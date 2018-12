Pegnitzer Polizei-Vize wechselt zur Kripo

Roman Markert steigt zum Leiter des Kommissariats auf - Harald Düplois übernimmt interimsmäßig seine Funktion in Pegnitz - vor 3 Stunden

PEGNITZ - Roman Markert, der stellvertretende Dienststellenleiter bei der Polizei-Inspektion Pegnitz, ist auf der Karriereleiter eine Stufe nach oben geklettert. Er leitet jetzt das Kommissariat bei der Kriminalpolizei-Inspektion.

Zum Jahreswechsel verlässt Roman Markert (r.) Pegnitz. Interimsmäßig übernimmt seine Funktion als stellvertretender Leiter der Polizei-Inspektion Pegnitz Harald Düplois (l.). © Polizei



Seit Juni 2015 war Polizeihauptkommissar Roman Markert stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Pegnitz. Er war von der Polizeiinspektion Auerbach gekommen, wo er zunächst als Dienstgruppenleiter und seit November 2013 als stellvertretender Dienststellenleiter eingesetzt war.

Zum Jahresende bekam Markert die Gelegenheit, einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter nach oben zu steigen. Er wurde kurzfristig zur Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben versetzt und wird dort die Funktion eines Kommissariatleiters übernehmen.

Sein bisheriger Dienststellenleiter, Erster Polizei-Hauptkommissar Roland Schmitt, und die gesamte Belegschaft der Polizeiinspektion Pegnitz verabschiedeten ihren Kollegen im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier und wünschten ihm für die weitere Zukunft alles Gute.

Roman Markert hatte sich schnell in Pegnitz eingelebt und seine Aufgaben mit Bravour erledigt, so Schmitt in seinen Abschiedsworten. Sein Dienststellenleiter lobte ihn zudem als überaus loyalen und zuverlässigen Mitarbeiter, auf den er sich absolut und jeder Zeit verlassen konnte. Dass sich für Markert die Möglichkeit ergeben hatte, einen höherwertigen Dienstposten zu erlangen, der seinen Neigungen entsprach, war eine Gelegenheit, die er ergreifen musste.

Roman Markert bedankte sich bei allen Beschäftigten der Polizeiinspektion Pegnitz für das kollegiale und gedeihliche Miteinander und stellte fest, dass er sich hier überaus wohl gefühlt habe, obwohl es nie an Arbeit gemangelt hat.

Sein Dienstposten als stellvertretender Dienststellenleiter wurde inzwischen bayernweit ausgeschrieben. Bis zu einer Wiederbesetzung wird diese Aufgaben in bewährter Weise Polizeihauptkommissar Harald Düplois von der Inspektion Pegnitz wahrnehmen.

