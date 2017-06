Pegnitzer Jugendrat wird immer bekannter

PEGNITZ - „Der Jugendrat ist in den vergangenen zwei Jahren bekannter geworden“, findet Franziska Herzing, die gegen Ende ihrer Amtszeit als Vorsitzende Bilanz zieht.

Veranstaltungen wie das Lebendkickerturnier am Wiesweiher in Pegnitz und das BubbleBall-Turnier im CabrioSol im Sommer 2016 steigerten den Bekanntheitsgrad des Pegnitzer Jugendrates deutlich. © privat



Zufrieden zeigt sie sich mit den Veranstaltungen, die der Jugendrat organisiert hat: dem Lebendkicker-Turnier, der Wasserschlacht im Cabriosol, dem Public Viewing und dem Bubble-Ball-Event. „Ohne den Jugendpfleger Wolfgang Kauper hätte das so nicht geklappt“, ist sich die 17-Jährige sicher. An Gregori 2016 hat der Jugendrat gegrillt und die Fruchtbar des Kreisjugendsrings bewirtet. Dafür haben die Jugendlichen sogar eine spezielle Schulung besucht.

Wolfgang Kauper war „der erwachsene Ansprechpartner“ für die Jugendlichen und hat ihnen die entsprechenden Tipps gegeben, wenn sie Zweifel hatten, wie eine Veranstaltung umzusetzen ist. „Er hat uns motiviert und uns gezeigt, wie wir eine Sache angehen können“, so Franziska Herzing.

Sie findet es gut, dass der Jugendpfleger Verständnis für seine „Schützlinge“ hatte, als diese in den Prüfungsvorbereitungen für den Quali und die Mittlere Reife steckten. Sie konnten sich für ein paar Wochen entspannt zum Lernen zurückziehen und Kauper hat sich in der Zwischenzeit vorübergehend um Organisatorisches gekümmert.

Generell hat sich der Jugendrat über eine interne Whatsapp-Gruppe organisiert und seine Sitzungstermine ausgemacht. Dementsprechend war das Gremium auch immer vollzählig — außer wenn jemand krank wurde. Bekannt gemacht haben sie die Sitzungstermine über das schwarze Brett im Rathaus. „Ich gebe zu, wir hätten für die Sitzungen mehr Werbung machen sollen, zum Beispiel über Facebook“, fügt Herzing selbstkritisch hinzu. Zuhörer waren bei den Treffen nämlich kaum vertreten: Weder aus der Jugend noch aus dem Stadtrat.

Über das soziale Netzwerk hat der Rat aber immerhin seine Veranstaltungen beworben. Facebook funktioniere laut Herzing besser als Handzettel, weil Veranstaltungen im Internet geteilt, also quasi im Kettensystem weitergegeben werden können und für immer mehr Leute sichtbar würden. „Es ist cool, wenn jeder einen Beitrag teilt“, meint die scheidende Vorsitzende, die derzeit eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau macht.

Lehren, Gruppenstunden und andere Verpflichtungen haben es den jungen Räten nicht möglich gemacht, an Sitzungen des Stadtrates teilzunehmen, wenn Jugendthemen auf der Tagesordnung standen. Sie wären schon gerne hingegangen, aber zeitlich habe es leider nicht geklappt, erklärt Herzing. Die Amtszeit von Franziska Herzing und den anderen acht Jugendräten endet mit den Sommerferien. Im Juni wird das neue Gremium gewählt. Die scheidende Chefin würde dennoch gerne weiter machen. „Schade, dass die Zeit vorbei ist. Ich habe das Gefühl, dass Pegnitz etwas vom Jugendrat spürt. Wir sind eine tolle Truppe“, sagt sie.

Jugendpfleger machte Werbung

Den gesteigerten Bekanntheitsgrad führt sie auch auf den Jugendpfleger zurück. Er hat das jugendliche Gremium in verschiedenen Gruppen und Kreisen beworben – zusätzlich zu den Gruppen, in denen die amtierenden Jugendräte aktiv sind. Herzing leitet zum Beispiel die KLJB-Ortsgruppe Büchenbach und Schriftführerin Celine Rasch ist in der katholischen Jugend aktiv. Außerdem würde die Vorsitzende gerne beim Thema „Jugendräume“ weiter mitsprechen. Sie hofft, dass diese bald umgesetzt werden, versteht aber auch, dass die Stadt in diesem Zusammenhang Vieles klären muss.

„Vielleicht schafft der neue Jugendrat es ja, die Räume durchzusetzen“, sagt sie hoffnungsvoll. Denn sie wünscht sich auch, dass die Jugend wieder etwas mehr „aus sich heraus kommt“. Die Gemeinschaft solle nicht einschlafen — und dafür seien die Jugendräume gut.

Ihrer Meinung nach ist das Zusammengehörigkeitsgefühl mit dem Wegfall der Jugendräume in den vergangenen drei, vier Jahren zurückgegangen. Das solle sich möglichst bald wieder ändern, vielleicht schon in der nächsten Wahlperiode.

