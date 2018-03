Pegnitzer Hotelfachleute motivierter als von Umfrage dargestellt

PEGNITZ - Angehende Hotelfachleute, die in Pegnitz ihre Ausbildung absolvieren, sind äußerst motiviert und freuen sich auf ihren Job. Das ergab ein Gespräch vor Ort in der Hotelfachschule. Auch Schulleiter Christian Länger teilt diese Einschätzung.

Die Schülerinnen der Fachschule für Hotelmanagement in Pegnitz äußern sich positiv über ihre Erfahrungen im Praktikum. © Christian Länger



Die Vorgeschichte: Vor einigen Tagen fand in Bayreuth ein Kongress zum Thema "Potenziale der Tourismuswirtschaft in Oberfranken" statt. Dort bezeichnete Andrea Luger den Fachkräftemangel als ein großes Problem der Branche. Die Gastronomin aus Behringersmühle ist Bezirksvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes.

Laut einer aktuellen Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes wird die Ausbildung "als allenfalls mäßig" bezeichnet. Auch von den jungen Leuten selbst.

Licht ins Dunkel

Um etwas Klarheit in den Nebel zu bringen, sprach unsere Redaktion mit Schulleiter Christian Länger. Er bestätigte einen Negativ-Trend, der nach unten zeigt: Die Zahl der Auszubildenden ist in den vergangenen Jahren um etwa die Hälfte zurückgegangen. Von 107.041 (im Jahr 2007) auf etwa 54.000 im vergangenen Jahr. Ähnlich verhält es sich beim Handwerk, wo ebenfalls junge Leute dringend gesucht werden. Viele Jugendliche wollen lieber weiterführende Schulen besuchen. Länger gesteht auch zu, dass die Abbrecherquote im Gastronomiebereich, auch noch im zweiten und dritten Lehrjahr, sehr hoch sei.

Der Pegnitzer Schulleiter kann natürlich nicht für die gesamte Branche, die sehr vielgestaltig ist, sprechen. Denn das Spektrum reicht vom Fastfood-Laden bis zum Fünf-Sterne-Hotel. Länger und das gesamte Pegnitzer Team setzen sich mit viel Engagement für eine sogenannte "wertschätzende Ausbildung" ein, wie sie auch vom Verband propagiert wird. Längers Stellvertreter Hermann Liebert ist als "Ausbildungsbotschafter" oft in Schulen, um für die Branche zu werben. Auch auf Ausbildungsmessen wird versucht, junge Menschen für einen Beruf in der Hotel- und Gaststättenbranche zu motivieren.

720.000 Euro für Praktika

"Die wertschätzende Ausbildung sieht unter anderem auch einen Aufenthalt im Ausland vor. Das macht sich bei Bewerbungen immer gut", so Länger. Die Schulleitung versucht, dass die Schüler mit dem Erasmus-plus-Programm ein mindestens 20-wöchiges Praktikum im Ausland machen können – was oft gelingt. "Mittlerweile wurden vom Staat etwa 720 000 Euro an unsere Schüler als Zuschuss überwiesen", sagt Länger nicht ohne Stolz. Vor kurzem ist eine Gruppe von Schülern begeistert von ihren Praktikumsaufenthalten zurückgekommen.

Dass der Nachwuchs trotzdem nicht gut auf die Branche zu sprechen sei, habe vor allem mit der zeitweisen massiven Arbeitsbelastung in manchen Jobs zu tun. "Hier müsste man weg von der Zehn-Stunden-Obergrenze und flexiblere Regelungen finden", meint der Schulleiter. Er denkt an die Einführung von Stunden- oder Wochenkontos, "denn das Personal muss vor Ort sein, wenn es benötigt wird – es sind schließlich die Gäste, welche die Beschäftigten bezahlen".

Viel Arbeit, wenig Verdienst

Auf die Diskrepanz zwischen dem hohen Arbeitsaufwand und der durchschnittlichen Vergütung angesprochen, meint Schulleiter Länger: "Hier kommt es auf den Unternehmer an, die Mitarbeiter richtig zu führen." Unabdingbar ist seiner Ansicht nach ein Arbeitsplan (wünschenswert für mindestens zwei Wochen), damit die jungen Leute ihren Alltag und ihre weiteren Interessen mit dem Job vereinbaren können.

Auf die Frage, ob er sich auch ein Tarifmodell ähnlich dem, das die IG Metall durchgesetzt hat, vorstellen könnte, nickt Länger. "Ich bin nicht in der Tarifkommission, aber ich halte viele Modelle für möglich." Schließlich biete die Branche Vielen eine Arbeitsstelle, die nur eine Teilzeitbeschäftigung suchen.

Die Klassen im Schulkomplex auf der Weidmannshöhe sind voll belegt. Im September haben 29 junge Menschen in der Hotelfachschule mit ihrer Ausbildung begonnen, in der Berufsfachschule für Hotelmanagement waren es 26. Noch ein Hinweis zu den beiden Schulformen: Die Hotelfachschule besuchen junge Menschen, die eine Ausbildung abgeschlossen haben und schon Berufspraxis vorweisen können. Die Berufsfachschule für Hotelmanagement ist hingegen für Abiturienten gedacht, die eine Berufsausbildung in der Branche anstreben.

