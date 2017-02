Pegnitzer Geschäftsleute freuen sich mit Liebenden

PEGNITZ/AUERBACH - Heute werden viele Blumen gekauft und noch mehr Pralinen verzehrt, denn es ist Valentinstag. Den Brauch vom Tag der Liebenden wurde nach dem zweiten Weltkrieg von den amerikanischen Soldaten nach Europa gebracht. Seitdem ist der Tag auch hierzulande immer mehr durch Geschäftssinn verschiedener Branchen kommerzialisiert worden. Bei einer Frau aus Ranna weckt der 14. Februar sogar Heimatgefühle.

Rote Rosen gelten als Symbol der Liebe und sind deswegen als Geschenk für den Partner zum Valentinstag sehr beliebt. In Auerbach werden zum Tag der Liebenden bis zu 300 solcher Exemplare verkauft — überwiegend an Männer. © Foto: Ina Fassbender/dpa



Georg Roßbacher, Senior-Chef der gleichnamigen Gärtnerei in Auerbach, und sein Team haben am Valentinstag viel zu tun: Blumen zurecht schneiden, kleine Sträuße binden, Blumen einpacken. "Wir haben doppelt so viele Kunden wie sonst. Die meisten kommen am Abend zuvor und dann eben am 14. Februar in der Früh", sagt der 67-Jährige.

Die Lieferungen vom Händler bekommt er morgens, "wir werden 300 rote Rosen bestellen." Diese gelten bekanntlich als Symbol der Liebe und seien immer noch der Klassiker. Danach kämen Frühlingsblütler und farbige Blumen. "Meistens garniert mit Grünzeug und Schleifchen, in einem Gesamtwert zwischen 15 und 20 Euro", sagt Roßbacher.

Um den Tag der Liebenden herum sind sieben von zehn seiner Kunden männlich. Über die Jahre bekam Roßbacher immer mehr Konkurrenz, zum Beispiel durch Lebensmittelhändler und Supermärkte, die seitdem ebenfalls Blumen verkaufen. Aber: "Wir sind immer noch zufrieden mit dem Umsatz."

Den Valentinstag sieht er als schöne Tradition. Was sich für ihn am Tag der Liebenden verändert hat, ist die Vielfalt der Angebote: "Früher gab es nur die Blumen, inzwischen sind kleine Geschenke wie ein Parfum oder Pralinen hinzugekommen." Die mag Roßbacher nicht so gerne, er ist nicht so der Naschtyp. Womit kann man ihm denn eine Freude machen? "Blumen. Über ein Blumen-Geschenk freue ich mich sehr."

Nicht nur Gärtnereien machen heute hohen Profit. Das weiß auch Christina Wellhöfer, Sprecherin des Händlerarbeitskreises "Unser Pegnitz". Sie zählt auf: "Beim Bäcker werden Kuchen in Herzform gekauft, dazu noch Pralinen und eventuell eine schöne Kette beim Schmuckhändler."

Dass am Valentinstag die Einzelhändler wesentlich mehr verdienen – diese Aussage kann sie nur teilweise bestätigen, genaue Zahlen lägen ihr nicht vor. "Das kommt ganz auf die Branche drauf an." Der Arbeitskreis habe jedenfalls noch nie eine gemeinsame Aktion zum Valentinstag gestartet – das wäre auch nie Thema gewesen. "Halloween kommt ja auch aus Amerika. Da veranstalten wir immer etwas. Aber der Valentinstag stand noch nie zur Debatte, das wäre etwas übertrieben. Jeder, der gute Ideen hat, kann sich etwas Eigenes überlegen."

In ihrem Geschäft bietet Wellhöhfer beispielsweise ein selbst kreiertes Valentinstag-Dessert an. Privat ist ihr dieses Datum nicht so wichtig, auch wenn sie sich durchaus über etwas Selbstgebasteltes freut. "Aber ich finde es auch unter dem Jahr schön, Blumen zu bekommen, oder etwas gemeinsam zu unternehmen. Da braucht es keinen besonderen Tag dazu." Sie glaubt, dass der Tag für manche Menschen wichtig ist, um zu Ruhe zu kommen und einen Grund zu haben, mit dem Partner Zeit zu verbringen.

Restaurants ausgebucht

Wer sich über die Kommerzialisierung aufregt, darf auf keinen Fall nach Amerika gehen, denn dort ist alles noch eine Nummer größer — erzählt Catherine Winter, die zwar seit 1988 in Ranna lebt, aber aus den USA stammt. "Wenn du am 14. Februar einen Platz im Restaurant bestellen willst, hast du keine Chance, da ist alles ausgebucht. Auch für die Blumenläden ist es der größte Geschäftstag im ganzen Jahr", erzählt die 47-Jährige.

Sie hat selbst erlebt, wie die Amerikaner sich innerhalb der Familie Valentinskarten und viele, viele Süßigkeiten schenken. Selbst in der Schule wird der Tag der Liebenden gefeiert. "Jeder Schüler schickt in den unteren Jahrgangsstufen allen Klassenkameraden eine individuell gestaltete Valentinskarte. Die liegen dann in den Postfächern in der Schule. Es wird hier Wert auf Gleichberechtigung gelegt." Das heißt: Jeder bekommt einen Gruß, nicht nur die Angebeteten.

In den USA dekorieren die Menschen ihre Häuser und planen lange im Voraus, was am 14. Februar unternommen wird. In Deutschland ist das nicht so, weiß Catherine Winter aus eigener Erfahrung: "Mein Mann und ich sind die einzigen in unserem Umfeld, die feiern. Hier wird weder davor, noch danach über den Tag gesprochen."

Sie mag aber die Art und Weise, wie der Valentinstag in Deutschland gefeiert wird und hofft, dass die Kommerzialisierung nicht weiter fortschreitet. "Hier bekomme ich einen Platz im Restaurant, das ist der klare Vorteil", sagt Winter lachend. Ganz die Amerikanerin wird sie ihren Kindern Valentinskarten schicken und den Tag gemeinsam mit ihrem Mann verbringen.

ANNIKA BRAUN