will man sie dorthin zurückschicken . . ." Immerhin blieben Familien mit kleinen Kindern verschont, sagt sie. Mütter mit ihren Babys abzuschieben, das traue man sich dann doch nicht — "weil das einen Sturm der Entrüstung auslösen würde". Und so haben auch die afghanischen Familien, die in Pegnitz untergebracht sind, jetzt ein vorläufiges Bleiberecht, dürfen aus der gemeinsamen Unterkunft ausziehen und können sich dann selbst eine Wohnung suchen.

Schlimmer sei die Lage für die jungen Männer. Wie für einen 19-Jährigen, der 16 Jahre in Pakistan lebte. "Der hat Angst, der kann nachts nicht mehr ruhig schlafen", sagt Susanne Bauer am Redaktionstelefon.

Auch, weil er in seinem Leben schon zahlreiche Bombenanschläge erlebt hat. Nicht nur für ihn wäre die zwangsweise Rückkehr in sein Geburtsland eine Katastrophe: "Die haben dort kein Netzwerk, die haben da niemand, zu dem sie gehen können." Der 19-Jährige versuche all das bei langen Spaziergängen zu verarbeiten, "natürlich reden wir auch viel mit den Betroffenen".

Wie gesagt: Das Widerspruchsverfahren läuft, der Unterstützerverein hat Anwälte eingeschaltet. Doch der Ausgang ist ungewiss. Und damit bleibt die Angst.

STEFAN BRAND

