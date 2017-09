Pegnitzer ist beim FS-Marathon "erschöpft, aber zufrieden"

Buchauer Franz Weisser nahm am Fränkische-Schweiz-Lauf teil - vor 1 Stunde

PEGNITZ/EBERMANNSTADT - "Erschöpft, aber zufrieden": So bezeichnete Franz Weisser seinen Zustand, nachdem er den Fränkische-Schweiz-Marathon gelaufen war. Die 42,195 Kilometer lange Strecke auf der Bundesstraße 470 im Wiesenttal absolvierte er in der Zeit von 3:55 Stunden.

Der 53-jährige Buchauer Franz Weisser lief die Marathon-Distanz in knapp unter vier Stunden. © Klaus Altmann-Dangelat



Der 53-jährige Buchauer Franz Weisser lief die Marathon-Distanz in knapp unter vier Stunden. Foto: Klaus Altmann-Dangelat



"Das ist im Rahmen meiner Fähigkeiten" meinte der 53-Jährige, nachdem er durch das Ziel in Ebermannstadt gelaufen war. Der Pegnitzer war einer von etwa 200 Teilnehmern, die sich an gleicher Stelle um 8.40 Uhr (nach dem Start der Inline-Läufer und Handbiker) in Ebermannstadt auf den Weg gemacht hatten. "Die Bedingungen waren ideal", so Weisser. "Es war kühl, aber nicht kalt. Bessere Voraussetzungen kann man sich nicht wünschen."

Wasser war willkommen

Und vom ersten Regenschauer, der kurz vor 13 Uhr auf die Strecke herab prasselte, bekam er schon nichts mehr mit. Da prasselte anderes Wasser auf hin herab — er stand in der Dusche.

Der Fränkische-Schweiz-Marathon besitzt nach Weissers Ansicht alles, was es für ein schönes Lauferlebnis braucht: Eine schöne Strecke, gute Organisation und begeisterte Zuschauer. Außerdem findet der Lauf jedes Jahr am ersten Septembersonntag statt.

"Er bildet einen guten Abschluss für die Saison, denn im Sommer läuft man sowieso öfter, man ist besser trainiert." Weisser findet es nicht so gut, wenn die Wettbewerbe im Frühjahr stattfinden. Dann befindet sich der Körper nach dem Winter erst wieder in der Aufbauphase. "Ich bin beispielsweise im vergangenen Jahr den Hamburg-Marathon gelaufen. Der fand im April statt, das war nicht so ideal."

Für den Pegnitzer war es bereits der 11. Fränkische-Schweiz-Marathon. Er hat aber auch schon an größeren Wettbewerben teilgenommen. "2013 bin ich in New York gelaufen." Unterschiedlicher könnten die Events nicht sein. In der Millionenmetropole hat man immer einen Läufer direkt vor und hinter sich – im beschaulichen Tal der Wiesent kommen komme man sich manchmal schon etwas verloren vor.

Enge Täler

Zum einen ist die Zahl der Läufer viel geringer und außerdem stehen auf langen Streckenabschnitten (wegen des engen Tales) keine Zuschauer, die die Sportler anfeuern. "In New York spielen viele Bands und man sieht an jeder Biegung etwas anderes. In der Fränkischen Schweiz steht die Natur im Vordergrund. Deshalb ist in der Großstadt der Adrenalinspiegel viel höher."

Bilderstrecke zum Thema Fränkische Schweiz Marathon: Bambini bringen Marktplatz zum Beben Zum Auftakt des 18. Fränkische Schweiz Marathons haben Kinder und Jugendliche die ersten Läufe absolviert. Am Samstagnachmittag ging es für die Bambini über 500 Meter und die Schülerinnen und Schüler über 1000 Meter einmal rund um den Marktplatz in Ebermannstadt.



Der Fränkische-Schweiz-Marathon besitzt mehr Ähnlichkeit mit Weissers "Trainingsgelände", den Hügeln rund um die Ortschaft Buchau, wo er wohnt. "Hier kann ich nach der Arbeit die Sportschuhe anziehen und einfach loslaufen. Das ist für mich der ideale Ausgleich nach einem Tag im Büro."

Weißer ist Entwicklungsleiter in einer Möbelfirma bei Hersbruck, er verbringt viel Zeit im Auto und im Büro.

KLAUS ALTMANN-DANGELAT