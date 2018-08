Pegnitzer Mühlbach wird zum Trockental

Ab der Flusskreuzung an der Schloßstraße: Gemenge aus Schlamm, Unrat und Pfützen gefährdet Fische - vor 44 Minuten

PEGNITZ - Die Stadt Pegnitz verfügt über ein ehemals raffiniert angelegtes "Zwei-Fluss-System", das Geologen aus nah und fern anlockt. Doch auch diese ausgeklügelten Wasserwege leiden unter der extremen Dürre: Die Pegnitzquelle ist erneut versiegt, im ausgetrockneten Mühlbach kämpfen die letzten Fische ums Überleben und dem Karstwunder "Wasserberg" fehlt ein Zulauf.

Der immer mehr ausgetrocknete Mühlbach in Pegnitz: Im Bild der Abschnitt, der von den Kleingärten Richtung Wasserberg führt. © Richard Reinl



Der immer mehr ausgetrocknete Mühlbach in Pegnitz: Im Bild der Abschnitt, der von den Kleingärten Richtung Wasserberg führt. Foto: Richard Reinl



Im Herbst vergangenen Jahres ist die Pegnitzquelle wegen viel zu geringer Niederschlagsmengen schon einmal versiegt. Im Spätherbst hat sich die Sehenswürdigkeit der Stadt zwar vorübergehend wieder erholt, doch jetzt ist der Wasserspiegel im Quellbecken erneut um rund 40 Zentimeter gesunken. Der Grund: Wegen der schon seit dem Frühjahr andauernden Dürre sprudelt kein Nass mehr aus dem Fuß des Schloßbergs.

Die Fichtenohe und die Pegnitz führen trotzdem noch genügend Wasser. Der Mühlbach indessen präsentiert sich ab der Flusskreuzung in der Schloßstraße längst als Trockental mit einem schmutzigen Gemenge aus Schlamm, Unrat und Pfützen, in dem die letzten, noch verbliebenen Fische um ihr Leben kämpfen. Der ehemalige Kleingärtner-Vorsitzende Karlheinz Müller muss dem Leiden tatenlos zusehen: "Es bricht einem das Herz, aber wir können mit unseren Mitteln nicht helfen. Den Fischen ist in beiden Richtungen der Weg abgeschnitten."

Schuld ist vor allem der seit Jahren defekte Düker gegenüber des Wiesweiher-Eingangs in der Schloßstraße. Die wassertechnische Besonderheit ist zwar optisch noch vorhanden, aber intern zusammengebrochen, so dass ein hydraulischer Kontakt zwischen Mühlbach- und Pegnitzwasser besteht und somit seine Funktion nicht mehr gegeben ist.

Das Wasser, das von der Karmühlbrücke her kommt, fließt in die Pegnitz, anstatt unter ihr hindurch, um auf der anderen Seite den weiteren Mühlbach entlang des ehemaligen Möbelgeschäfts und der Kleingärten bis hin zum Wasserberg zu speisen.

Im Jahr 2017 war dieser Defekt ein Thema bei einer Ortsbegehung mit Bürgermeister Uwe Raab und dem zuständigen Flussmeister des Wasserwirtschaftsamts Hof, Ludwig Schmidt. Das Ergebnis: Die Ämter wissen nicht, wer hier für den baulichen Unterhalt zuständig ist.

Bilderstrecke zum Thema Dürre und defekter Düker legen in Pegnitz Karstwunder trocken Die Stadt Pegnitz verfügt über ein ehemals raffiniert angelegtes "Zwei-Fluss-System", das Geologen aus nah und fern anlockt. Doch auch diese ausgeklügelten Wasserwege leiden unter der extremen Dürre: Die Pegnitzquelle ist erneut versiegt, im komplett ausgetrockneten Mühlbach kämpfen die letzten Fische ums Überleben und dem Karstwunder „Wasserberg“ fehlt ein Zulauf.



Dabei gäbe es viel zu tun, wie nicht nur der bröckelnde Beton an den Staumauern zeigt. Erste Messungen haben ergeben, dass die Leitung unter der Pegnitz hindurch undicht ist und dass sich das Nass auch hinter den Betonmauern eigenständig neue Wege sucht. Spätere Pumpversuche mussten abgebrochen werden, weil die Bäche damals nach heftigen Regenfällen kurz vorher zu viel Wasser geführt haben. Das Landratsamt sollte hier für Klarheit sorgen. Ein Ergebnis ist bisher nicht bekannt.

Laut damaliger Aussagen von Bürgermeister Uwe Raab ist der Freistaat Bayern Eigentümer des Mühlgrabens als Gewässer 3. Ordnung. "Deshalb stehen wir seit letztem Jahr mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem Landratsamt darüber im Austausch, wer für den künftigen Unterhalt des Dükers zuständig ist", so Raab vor einem Jahr. Für ihn war das Ziel damals "die Sanierung der gesamten Dükeranlage inklusive Wehr, damit dann eine sanierte Anlage dauerhaft seitens der Stadt Pegnitz übernommen werden kann".

Doch aktuell präsentiert sich der Mühlbach auf der einen Seite hinter den Kleingärten als stinkender Schlammgraben, an seinem Ende bei der Röschmühle dagegen als trockenes Felsenlabyrinth aus Findlingen, die einst vom Wasserwirtschaftsamt dort aufgeschlichtet worden sind, um einen besseren Zulauf zum Wasserberg zu ermöglichen. Dieser Kanalstrang unter dem Sägewerk hindurch ist im vergangenen Jahr von Ehrenamtlichen des Kleinen Historischen Kreises und des THW mit Hilfe des Kanalisator-Spezialfahrzeugs der Firma Veolia in einem Kraftakt zwar von jeder Menge Schlamm gesäubert worden, Wasser fließt aktuell mangels Nachschub aber keines hindurch.

Nur gut, dass sich unterirdisch inzwischen — wie von Geologen um den Erlanger "Karstpapst" Dr. Alfons Baier festgestellt — andere Zuläufe ausgebildet haben. Das gewährleistet, dass wenigstens am Südausgang des Wasserbergs noch Wasser fließt.

Vielleicht kann die Stadt deshalb bald mit einem noch ungewöhnlicheren Karstwunder werben, mit einem Wasserberg, an dem oben zwar kein Wasser hineinläuft, aber unten trotzdem welches herauskommt.

RICHARD REINL