Pegnitzer Juragruppe stockt die Werkstatt um eine Etage auf

Wasserzweckverband investiert 200.000 Euro in neue Räume und verzeichnet niedrige Nitratwerte im Boden der Wasserschutzgebiete - vor 2 Stunden

PEGNITZ - Eine der Investitionen des Wasserzweckverbandes Juragruppe in diesem Jahr ist die Aufstockung der Werkstatt gegenüber des Verwaltungsgebäudes.

Diplomingenieur Marc Vierhuff (2.v.r.) und Bautechniker Daniel Hofmann (r.) auf dem Balkon des Verwaltungsgebäudes der Juragruppe. Im Hintergrund die Werkstatt, die um eine Etage aufgestockt wird. Foto: Hans-Jochen Schauer



Wie Werkleiter Hans Hümmer in der Sitzung der Verbandsversammlung erläuterte, sind ein Umkleide- und Aufenthaltsraum für das technische Personal vorgesehen. Die Mitarbeiter würden sich bisher in der Werkstatt auf engstem Raum umkleiden; zudem seien dort auch nur einige Spinde für die persönlichen Dinge vorhanden. Abhilfe sei dringend notwendig. Aufgrund der wachsenden Mitarbeiterzahl und der Einstellung eines Auszubildenden sei solch ein Raum mit sanitären Anlagen unabdingbar.

Ein weiterer Raum auf dieser neuen Etage ist als Büro geplant. Die Gesamtkosten für diese Baumaßnahme belaufen sich auf 200.000 Euro.

Im vergangenem Jahr förderte die Juragruppe insgesamt 1,41 Millionen Kubikmeter Wasser (Vorjahr 1,36). Die Förderkapazität der drei Tiefbrunnen beträgt 195 Liter pro Sekunde. Laut Hümmer habe es 2017 einen höheren Wasserverlust gegeben — bedingt durch den Leitungsbau, der eine vermehrte Spültätigkeit erfordert habe. Der Wasserverlust liegt mit 6,18 Prozent weit unter dem vergleichbarer Anlagen.

Das Netzalter der Juragruppe beträgt zirka 30 Jahre, somit wären Wasserverluste von 15 Prozent eigentlich normal. Wichtig ist nach Ansicht Hümmers der Schutz des Grundwassers. Die Juragruppe leiste seit 1987 Ausgleichszahlungen an die Landwirte in den Wasserschutzgebieten. Seit 2015 werde zusätzlich kostenfrei Saatgut für Zwischenfrüchte, Energiegräser, Blühmischungen sowie für die Umwandlung von Acker- in Grünland für fünf Jahre bereitgestellt, um die Akzeptanz für grundwasserschonende Anbauverfahren zu verbessern.

Dieses Angebot wurde auf das Einzugsgebiet der Tiefbrunnen Scherleithen und Moggendorf ausgebaut. Untersuchungen im Spätherbst hätten ergeben, dass die Nitrat-Mittelwerte im Wasserschutzgebiet Bronn mit 41 Kilogramm Nitrat je Hektar so niedrig wie seit fünf Jahren nicht mehr waren; im Wasserschutzgebiet Scherleithen waren die Werte mit 28 Kilogramm Nitrat je Hektar so niedrig wie noch nie seit Beginn der Messungen im Jahr 1989. Dies wirkte sich auch auf das Sickerwasser in diesen Gebieten aus. Im Durchschnitt betrug der Nitratgehalt im Brunnen Bronn neun Milligramm pro Liter (mg/l), im Brunnen Scherleithen waren es 28 mg/l und im Brunnen Moggendorf 25 mg/l. Der für Trinkwasser geltende Grenzwert liegt bei 50 mg/l.

Die Messwerte für das chemische Pflanzenbehandlungsmittel Atrazin lagen 2017 im Brunnen Bronn nur knapp über, in den Brunnen Scherleithen und Moggendorf dagegen unter der Nachweisgrenze, so Hümmer. "Auch die Messwerte für das Abbauprodukt Desethylatrazin lagen in allen Brunnen deutlich unter dem Grenzwert", betonte der Werkleiter. Außer diesen beiden Stoffen seien keine weiteren Wirkstoffe oder Abbauprodukte festgestellt worden. "Dies ist ohne Zweifel ein Verdienst der vorausschauenden Bewirtschaftung durch die Landwirte in Kooperation mit der Juragruppe", so Hümmer.

Keine Probe beanstandet

Von den gezogenen Trinkwasserproben sei im Betrachtungsjahr 2016 keine einzige beanstandet worden; in der Vergleichsgruppe seien es 0,3 Prozent gewesen.

Die Auslastung der Wasserressourcen der Juragruppe, bezogen auf den Spitzentag des Erhebungsjahres 2016, liegt bei 44 Prozent, der Mittelwert der Vergleichsgruppe bei 67 Prozent.

Hümmer teilte mit, es habe 2016 keine Versorgungsunterbrechung mit mehr als zwölf Stunden gegeben, von der mindestens ein Prozent der versorgten Bevölkerung betroffen war.

Auch was die Effizienz betrifft, konnte Hümmer gute Zahlen vermelden. Zwar liegen die Kapitalkosten mit 1,37 Euro pro Kubikmeter deutlich über dem Mittelwert der Vergleichsgruppe (0,38), dies sei aber auf die hohen Abschreibungen zurückzuführen. Hümmer: "Die hohen Abschreibungen sind das Ergebnis von enormen Investitionen und Erneuerungsraten, die weit über dem Durchschnitt liegen.

