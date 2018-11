Pegnitzer Faust-Macher träumen von der schwarzen Null

PEGNITZ - Der Optimismus der Macher der Faust-Festspiele ist ungebrochen. Das wurde bei der Vorstellung des Programms für das kommende Jahr deutlich. Das Ziel ist es, bei der Bilanz Ende nächsten Jahres für die Saison 2019 eine "schwarze Null" vorweisen zu können.

Rund 5100 Zuschauer wurden dieses Jahr bei den Faust-Festspielen auf dem Pegnitzer Schlossberg gezählt. Das waren zirka 1000 mehr als im Jahr davor. Foto: Förderverein Faust-Festspiele



Das sagte Geschäftsführer Uwe Vogel in der Pressekonferenz am Montag. Bürgermeister Uwe Raab und Intendant Daniel Leistner nickten zustimmend. Leistner wurde nicht müde zu erklären, dass es in erster Linie darum gehe, den "wunderschönen Spielort" — die Gregoriwiese auf dem Schlossberg — und die Faust-Festspiele einem größeren Publikum bekannt zu machen.

Neues Programm

Das wollen sie unter anderem mit dem neuen Programm erreichen. Im Mittelpunkt steht die große Sommerkomödie "Der zerbrochne Krug" von Kleist. "Wir wollen Stücke großer Autoren volksnah präsentieren", so Leistner, der bis 2015 die Festspiele in Kronach leitete. "Der Krug ist ein Garant dafür, dass uns das gelingen wird." An der Komödie "In der Hölle wird gescheuert" (im Sommer 2018) gab es hin und wieder Kritik, "das Stück von Kleist wird den Leuten aber sicher gefallen". Auch bei "Zwei Königskinder auf der Flucht" ist sich Leistner sicher, dass die Adaption von Büchners "Leonce und Lena" beim Publikum ankommen wird.

"Wir werden diesem poetischen und melancholischen Märchen für Erwachsene so manch humoristische Seite abgewinnen", kündigte Leistner an. Der Regisseur denkt noch darüber nach, ob er auch das Publikum mit einbeziehen soll oder nicht. "Dann scheuen sich aber alle, Karten für die erste Reihe zu kaufen", meint er augenzwinkernd. Natürlich darf "Faust I" nicht fehlen, das Drama wird sechsmal auf dem Spielplan stehen. Erstmals wird auch den Kindern was geboten: Das Ensemble "Buschklopfer" aus Kulmbach zeigt die Komödie "Prinz Kräutertee".

Im Jahr 2018 wurden etwa 5100 Zuschauer gezählt, etwa 1000 mehr als im Vorjahr. "Wenn das so weitergeht, könnten wir nächstes Jahr die Marke von 6000 knacken," zeigt sich Vogel zuversichtlich. Es kommen immer mehr Anfragen von Schulen (speziell für den "Faust"), viele davon aus dem Nürnberger Raum. Das Waldstock-Festival wird nächstes Jahr bereits am ersten Juli-Wochenende stattfinden, damit die Aufführungen für Klassen noch vor dem Ende des Schuljahres eingeschoben werden können.

"Wir konnten heuer auch eine Anfrage einer Reisegruppe, die mit dem Bus kommen will, verzeichnen", teilte Vogel erfreut mit. In diesem Segment sieht er noch Zuwachspotenzial. Außerdem wartet man 2019 auf einen ganz bestimmten Gast: Ministerpräsident Markus Söder hat sein Kommen zugesagt. "Wir versuchen zurzeit einen Termin mit der Staatskanzlei zu vereinbaren", so Vogel.

Neben den verkauften Karten finanzieren sich die Spiele durch die Spenden von Sponsoren und einen Zuschuss der Stadt Pegnitz in Höhe von 6000 Euro, mit dem die Marketingkosten abgedeckt werden. Außerdem wurde mit der die Stadt eine Ausfallbürgschaft von maximal 20 000 Euro vereinbart. Diese wurde 2017 gebraucht. Das Defizit im ersten Jahr wurde vom Rathaus mit etwa 13.000 Euro (netto) ausgeglichen.

Die genauen Zahlen für 2018 liegen noch nicht vor, wie Raab auf Nachfrage mitteilt. Vogel geht aber davon aus, dass sich dieser Betrag für das laufende Jahr etwa halbieren wird. "Deshalb können wir, wenn sich dieser Trend fortsetzt, im Jahr 2019, von einer schwarzen Null träumen." Leistner ergänzt: "Das muss unser Ziel sein, denn die Ausfallbürgschaft sollte lediglich ein Rettungsanker sein, wenn etwas Unvorhergesehenes passieren sollte. Eigentlich wollen wir sie nicht mehr in Anspruch nehmen."

Uwe Raab weist in diesem Zusammenhang aber darauf hin, dass die Faust-Festspiele (wie andere auch) für die Nutzung der Gregoriwiese Miete zahlen müssen. Er setzt darauf, dass sich herumsprechen wird, welch besonderes Erlebnis die Aufführungen auf dem Schlossberg sind. "Die Franken sind ja als ein Menschenschlag bekannt, der erst einmal abwartet, bis er sich für eine Sache begeistert." Er setzt darauf, dass im Lauf der Jahre der Bekanntheitsgrad immer größer wird.

"Impuls für Kulturszene"

"Viele der Besucher, die ich gesprochen habe, wollen wiederkommen." Raab erhofft sich von den Festspielen auch einen Impuls für die Kulturszene der gesamten Region. Man habe, ergänzt Leistner, bereits einige hervorragende Schauspieler gefunden. Raab zitierte beim Thema Zuschauer das Sprichwort "Steter Tropfen höhlt den Stein". Wenn man erfolgreich sein möchte, müsse man einen langen Atem haben. "Man muss auch berücksichtigen, dass andere Städte solche Events mit bis zu sechsstelligen Summen unterstützen. In Pegnitz wird das Ganze, bis auf wenige Ausnahmen, ehrenamtlich geschultert."

KLAUS ALTMANN-DANGELAT