Pegnitzer Geh- und Radweg kostet 123 000 Euro

Baumaßnahmen werden in einem Aufwasch erledigt — Trasse verbindet Einkaufszentren mit Innenstadt - 26.01.2017 17:58 Uhr

PEGNITZ - Der Lückenschluss beim Geh- und Radweg zwischen den neuen Einkaufszentren und der Innenstadt ist beschlossen. Er wird bergabwärts zwischen der Einmündung zur Ziegelgasse und dem Wiesweiherweg entstehen.

Entlang der Nürnberger Straße, soll der neue Geh- und Radweg entstehen, um die neuen Einkaufszentren und die Innenstadt miteinander zu verbinden. © Foto: Kerstin Goetzke



Entlang der Nürnberger Straße, soll der neue Geh- und Radweg entstehen, um die neuen Einkaufszentren und die Innenstadt miteinander zu verbinden. Foto: Foto: Kerstin Goetzke



Dazu wird ein Teil der Nürnberger Straße versetzt, die dazugehörenden Grundstückskäufe hat der Stadtrat bereits im November beschlossen. Damit steht dem nichts im Wege und die Stadt nutzt die Baumaßnahmen des Staatlichen Bauamts — es saniert die Fahrbahndecke der B 2 zwischen dem Kreisverkehr am WIV-Center und dem Cabriosol — und lässt gleichzeitig den Geh- und Radweg bauen. Dieser entsteht ab der Ausfahrt der Ziegelgasse unterhalb des Einkaufszentrums und dem Einmündungsbereich Alte Poststraße/Lindenstraße.

In gemeinsamer Arbeit gehen also eine Kanalsanierung und eine Fahrbahnsanierung sowie die Verbreiterung des Gehwegs über die Bühne. Dafür hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung eine entsprechende Vereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt befürwortet. „Es ist gut, dass wir das jetzt machen und nicht in ein paar Jahren wieder anfangen, dort zu arbeiten“, meinte Bürgermeister Uwe Raab (SPD). Die Stadt ist somit für die gesamte Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung, Abrechnung und Vertragsabrechnung zuständig. Für die Stadt entstehen für die Verbreiterung des bereits bestehenden Gehwegs Kosten in Höhe von etwa 70 000 Euro, das Bauamt beteiligt sich ebenfalls mit 54 000 Euro daran.

Als weitere Kosten kommen hinzu: die Deckensanierung in Randbereichen (Stadt: 30 000 Euro; Bauamt: 80 000 Euro) und eine Linksabbiegespur auf Höhe der Einfahrt beim PPP-Gelände. Dafür übernimmt die Stadt Kosten in Höhe von 40 000 Euro, das Bauamt 34 000 Euro und die PPP GmbH 30 000 Euro. Der neue Grundstückseigentümer des ehemaligen PPP–Areals, Dieter Hofmann von HD-Bau in Michelfeld, hat somit alte Verträge übernommen und kommt für diese Kosten auf. Die Kosten für die Abbiegespur werden brutto 123 403 Euro betragen.

Insgesamt bezahlt die Stadt Pegnitz für diese Maßnahme 140 000 Euro und das Staatliche Bauamt 167 000 Euro. Hinzu kommen aber noch die Kanalbauarbeiten an der B 2, die bereits im vergangenen Jahr genehmigt worden sind. Für die sogenannte Inliner-Sanierung, bei welcher der Kanal mit einem speziellen Harz ausgekleidet wird, entstehen Kosten von 514 000 Euro. Hinzu kommen Kosten, die grob geschätzt bei 300 000 Euro liegen, wie es aus dem Rathaus heißt. Sie entstehen, wenn für die Sanierung ein Kanal ausgetauscht werden muss und Grabungsarbeiten eingeschlossen werden.

Der geplante Geh- und Radweg soll drei Meter breit werden und wird in beide Richtungen von Radfahrern und Fußgängern genutzt werden können. Eine getrennte Führung beider Gruppen von Verkehrsteilnehmern ist laut Sitzungsvorlage nicht möglich, weil nicht ausreichend Platz zur Verfügung steht.

KERSTIN GOETZKE