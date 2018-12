Pegnitzer lag fünf Wochen lang tot in seiner Wohnung

Nachbar alarmierte die Polizei - Kein Hinweis auf Fremdeinwirkung - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Ein 61 Jahre alter Pegnitzer ist etwa fünf Wochen lang tot in seiner Wohnung gelegen, ohne dass ihn offenbar jemand vermisst hat. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem natürlichen Tod aus, sagte Pressesprecher Thomas Neumert vom Polizeipräsidium Oberfranken in Bayreuth auf Anfrage unserer Zeitung.

Ein Nachbar hatte sich am Freitag an die Polizei gewandt und mitgeteilt, dass er den Mann schon lange nicht mehr gesehen hätte und dessen Briefkasten überquelle. Streifenbeamte, die daraufhin gegen 16 Uhr zu der Wohnung in Nähe des Pegnitzer Bahnhofs fuhren, klingelten und klopften an der Türe, doch niemand machte auf. Daraufhin ließen die Beamten die Wohnung von der feuerwehr öffnen und fanden die Leiche.

Nun ermittelt die Kripo aus Bayreuth in dem Fall. "Die Todesumstände müssen geklärt werden, aber es gibt keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung", sagte Polizeisprecher Neumert. Der 61-Jährige war seit Ende Oktober nicht mehr gesehen worden.

