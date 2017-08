Pegnitzer Polizeichef Roland Schmitt: "Wir sind arbeitsfähig"

PEGNITZ - Immer mehr Überstunden, immer mehr Belastung: Die Situation gerade in den oberfränkischen Polizeiinspektionen ist alles andere als rosig. Das gilt auch für Pegnitz, wie Hauptkommissar Roland Schmitt im Redaktionsgespräch bestätigte. Doch noch habe die Polizei die Lage im Griff.

Zu den Aufgaben der Pegnitzer Polizei zählen auch regelmäßige Tempokontrollen, um die Raserei auf den Straßen einzudämmen. Die angespannte Personalsituation hat darauf keinen Einfluss. © Patrick Schroll



Der Personalstand in den oberfränkischen Polizeidienststellen hat sich in den vergangenen Jahren leicht gebessert. Gleichzeitig hat sich aber die Zahl der Überstunden erhöht. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Parlamentsanfrage von Landtagsvizepräsidentin Inge Aures (SPD) hervor (wir berichteten). Roland Schmitt als Leiter der Pegnitzer Inspektion kennt die Situation über die Grenzen seines Zuständigkeitsbereiches hinaus. Und sagt: "Natürlich ist die Personalstärke ein Problem."

Wie viele Beamte zurzeit in Pegnitz tätig sind, will er nicht verraten, das brauche niemand zu wissen. "Wir sind arbeitsfähig und wir sind ja auch erfolgreich." Und das trotz der Zusatzaufgaben, vor denen auch seine Inspektion nicht gefeit ist. Spezielle Einsätze, für die er Leute abstellen muss. Wie seinen Stellvertreter Roman Markert, der seit Monaten bei der Sonderkommission im Fall Peggy aktiv ist. Für den G 20-Gipfel in Hamburg wurden Polizisten aus Oberfranken in den Norden beordert, auch aus Pegnitz. Auch für andere Sonderaufgaben werden immer wieder Beamte mit besonderen Kenntnissen gesucht, etwa im Bereich der sozialen Medien oder der Computer-Kriminalität.

"Davon bleibt Pegnitz nicht verschont, und so klafft immer eine Lücke zwischen der Soll- und der Ist-Stärke", sagt Schmitt. Die enorme Beanspruchung seiner Kollegen lasse sich nicht leugnen. Zumal da Schwerpunkte zu betreuen seien, mit denen die Pegnitzer Polizei in der jüngeren Vergangenheit verstärkt zu tun hatte. Etwa beim Thema Wohnungseinbrüche. Die haben sich gehäuft, "das führt zu einem deutlichen Plus bei den Streifenfahrten". Auch die Zahl der Tempokontrollen nehme zu, um der Raserei entgegen zu wirken.

Hohe Fluktuation

All das wirke sich auf den Polizeialltag in Pegnitz aus. Aber den habe man im Griff. Auch wenn im Vergleich zu früher die Fluktuationsrate gestiegen sei: immer häufiger kämen neue Kollegen, die ausscheidende ablösen. Was die Lage nicht einfacher mache, aber auch nichts an der Einsatzfähigkeit ändere. Die Praxis zeige, "das wir das mit Ergebnissen hinbekommen, die sich sehen lassen können".

Das gelingt auch dank der Unterstützung aus anderen Inspektionen, von denen sich Schmitt schon mal Beamte holt, wenn es eng wird in Pegnitz — "und wer vergessen hat, einen Urlaubsantrag einzureichen". Schmitt schmunzelt. Und sagt: "Nein, ganz im Ernst: Der Austausch mit anderen Dienststellen klappt und das ist wichtig und auch gut so." Und so hofft Schmitt, dass allen Zentralisierungsbemühungen zum Trotz auch der Polizei-Standort Pegnitz auf Dauer gesichert ist.

