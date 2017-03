Pegnitzer Parksystem ist "gut, so wie es ist"

PEGNITZ - Anfang 2015 wurden entlang der Hauptstraße in Pegnitz die kostenpflichtigen Parkuhren abgeschafft. Seitdem müssen Parkscheiben ins Auto gelegt werden. Die Höchstparkdauer ist eine Stunde. Die Regelung sollte die Innenstadt mehr beleben. Aber hat diese Umstellung ihren Zweck erfüllt?

Parkscheibe im Auto. Bebilderung zum Thema der Parkplatzsituation in der Pegnitzer Hauptstraße. © Ralf Münch



Im September 2015 trat die neue Verkehrsüberwachung in der Innenstadt in Kraft. Der Vorteil dieser Änderung der Parksituation war, dass in den vergangenen Jahren häufiger Parkplätze frei wurden, so Bürgermeister Uwe Raab auf Anfrage unserer Zeitung. "Der Umschlagsgrad der Parkflächen hat sich ebenfalls verbessert", sagt Raab.

Dauerparkern ist es nun nicht mehr möglich, Parkplätze in der Innenstadt für eine längere Zeit zu belegen. Die neue Situation habe zu einer verbesserten Parkrotation geführt, so der Bürgermeister. "Dies wird vor allem von den Einzelhändlern in der Hauptstraße positiv aufgefasst", sagt er. Es gibt jedoch nicht nur Zuspruch.

Touristen wollen mehr Zeit

Einige Touristen und Besucher empfinden die Parkdauer von höchstens anderthalb Stunden als zu gering. Raab erklärt, dass auch für längere Aufenthalte Parkplätze zur Verfügung stehen, in der Badstraße und am Sonntagshaus. Hier darf man zwischen drei und vier Stunden stehen bleiben.

Wie viele Verwarnungen es wegen der Überschreitung der Parkdauer gegeben hat, könne nicht gesagt werden. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 1499 Verwarnungen im sogenannten allgemeinen ruhenden Verkehr ausgesprochen.

Die Vorsitzende des Vereins Unser Pegnitz, Christina Wellhöfer, beschreibt ebenfalls eine sehr positive Veränderung. "Die Parkfluktuation ist wie gehofft eingetreten. Durch die einstündige Parkdauer können mehr Leute pro Tag in der Innenstadt parken", sagt Wellhöfer. Negative Reaktionen über die neue Situation seien keine aufgekommen. "Das Einlegen der Parkscheibe sei vor allem eine Gewöhnungssache", erklärt sie.

Wegen der Nähe der Geschäfte sei es oft nicht nötig, länger als eine Stunde zu parken. "Falls man doch einmal etwas mehr Zeit braucht, ist es nicht schlimm, da die Verkehrsüberwachung meist relativ kulant ist", sagt Wellhöfer. "Probleme mit Dauerparkern gibt es kaum noch", sagt Wellhöfer. "Durch die unregelmäßige Kontrolle trauen sich die Leute nicht, länger zu parken", sagt sie.

Einzelhändler sind positiv gestimmt

Die Einzelhändler geben ebenfalls positive Rückmeldungen. "Vor allem in der oberen Hauptstraße sind immer Parkplätze frei", so Wellhöfer. Ob die neue Verkehrsüberwachung mehr Zulauf für die Geschäfte gebracht hat, ist unklar. Viele Kunden geben an, "kurz in die Stadt reingelaufen" zu sein, da alles sehr fußläufig und nah ist. Sie betont, dass es keine negativen Aussagen von Kunden über die Parksituation gibt.

Etwa ein halbes Jahr bevor die Verkehrsüberwachung in Kraft trat, wurden die Parkuhren abgeschafft. "Während dieser Zeit haben die Leute wirklich überall geparkt und sind stehen geblieben", sagt Wellhöfer. "Das System mit den Parkscheiben und der Kontrolle ist gut, so wie es ist."

ANNIKA ENDRES