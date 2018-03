Pegnitzer Hotelfachschüler arbeitet am achten Weltwunder

Luxus vom Feinsten: Hans-Peter Betz baut in Dubai die künstlich geschaffene Hotelinselwelt im Persischen Golf mit auf - vor 6 Stunden

DUBAI/EGGOLSHEIM - Dubai: Das ist eine Skyline von Wolkenkratzern, die nach dem Himmel greifen wollen, das ist immerwährende Sonne am Golf von Persien, das ist der Inbegriff von Protz und Prunk. Der Gipfel des Luxus sind die künstlichen Inseln, die auf angelegten Sandstreifen vor der Küste entstehen und die oftmals als achtes Weltwunder bezeichnet werden. Mittendrin: Hans-Peter Betz aus Eggolsheim, ausgebildet an der Hotelfachschule in Pegnitz.

Vom Koch zum General Manager: Hans-Peter Betz hat eine beispiellose Karriere hingelegt.



Vom Koch zum General Manager: Hans-Peter Betz hat eine beispiellose Karriere hingelegt.



"Sauerbraten mit Klöß’", so schmeckt nach Hause kommen, für Hans-Peter Betz, es schmeckt nach Reh und Rinderbraten mit viel Soß und nach Kohlrabi, so schmeckt die Heimat auf dem Teller. Sauerbraten, das ist seit vielen Jahren immer das erste Willkommensessen, daheim bei den Eltern in Eggolsheim.

Ein wenig wird dem 50-Jährigen wohl der Beruf in die Wiege gelegt, er wächst in Eggolsheim auf, die Mama arbeitet als Haushälterin und Köchin. "Wenn die Mutti nicht zu Hause war, dann haben wir uns selbst versorgt", erzählt er. "Spiegelei mit Speck", das waren die frühkindlichen Anfänge am Herd, später beginnt er dann am Herd "zu experimentieren."

Exklusive schwimmende Villen gehören zum Hotel-Portfolio von „The Heart of Europe“ in Dubai mit dazu. Elf Themenhotels mit insgesamt 3500 Zimmern entstehen am Persischen Golf. © Fotos: Kleindienst Group

Exklusive schwimmende Villen gehören zum Hotel-Portfolio von „The Heart of Europe“ in Dubai mit dazu. Elf Themenhotels mit insgesamt 3500 Zimmern entstehen am Persischen Golf. Foto: Fotos: Kleindienst Group



Gepackt vom Weltfieber

Dass er Koch werden will, scheint da nur konsequent. Nach der Schule, Mitte der 80er Jahre, beginnt er eine Ausbildung zum Koch im Maritim-Hotel in Bad Mergentheim. Nach der Ausbildung kommt er zurück, er kocht für ein Dreivierteljahr im Schwarzen Adler in Nürnberg-Kraftshof, "ein guter Start in der Hotelkarriere" und geht anschließend in die Schweiz. "Da hat mich zum ersten Mal das Weltfieber gepackt", sagt er rückblickend.

Von der Schweiz zieht es Betz, den begeisterten Wintersportler und Skifahrer, nach Garmisch, mit dem Ziel "nebenbei meinen Skilehrer zu machen", was schlussendlich jedoch an den Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen in der Hotelküche gescheitert ist.

Zehn Jahre ist Betz im Geschäft an Töpfen und Pfannen, sammelt Berufspraxis in Deutschland, in der Karibik, der Schweiz und den USA, als es ihn plötzlich "raus aus der Küche" zieht. Betz kommt heim nach Oberfranken, drückt wieder die Schulbank und macht im Jahr 2000 an der Hotelfachschule Pegnitz seinen Hotelbetriebswirt.

Wieder ist es das Weltfieber, das ihn befällt, Betz packt seine Koffer und zieht nach China, wird Restaurant Manager im Fünf-Sterne-Kempinski- Hotel Beijing. Fünf Jahre bleibt er dort, bis er nach Saudi-Arabien geht, im Interkontinental Hotel Riyadh ist er F & B Manager, also Wirtschaftsdirektor, der für Food and Beverage (F & B), Organisation, Planung, Logistik und Durchführung des Bereichs "Food and Beverage" (zu deutsch: Speisen und Getränke) verantwortlich ist. Der F & B Manager untersteht direkt dem Hoteldirektor.

Thailand ist ein nächstes Treppchen auf Betz’ Karriereleiter, im Holiday Inn Bangkok wird er vom zweiten Mann, dem Executive Assistent Manager, schließlich zum General Manager. Doch Betz geht zurück nach China. In Macao, nur knapp eine Stunde von Hongkong entfernt und bis 1999 portugiesische Kolonie, wird Betz "Multi Property General Manager" der Macau Legend Development Ltd.

Spitzenhotels weltweit zu eröffnen, das scheint Betz Passion zu werden.

Im Oktober vergangenen Jahres schließlich ergreift Betz, wie er auf seinem Facebook-Profil sagt, "die Gelegenheit, die du nur einmal im Leben bekommst", er siedelt um an den Persischen Golf, nach Dubai: Hier wird der 50-Jährige Area General Manager der The Heart of Europe Hotels und wird damit, da ist er sich sicher "Teil von etwas einzigartig Großartigem über das die Welt noch über viele Generationen hinweg sprechen wird". Was auf den ersten Blick fast ein wenig großspurig aus dem Mund des Eggolsheimers klingen mag, ist in keinster Weise hochgestapelt.

850-Millionen-Dollar-Projekt

Betz ist der Mann, der für die "Möblierung" der künstlich geschaffenen Inselwelt vor der Küste Dubais federführend ist. Mit "The Heart of Europe" wird dort am Persischen Golf eine Art Mini-Europa geschaffen, mit exklusiven Villen vom Allerfeinsten, Restaurants und Luxusressorts.

Zum Hintergrund: Der österreichische Immobilienentwickler Kleindienst will im Persischen Golf ein Stück Europa erschaffen: auf von Maschinen aufgeschütteten Sandflecken, von denen jeder ein paar hundert Meter lang und breit ist entsteht "The Heart of Europe", ein 850-Millionen-Dollar-Projekt.

Fünf der künstlichen Inseln, die die Namen "Germany, Europe oder Monaco" tragen "haben wir gekauft und bebauen wir jetzt" , erklärt Betz. Elf neue Hotels entstehen dort mit insgesamt 3500 Zimmern, ein Ferienort mit elf verschiedenen europäischen Themenhotels. Der Eggolsheimer Betz ist in Dubai der Mann vor Ort, der die Hotels aufbaut, Angestellte einstellt und dafür sorgt, dass der Luxus-Sterneladen läuft. Mit fünf Sternen gibt man sich in Dubai übrigens kaum ab, die Hotels sind durchwegs mit sechs und sieben Sternen zu vergleichen.

Einen 9-to-5 Job habe er noch nie gehabt, lacht Betz am Telefon, und schiebt, während die Redakteurin in der fränkischen Kälte bibbert, noch hinterher, dass es bei ihm sonnige 30 Grad hat. "Je höher die Position, desto länger sind die Arbeitstage." Er fühlt sich wohl in Dubai, da lebt er im eigenen Haus mit seiner Frau, einer gebürtigen Irin und dem kleinen Sohn. Sehr europäisch sei das Leben in dem Emirat am Persischen Golf, man gehe wie in Deutschland in den Supermarkt zum Einkaufen und treffe sich abends zwar nicht zum Grillen, aber zum Barbecue auf der Terrasse. "Arabien ist sehr gastfreundlich", erzählt er, "das geht zurück auf die Beduinen". "Der größte Honour", so Betz, der nach dem deutschen Wort Ehre sucht, sei es, von Einheimischen nach Hause eingeladen zu werden.

Dass der deutsche TV-Zuschauer Dubai nur als Protz-City kennt, wo nicht mal Fußgänger auf der Straße unterwegs sind, darüber muss Betz lachen: "Das Nahverkehrsnetz ist hier wirklich nicht sehr gut ausgebaut." Auch er habe zusammen mit seiner Frau zwei Autos in der Garage stehen, "doch die hätten wir in Eggolsheim auch". Der Sohn wächst zweisprachig auf, englisch und deutsch und geht in Dubai auf eine Schweizer Schule.

Was er im Emirat vermisst? Das sind seine Eltern in Eggolsheim, das ist der Wintersport, die Alpen, die schneeweißen Pisten vor dem strahlendblauen Himmel und die Berge.

Karpfen und Klöß’

Zweimal im Jahr versuche er nach Eggolsheim zu kommen, vorzugsweise in den Monaten mit "R", lacht er am Telefon, denn dann kann er sich auf gebackenen Karpfen freuen. Und natürlich auf den Sauerbraten von der Mama, "denn ganz ohne Klöß kann der Franke nicht leben".

"Mensch, FO!" heißt unsere neue Serie, die Menschen aus Stadt und Landkreis porträtiert, die außerhalb der Landkreisgrenzen, oftmals weit über den Globus verstreut, ihr berufliches und/oder persönliches Glück gefunden haben. Den Auftakt machen wir mir Hans-Peter Betz, einem Eggolsheimer, der jetzt in Dubai zu Hause ist.

BIRGIT HERRNLEBEN