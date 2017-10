Pegnitzer Jugendrat schrumpft um zwei Sitze

Dr.-Dittrich-Schule und außerschulische Vertreter mit Stimme weniger - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der neue Jugendrat ist gewählt, Ende Oktober soll die konstituierende Sitzung über die Bühne gehen.

Wolfgang Kauper, Jugendpfleger der Stadt Pegnitz © Klaus Trenz



Die Wahl fand in der letzten Septemberwoche statt, in Absprache mit der Pegnitzer Stadtverwaltung. Der Termin war im Juni verschoben worden, weil die Prüfungszeit in den Schulen in diesem Jahr sehr spät angesetzt worden war. "Deshalb hatten die Schulen Schwierigkeiten, Kandidaten zu finden", erzählt Jugendpfleger Wolfgang Kauper.

Theoretisch besteht der Jugendrat aus zwölf Kandidaten. Jede der vier allgemeinbildenden Schulen in Pegnitz stellt je zwei Jugendliche. Hinzu kommen je ein Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirche. Diese werden aber nicht gewählt, sondern von den Kirchen entsandt. Im neuen Jugendrat sind diese beiden Vertreter dieselben wie im vorherigen Gremium.

Zu diesen zehn Jugendlichen kommen noch zwei, die keine der vier Schulen mehr besuchen. "Aktuell werden es nur zehn Mitglieder sein", so Kauper. Er erklärt das damit, dass die Dr.-Dittrich-Förderschule relativ wenige Pegnitzer besuchen, "dementsprechend entsenden die nur einen". Auch von den außerschulischen Vertretern gibt es in diesem Jugendrat nur einen. Ein Mitglied des Gremiums ist ein Flüchtling. "Ich freue mich riesig, dass der Jugendliche drin ist, weil das eine Chance für die Integration ist", sagt der 39-jährige Kauper, der eng mit dem Jugendrat zusammen arbeitet.

Beratende Funktion

Das Gremium trifft sich je nach Bedarf, mindestens aber viermal im Jahr. Es kümmert sich um Themen, welche die Pegnitzer Jugend betreffen. "Die Aufgabe des Jugendrates ist es, den entscheidungstreffenden Gremien beratend zur Seite zu stehen in jugendrelevanten Aufgaben", so Kauper im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten, "aber auch selbst aktiv zu werden, um etwas auf die Beine zu stellen."

Die Kandidaten für den Jugendrat müssen zum Zeitpunkt der Wahl unter 18 Jahre alt sein, sie werden für zwei Jahre gewählt. Wahlberechtigt sind laut der Satzung alle Jugendlichen, die am 30. Juni 2017 das 14., aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben. Außerdem müssen sie in Pegnitz mit Hauptwohnsitz gemeldet sein. Diese Kriterien erfüllen 546 Personen. Zurzeit einigt sich Kauper mit Bürgermeister Uwe Raab auf einen Termin für die konstituierende Sitzung. Die soll irgendwann Ende Oktober über die Bühne gehen. Dann werden die Aufgaben verteilt, Schriftführer, Kassier und Sprecher gewählt.

LUISA DEGENHARDT