Pegnitzer Nachwuchs glänzt bei Bodenseepokal in Bregenz

Drei Mannschaften der SG Pegnitz schlugen sich gegen höherklassige Teams achtbar — C2 erhielt Fairplay-Pokal - 12.06.2017 18:38 Uhr

PEGNITZ - 32 Fußballspieler der C- und D-Jugend der SG haben beim 4. Internationalen Bodenseepokal in Bregenz die Pegnitzer Farben vertreten.

Die jungen Pegnitzer Fußballer mit ihren Trainern und Betreuern. Beim 4. Internationalen Bodenseepokal in Bregenz konnten alle Teams der Spielgemeinschaft überzeugen. Foto: privat



Zwei U15-Mannschaften (C1, C2) und ein U13-Team (D1) kämpften um den Sieg. Außer den Trainern und Betreuern machten sich auch etliche Eltern auf den Weg zum Bodensee.

Insgesamt traten 110 Mannschaften in sechs Altersklassen aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Schweiz, Niederlande und der Tschechischen Republik zum sportlichen Wettkampf an.

Einmarsch unter Flutlicht

Das internationale Flair des Turniers durften die Spieler und Erwachsenen bereits am Freitagabend unter Flutlicht beim Einmarsch der Mannschaften ins Casino Stadion Bregenz genießen. Spätestens beim anschließenden Abspielen der Nationalhymnen gab es bei vielen die erste Gänsehaut des Wochenendes.

Am Samstag und Sonntag wurden dann die Partien in den unterschiedlichen Altersklassen an drei Spielstätten ausgetragen, die allesamt internationalen Ansprüchen genügten. Die Pegnitzer trafen hierbei überwiegend auf Jugendmannschaften höherklassiger Teams, bis hin zu einem Schweizer Erstligisten. Standesgemäß tauschten die Kapitäne der Teams vor Anpfiff die Wimpel ihrer jeweiligen Heimatstädte aus - hier unterstütze die Stadt Pegnitz im Rahmen der Jugendsportförderung als Sponsor der Wimpel.

Im gesamten Turnierverlauf konnten alle Teams der SG überzeugen und einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Die C1 musste sich erst im Finale des sogenannten Trophy Cups dem Tschechischen Vertreter FK Tachov im Elfmeterschießen geschlagen geben. Die D1 erreichte nach engen Spielen im Trophy Cup ihrer Altersklasse einen ebenfalls tollen dritten Platz.

Besondere Ehre wurde dann der C2 Mannschaft zuteil, als sie im Rahmen der abschließenden Siegerehrung den Fairplay-Pokal erhielt.

Neben dem Fußballplatz blieb den Mitgereisten noch ausreichend Zeit für das eine oder andere Bad im Bodensee oder dem gemeinsamen Anschauen des Champions League Finales Real Madrid gegen Juventus Turin mit den Spielern und Betreuern der anderen Nationen.

wn