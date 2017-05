Pegnitzer Polizei wartete schon auf die Bankräuber

Vor 40 Jahren vereitelten die Beamten nach Tipp Überfall auf Sparkassen-Filiale - vor 5 Stunden

PEGNITZ - Mehrfach war das frühere Sparkassengebäude an der B 2 das Ziel von Überfällen. Vor 40 Jahren allerdings konnte die Polizei einen solchen Coup mit einer geplanten Geiselnahme durch einen blitzschnellen Zugriff in letzter Minute verhindern.

Dem Sparkassendirektor Georg Mendel (am Telefon) und den Bediensteten in der Filiale fiel nach der Verhaftung der Ganoven ein Stein vom Herzen. © Reinhard Bruckner



Der Stein kam ins Rollen, als eine fernschriftliche Mitteilung der Polizei Wiesbaden auf den Tisch des Bayreuther Kripochefs flatterte. Darin hieß es nüchtern: "In den nächsten Tagen wird in Pegnitz ein Geldinstitut überfallen." Deren gab es aber mehrere, so dass detailliertere Informationen nötig waren. Schon einen Tag später konstruierte die Kripo Bayreuth aus weiteren Einzelheiten, dass nur die Sparkassen-Zweigstelle an der Friedrich-Engelhardt-Straße gemeint sein konnte.

Ursprünglich hatten drei Männer aus der hessischen Landeshauptstadt den Coup generalstabsmäßig ausgetüftelt. Zwei von ihnen sollten mit einem Golf den Überfall ausführen, während der dritte mit einem nicht zugelassenen Fiat zwischen Creußen und Bayreuth auf sie warten sollte.

Die Ganoven hatten den Überfall auf die Pegnitzer Sparkassenfiliale generalstabsmäßig vorbereitet. © Foto: Bruckner/Archiv



Um das Ding todsicher zu machen, hatten die Täter alles Notwendige ausgekundschaftet. Sie wussten, dass Ella Kuttner den Filialleiter Arthur Egli jeden Morgen daheim abholte, um mit ihm gemeinsam zur Arbeit zu fahren. Diesen Wagen wollten die Räuber in unmittelbarer Nähe der Zweigstelle stoppen und die beiden Insassen mit vorgehaltener Waffe zwingen, zunächst die Filiale und dann den Tresor aufzusperren. Sie rechneten mit 40 000 Mark Beute, tatsächlich wären ihnen an dem Tag sogar 80 000 Mark in die Hände gefallen.

Bald erreichte die Polizei ein neuer Anruf aus Wiesbaden: "Der Überfall ist um 14 Tage verschoben, die möglichen Täter haben Schwierigkeiten, sich Waffen zu besorgen." Die vermeintliche Verschnaufpause wurde benutzt, um mit Sparkassendirektor Georg Mendel die Sachlage zu besprechen. Er saß noch bei der Kripo in Bayreuth, als der alarmierende Anruf kam: "Soeben hat der gesuchte Golf mit Wiesbadener Nummer die Radarkontrolle auf der B 2 passiert." Sofort wurde Pegnitz von der Polizei abgeriegelt, Streifenwagen durchkämmten die Stadt. Am Brigittenheim, in unmittelbarer Nähe der Sparkasse, wurde eine Pegnitzer Besatzung "fündig". Die Beamten observierten den verlassenen Golf.

Angestellten schlossen sich ein

Von Bayreuth aus veranlasste Direktor Mendel, dass die Zweigstelle augenblicklich abgesperrt wurde. Die Angestellten schlossen sich im Tresorraum ein. Die beiden Wiesbadener — der dritte war zu Hause geblieben — drückten sich in der Zwischenzeit bei dem Geldinstitut herum, um den Kundenverkehr zu beobachten.

Der Franzose täuschte dabei in einer Telefonzelle ein Gespräch vor. Ein harmloser Bürger, den sie für einen Polizisten hielten, veranlasste sie, zu ihrem Wagen zurückzukehren. Sie bemerkten aber schon aus 30 Metern Entfernung die wartenden uniformierten Beamten. Flugs flüchtete das Duo in die Metzgerei Lindner, kaufte dort Wurstbrötchen und hoffte, die Beamten würden alsbald verschwinden.

Vergeblich. Also nahmen die Gangster ihren ganzen Mut zusammen und marschierten stracks auf ihr Fahrzeug zu, in der Hoffnung, die Polizei würde es nicht kennen. Als die Beamten sie aber aufforderten, die Hände auf das Autodach zu legen, waren sie so verblüfft, dass sie gar nicht mehr an Gegenwehr dachten. Es hätte wohl auch keinen Sinn gehabt, denn beide waren unbewaffnet.

Später fand die Kripo im Wagen einen entsicherten funktionsunfähigen Weltkriegs-II-Karabiner 98 K, ein Bajonett sowie Gesichtsmasken, Handschuhe und einen schwarzen Schlapphut. Beim Verhör blieben die beiden nicht vorbestraften Wiesbadener zunächst hart, legten dann aber in den frühen Morgenstunden unter der Last der Vorhaltungen ein umfassendes Geständnis ab.

Das Motiv für die geplante Tat wurde bei Schulden von je 30 000 Mark vermutet. Haftbefehle wurden ausgestellt.

Bis zum Geständnis blieben Arthur Egli und Ella Kuttner unter Polizeischutz, da man nicht sicher war, ob nicht noch mehr Ganoven im Spiel waren, die eventuell mit einer Geiselnahme die Freilassung ihrer "Kollegen" erzwingen könnten.

HANS-CHRISTIAN BIERSACK