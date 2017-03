Pegnitzer Kulturamt hat sich verlagert

Mitarbeiterin Martina Hofmann arbeitet vorübergehend zu Hause - vor 15 Minuten

PEGNITZ - Wegen ungeklärter Raumluftbelastung im Erdgeschoß des Rathauses III hat das Kulturamt seinen Arbeitsplatz vorübergehend nach Hause verlegt.

Das Rathaus III. Unten links soll die Tourist-Info einziehen. Foto: F.: Grüner



Kurz und knapp informiert Leiterin Martina Hofmann über Facebook, dass sie ihr Büro verlassen hat. "Die Entscheidung habe ich selbst getroffen. Ich bin seit dem Bericht in den NN verunsichert", sagt sie auf Nachfrage. Ihr Büro befindet sich direkt neben dem Raum, in dem die Tourist-Info untergebracht werden soll. Die Mitarbeiterin des Kulturamtes ist eigenen Aussagen zufolge auch deshalb in Sorge, weil die Entlüftung des vorderen, offensichtlich leicht belasteten Raumes, direkt über ihr Büro erfolgt sei.

In dem ehemaligen Verkaufsraum der Buchhandlung sei es offensichtlich durch das Abschleifen der Teppichverklebung am Fußboden, die wohl noch auf einer teerhaltigen Grundlage basierte, zu einer Luftbelastung gekommen, erklärt Bürgermeister Uwe Raab.

Laut LGA soll nach entsprechenden Reingungs- und Lüftungsintervallen eine Kontrollmessung erfolgen (die NN berichteten). "Diese ist bereits beauftragt. Ich gehe davon aus, dass die LGA die erneute Messung zeitnah durchführt. Meiner Kenntnis nach sind, soweit ich das ohne die entsprechenden Unterlagen am Sonntagnachmittag von zu Hause beurteilen kann, keine weiteren Räume davon betroffen. Da im Touristbüro noch niemand arbeitete, musste auch kein Personal verlagert werden. Es besteht insofern aus meiner Sicht kein Grund für Verunsicherung. Eine Mitarbeiterin hat dennoch eigenmächtig ihren Arbeitsplatz nach Hause verlegt."

gr