Pegnitzer Faust-Festspiele: Am Ende zählt das Geld

Intendant und Geschäftsführer sind zufrieden mit den ersten drei Aufführungen — Atmosphäre besticht - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Macher der Faust-Festspiele in Pegnitz sind mit den bisherigen Aufführungen sehr zufrieden, so der Geschäftsführer Uwe Vogel und der Intendant Daniel Leistner. Eine Bilanz nach den ersten drei Vorstellungen des Dramas.

Bisher haben in den drei Vorstellungen geschätzt knapp 1000 Besucher Uwe Vogel als Mephisto bei den Pegnitzer Faust-Festspielen gesehen. Darunter sind auch Gäste aus Nürnberg und Bayreuth. © Hans von Draminski



Bisher haben in den drei Vorstellungen geschätzt knapp 1000 Besucher Uwe Vogel als Mephisto bei den Pegnitzer Faust-Festspielen gesehen. Darunter sind auch Gäste aus Nürnberg und Bayreuth. Foto: Hans von Draminski



Die genauen Zahlen habe er nicht im Kopf, sagt der Troschenreuther, der im Faust den Mephisto darstellt. Es seien geschätzt aber ungefähr so viele wie bei der Premiere gewesen; also rund 350 Zuschauer. Außerdem seien an der Abendkasse 50 bis 80 Karten zusätzlich verkauft worden.

Er hat auch eine Erklärung dafür, warum bisher keine Veranstaltung ausverkauft war: Die Organisatoren hätten sich dafür entschieden, eine größere Tribüne aufzustellen, als eigentlich nötig. "Damit haben wir mehr Platz, falls noch Kurzentschlossene kommen. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als jemanden wegzuschicken, weil eine Vorstellung ausverkauft ist. Die Leute kommen dann gar nicht mehr", ist Vogel überzeugt. Vor allem die Plätze am Rand und ganz hinten seien bei den bisherigen drei Aufführungen meist frei geblieben.

Doch die Begeisterung der Zuschauer spreche sich herum. Vermutlich wegen der Mundpropaganda gehen die Buchungen für die Karten weiter, so Vogel. Denn die Resonanz der Zuschauer sei gut, viele seien begeistert von den Faust-Aufführungen und wollen auch in die Komödie gehen, so Uwe Vogel. Ihre Galapremiere findet am morgigen Mittwoch statt.

Doch nicht nur die Besucherzahlen seien positiv, auch mit den Aufführungen selbst ist Vogel zufrieden. Alles sei bisher reibungslos verlaufen und die Statisten spielen "sowas von super", sagt der Vorsitzende des Faustvereins zufrieden. Ohne die Statisten wären die Festspiele nicht das selbe, sie erfüllten das Ganze mit Leben. Insgesamt stehe auf der Bühne ein "eingespieltes Team und ich bin sehr glücklich über den bisherigen Verlauf", fasst Vogel es zusammen.

Gäste bleiben zum Essen

Zufrieden ist auch die Pächterin des Biergartens am Schlossberg, Fey Batzaka: "Jeder, der von den Festspielen zum Biergarten kommt, ist begeistert und glücklich", sagt sie auf Nachfrage der Nordbayerischen Nachrichten. Die Gäste kämen schon vor der Aufführung zu ihr, um zu essen und zu trinken. Und auch nach den Stücken bleiben manche noch bei ihr, um den Abend ausklingen zu lassen. "Schön, dass es die Festspiele in Pegnitz gibt. Die Aufführungen sollten sich die Leute anschauen", meint sie.

"Die Besucherzahlen interessieren mich nicht", sagt Intendant Daniel Leistner. Die ersten drei Aufführungen seien dazu da gewesen, um die Festspiele in Pegnitz bekannt zu machen. "Am Ende, also im September, wird alles zusammengezählt und dann zählen nicht die Besucherzahlen, sondern alle fragen nach dem Geld." Für ihn gingen die Festspiele erst am morgigen Mittwoch mit der Komödie "Schlau, schlau die Frau" los.

Denn in der Regel locke das lustige Stück mehr Besucher an als das Drama, weiß er aus seiner 20-jährigen Erfahrung als Theater-Macher. Leistner schätzt, dass die beiden Vorstellungen am vergangenen Wochenende etwas weniger Gäste gesehen haben als die Premiere. "So um die 300 dürften es gewesen sein." Für seine Berechnungen seien 250 Besucher nötig, damit sich die Festspiele rechnen.

Zudem kenne er keine Theater-Premiere, die ausverkauft war. Für ihn und seinen Geschäftsführer sei es wichtig, dass die Zuschauer zufrieden sind. Und das seien sie gewesen: Dazu haben die Stimmung auf dem Schlossberg, die Lichtverhältnisse und die Schauspielerei beigetragen.

Bisher waren nicht nur Pegnitzer auf dem Schlossberg, auch von außerhalb seien Zuschauer gekommen. Sie würden Pegnitz bekannt machen, ist der Intendant überzeugt. Das sei ein Vorteil bezüglich des Tourismus in der Stadt. Das sollten sogar die größten Kritiker erkennen, wenn es nach dem Intendanten geht. "Die Pegnitzer sind kleine Tribünen gewöhnt und jetzt überrascht, was wir am Schlossberg auf die Beine gestellt haben", sagt Leistner.

Bekanntheit in der Region fehlt

Als "hervorragend vom Künstlerischen her" bezeichnet Karl Lothes die Festspiele. Er organisiert seit einem Vierteljahrhundert die Kulturreihe "Pegnitzer Brettl", die in diesem Jahr wegen der Festspiele in den Herbst verschoben werden, und ist zweiter Vorsitzender des Faust-Fördervereins. Er habe beobachtet, dass die Pegnitzer die Festspiele mittlerweile annehmen und dass die Resonanz gut sei. "Jetzt müssen sie nur noch in der Region bekannter werden." Ihn würde es aber auch nicht überraschen, wenn aus dem ersten Jahr eine Durststrecke wird: "Das ist oft so."

Der Besucherstrom halte sich zurück, sagt Anwohner Uwe Goering. Auch von den Festspielen höre er kaum etwas. "Wenn dann nur leise. Aber das ist kein Wunder, wenn nicht viele Leute kommen." Er könne sich nicht vorstellen, dass die angepeilten Zuschauerzahlen realistisch sind. "Wenn das Theater Schall und Rauch oder der Fränkische Theatersommer über Jahre nicht so viele Besucher anlocken konnte, bringt der Faust vermutlich auch nicht mehr Zuschauer", ist er überzeugt.

Die Rückmeldungen, die Bürgermeister Uwe Raab von der Premiere erhalten hat seien "hervorragend". Den Gästen habe die kurzweilige Aufführung, die "absolut bestechende Atmosphäre des Schlossbergs" und die schauspielerische Leistung gefallen. Die Stadt sei mit den Faust-Festspielen auf einem guten Weg, mehr Leben auf den Hausberg zu bringen. Raab selbst habe oft den Wunsch von Bürgern gehört, dass auf dem Schlossberg mehr Leben einziehen solle.

Er wisse aber auch, dass die Anlagen an der Festwiese mittelfristig renoviert werden müssten. "Der aktuelle Status ist hinreichend gut, aber die Bausubstanz ist schon etwas in die Jahre gekommen." Die Renovierung habe die Stadt in ihrem Hausaufgabenheft stehen, wie der Bürgermeister betont. Unter anderem sei auch der Aussichtsturm nicht mehr der jüngste. Bedenken bezüglich der Sicherheit gebe es aber nicht.

In naher Zukunft gelte es, die geschaffene Infrastruktur auch für andere Veranstaltungen zu nutzen. "Wir sind auf einem guten Weg", findet der Rathauschef.

Komödie läuft ab Mittwoch

Nach drei Faust-Stücken wird am Mittwoch eine Komödie von Molière aufgeführt. Uwe Vogel steckt noch mitten in den Vorbereitungen dafür: Täglich werde dafür geprobt — auch mit Statisten — und Einladungen müssen noch verteilt werden. "Vor allem hoffen wir auf gutes Wetter." Und Daniel Leistner ergänzt: Der Kartenvorverkauf dafür laufe jedenfalls zufriedenstellend.

KERSTIN GOETZKE