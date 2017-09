Pegnitzer missachtete in Bayreuth rote Ampel

Transporter aus dem Landkreis Hof konnte Zusammenstoß nicht vermeiden - Unfallverursacher leicht verletzt - vor 1 Stunde

PEGNITZ/BAYREUTH - Weil er in Bayreuth das Rotlicht an einer Ampel missachtete, verursachte ein 32-jähriger Pegnitzer am Freitag einen Zusammenstoß mit einem Transporter aus dem Raum Hof. Der Unfallverursacher wurde dabei selbst leicht verletzt.

Am Freitag um 21.15 Uhr befuhr ein 32-jähriger Pegnitzer mit seinem Personenwagen die Sophian-Kolb-Straße in Bayreuth stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich unter der Hochbrücke missachtete er das Rotlicht einer Ampel und fuhr in die Kreuzung ein. Ein 21-jähriger Mann aus dem Hofer Landkreis hatte mit seinem Transporter keine Chance mehr, dem Zusammenstoß auszuweichen.

Durch den heftigen Aufprall erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zusammen 4000 Euro. Da der Pkw des Pegnitzers nicht mehr fahrfähig war, musste er abgeschleppt werden.

