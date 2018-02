Pegnitzer machte sich mit 50 Jahren selbstständig

PEGNITZ - Berthold Förster war 23 Jahre für einen großen Anlagenbauer mit 8000 Beschäftigten tätig. Dann hat der gebürtige Pegnitzer den Absprung gewagt und sich vor Kurzem selbständig gemacht.

Dr. Berthold Förster hat mit 50 Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. © Foto: Ralf Münch



GMP & Pharma Service GmbH heißt die Firma, die der 50-Jährige Ingenieur für Chemiewesen in seiner Heimatstadt gegründet hat. Warum hat er seinen Job als Niederlassungsleiter in Nürnberg mit 100 Mitarbeitern ("Wir waren ein sehr gutes Team") unter sich aufgegeben?

Bei seinem früheren Arbeitgeber habe es eine Entwicklung hin zu größeren Projekten gegeben. "Das hätte für mich noch mehr Reisen bedeutet. Zudem kam ein neues Management, vieles ist umstrukturiert worden", berichtet Förster im Gespräch mit der NN-Redaktion.

"Auch schön in Pegnitz"

All diese Veränderungen hätten ihn auf die Idee gebracht, sich erstmals selbstständig zu machen. "Hier in Pegnitz ist es auch schön", sagt der vierfache Familienvater.

Der Neustart fiel ihm leicht, weil er Projekte von seiner ehemaligen Firma rübergezogen habe. Projekte, die dem Unternehmen nicht mehr wichtig genug erschienen. Das Verhältnis zu seinem früheren Arbeitgeber ist dennoch gut: "Wir tauschen uns aus. Es ist eine Win-win-Situation entstanden."

Förster will seine Firma in Pegnitz aufbauen. "Das ist arbeitsintensiv, aber auch spannend." Drei bis fünf Mitarbeiter möchte er bis Ende des Jahres einstellen. "Personal zu finden ist nicht einfach", sagt er. Er sucht Spezialisten, die nicht unbedingt studiert haben müssen. Zwei Mitarbeiter sind bereits für ihn tätig – allerdings auf selbstständiger Basis. Seine Frau macht das Rechnungswesen. Wichtig ist für ihn ein Netzwerk. Ich muss mit anderen Firmen zusammenarbeiten."

Seine Kunden sitzen in ganz Deutschland: Arzneimittelhersteller, Krankenhäuser, Apotheken. Försters Aufgabe ist es, die Firmen zu beraten. Etwa welche Auflagen bei der Herstellung von Medikamenten befolgt werden müssen. "Wie musst du was machen, damit du alle gesetzlichen Auflagen erfüllst", fasst es Förster in einen Satz zusammen. Dabei gelte es, viele Dinge zu beachten.

Beispielsweise wie maximale Reinheit und Hygiene erreicht werden kann, Stichwort Reinraumtechnik. "Es gibt sehr viele Systeme, die man beachten muss, zum Beispiel Druckluft oder die Lüftungstechnik", erklärt Förster, der in Erlangen studiert hat und nach dem Diplom-Abschluss an der Uni Essen seinen Doktortitel erwarb. "Ich betreue die Kunden soweit, dass sie die Inspektion überstehen und die Zulassung erhalten."

Arbeit macht Spaß

Zu seinen Auftraggebern gehören Uni-Kliniken und andere große Krankenhäuser, die ihre Medikamente zum Großteil selbst herstellen, was in der Öffentlichkeit kaum bekannt sei.

Die Arbeit macht Berthold Förster viel Spaß, auch wenn er eine große Verantwortung trägt. Denn unsachgemäße Technik bei der Arzneimittelproduktion kann schwerwiegende Folgen haben. Deshalb war es für auch nicht einfach, eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen. Doch nun ist er abgesichert.

