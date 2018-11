Pegnitzer Neubürger: Zum Klettern in die Fränkische

PEGNITZ - Im Februar ist die Familie Tiefel von Nürnberg nach Pegnitz gezogen. So richtig in der Stadt angekommen sind die Neubürger noch nicht, sagt Mutter Sabine Tiefel (36). Aber den Naherholungswert genießen sie bereits.

Das gemeinsame Klettern am Wochenende ist für die Pegnitzer Neubürger Lukas, Andreas, Felix und Sabine Tiefel (von links) ein fester und wichtiger Termin in der Woche. © Ralf Münch



Der kleine Lukas (1) ist erschöpft und weint. Sein Bruder Felix (4) stopft sich ein Stück Banane in den Mund. Ihre Mutter Sabine Tiefel hat sie gerade aus dem Kindergarten und der Krippe abgeholt. Vater Andreas Tiefel (37) arbeitet in Pegnitz als Möbelmonteur, seine Frau ist Ingenieurin für Geoinformation. Als ihre Firma von Bamberg nach Bayreuth zog, war der zweifachen Mutter der Weg zu weit und die Familie suchte eine Bleibe, die zwischendrin liegt.

Der Alltag der Familie ist gut durchorganisiert. "Sonst würden wir das zeitlich gar nicht alles hinbekommen", sagt Sabine Tiefel, die Vollzeit beschäftigt ist. So bringt der Vater die Kinder morgens in Krippe und Kindergarten, abends holt die Mutter sie ab. Mit Gleitzeit und Homeoffice sei das gut zu machen. Und wenn Sabine Tiefel mal eher Schluss machen kann, dann ist für sie die Arbeit wie weggeklickt und es sind nur die Kinder dran, erzählt die zweifache Mutter. So wie jetzt, als Felix etwas auf dem Tablet anschauen und Lukas ein Holzpuzzle legen will.

Sabine Tiefel weiß zwar, wo sie hin muss – zum Arzt, zum Einkaufen. Aber kennengelernt hat die Familie hier noch niemanden. Auch ihre Familien in Nürnberg und Jena sehen sie nur selten. Ein fester Punkt im Wochenablauf der Tiefels ist der Sonntag. Da geht die ganze Familie zum Klettern – entweder in die Halle oder draußen, in der freien Natur. Beim Klettern haben sich Sabine und Andreas Tiefel einst kennengelernt. Sohn Felix übt sich auch schon im Klettern: "Draußen habe ich einen Helm auf, denn da können Steine auf meinen Kopf fallen, drinnen nicht", erklärt er fachmännisch.

Völlige Entspannung

Für Sabine Tiefel ist das Klettern die Gelegenheit, völlig zu entspannen und den manchmal stressigen Alltag zu vergessen. "Das ist toll", sagt sie. Schließlich müsse man sich beim Klettern konzentrieren, dürfe sich von nichts ablenken lassen. "Manchmal ist es schwer, die innere Balance zu finden", sagt Tiefel. Darum genössen sie die Zeit beim Klettern ganz bewusst.

Neulich war Sabine Tiefel mit Felix beim Neubürgerempfang der Stadt. Papa Andreas hat daheim auf Lukas aufgepasst. "Es war einfach zu spät für uns", sagt sie. Eigentlich hat es ihr beim Empfang ganz gut gefallen, aber Kontakte hat sie keine geknüpft: "Es ist noch Distanz da, das ist ein schwieriger Weg."

