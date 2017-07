Pegnitzer Kirchenmusikerin bot starke Aussagekraft

Organistin Mei-Hui He spielte Bach mit viel Gefühl - vor 5 Stunden

PEGNITZ - Am 28. Juli 1750 starb Johann Sebastian Bach. Mittlerweile ist es in der Kantorei St. Bartholomäus Tradition, im Rahmen der Pegnitzer Sommerkonzerte des Komponisten mit der "Hommage an Bach" zu gedenken.

Sehr viel Gefühl und Leidenschaft für die Musik Johann Sebastian Bachs bewies Mei-Hui He während des Orgelkonzerts. © Foto: Pfaucht



Sehr viel Gefühl und Leidenschaft für die Musik Johann Sebastian Bachs bewies Mei-Hui He während des Orgelkonzerts. Foto: Foto: Pfaucht



In diesem Jahr wurde dieser Veranstaltung eine ganz besondere, im wahrsten Sinne des Wortes, weibliche Note verliehen. Mei-Hui He heißt die Organistin.

Die junge Frau, die in ihrer Heimat bereits als Pianistin tätig war, hat sich entschlossen, in Bayreuth auch noch Kirchenmusik zu studieren. Zur Zeit wirkt sie in Pegnitz als Kirchenmusikerin im Praktikum.

Das Motiv des Abends, erklärte Jörg Fuhr während seiner Begrüßung, sei der Erlösungsgedanke in der Musik, der Martin Luther wichtig war und dann von Bach kompositorisch aufgegriffen wurde.

Nicht verwunderlich also, dass während des Orgelkonzerts in der Bartholomäuskirche Musik erklang, die sonst üblicherweise in der Adventszeit zu hören ist: "Nun komm der Heiden Heiland", "Fuga super: Jesus Christus unser Heiland" und "Aus tiefer Not schrei ich zu dir" standen im Mittelteil.

An den Beginn stellte Mei-Hui He "Praeludium und Fuge in c-Moll BWV 546", ein Meisterwerk Bachs aus der Leipziger Zeit, mit der sie gleich am Anfang technische Versiertheit und sehr viel Gefühl für den musikalischen Inhalt des Werkes unter Beweis stellte. Ungewöhnliche musikalische Schönheit, Leidenschaft und immense Aussagekraft präsentierte sie schließlich zum Abschluss mit "Fantasie und Fuge in g-Moll BWV 542", die man mit Fug und Recht zu einem der interessantesten Werke Bachs zählen darf und die Musikern einiges abverlangt; in der Fantasie beispielsweise spiralenförmige Modulationen durch mehrere Tonarten oder ein Crescendo von der Zwei- zur Fünfstimmigkeit im Manual.

Die Organistin meisterte alle Hürden mit Bravour, trug die Zuhörer fort in eine wunderbare Welt der Musik und gab ihnen nach einer dem Alltag entrückten Stunde ganz neue Schwingungen mit auf den Heimweg.

ANDREA PFAUCHT