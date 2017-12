Pegnitzer Marine-Urgestein mit Gold ausgezeichnet

Werner Schneider erhielt die Treuenadel in Gold — Unermüdlicher Motor der Patenschaft - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die gemeinsame Weihnachtsfeier mit der Marinekameradschaft war wieder einer der Höhepunkte beim Besuch der Patenboot-Besatzung in Pegnitz. Besonders aufgewertet wurde sie in diesem Jahr durch die Verleihung der Goldenen Ehrennadel an den Vorsitzenden Werner Schneider für 50-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Marinebund.

Korvettenkapitän Thorsten Grabsch (l.) überreicht dem Vorsitzenden der Marinekameradschaft, Werner Schneider, für 50-jährige Mitgliedschaft die Treuenadel in Gold. © Foto: Richard Reinl



Der Kommandant der "Pegnitz", Thorsten Grabsch, nutzte die Gelegenheit, um auf ein bewegtes Jahr zurückzublicken, sei doch das Minensuchboot rund sechs Monate im Einsatz gewesen, so lang wie kein anderes im Geschwader. Man habe bei verschiedenen Manövern quasi die gesamte Ostsee abgefahren und den Namen der Patenstadt so in zahlreiche Anrainerstaaten hinausgetragen.

Stolz merkte er an, dass das Hohlstablenkboot so gut wie kein anderes in Schuss sei, so dass man der inzwischen gesicherten weiteren Verwendung in der Marine-Nachwuchswerbung bis zum Jahr 2030 sorgenlos entgegensehen könne. Trotzdem gebe es einen Wermutstropfen, werde doch ein Großteil der Besatzung im Frühjahr 2018 das Boot verlassen, so auch der Kommandant, der eine neue Aufgabe in London übernimmt.

Nach musikalischen Einlagen von Willy Adamczyk und Werner Mildner, die das gesamte Repertoire an Seemannsliedern in bester Hans-Albers-Manier vortrugen, war es Zeit für die "Bescherung". Korvettenkapitän Grabsch bezeichnete es dabei als besondere Ehre, ein Marine-Urgestein wie Werner Schneider mit Gold auszeichnen zu können. Der Kommandant verglich den unermüdlichen Einsatz Schneiders mit der Bedeutung eines Ankers, der einem Schiff auch in stürmischer See den nötigen Halt gebe und in der Regel immer fest mit ihm verbunden sei. Dies gelte insbesondere auch für den jahrzehntelangen Einsatz um die Patenschaft zwischen Stadt und Boot.

Schneider habe im Jahr 1965, als die Stadt die Patenschaft für das Vorgängerboot "Perseus" übernommen hat, bei der Marine gedient. 1967 ist er in die Marinekameradschaft eingetreten, wo er sich bis heute intensiv um die Kontaktpflege mit den Matrosen kümmere, zunächst während seiner 32-jährigen Tätigkeit als Stellvertreter und seit 2014 als Vorsitzender. Unter seiner Regie sei 2015 das 60-jährige Bestehen der Kameradschaft und die 50-jährige Patenschaft gefeiert worden. Pegnitz habe Dank Schneider beste Verbindungen zum Marine-Kommando. Sein Engagement sei vor einem Jahr beim Abgeordnetentag des Marinebunds völlig zu Recht mit der höchsten Ehrung in Gold gewürdigt worden.

RICHARD REINL