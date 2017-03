Pegnitzer Posaunenchöre nehmen CD auf

In der Bartholomäuskirche werden Aufnahmen für geplante CD-Produktion gemacht - vor 54 Minuten

PEGNITZ - Die Bartholomäuskirche verwandelt sich in ein Tonstudio: Dekanatskantor Jörg Fuhr spielt zusammen mit 16 Bläsern am Sonntagabend seinen Beitrag zu einer CD ein, auf der die Posaunenchöre aller oberfränkischen Dekanatsbezirke zu hören sein sollen.

Die Posaunenchöre des Kirchenkreises Bayreuth stehen im Mittelpunkt einer CD-Produktion, für die auch in Pegnitz Aufnahmen gemacht werden. © privat



Die Idee zur Produktion eines gemeinsamen Tonträgers existiert laut Jörg Fuhr schon seit einigen Jahren: "Es gab einmal eine Sampler-CD mit den Organisten der Dekanatsbezirke — und als die produziert wurde, war man sich einig, dass ein ähnliches Projekt, das die Bezirksposaunenchöre aus dem evangelischen Kirchenkreis Bayreuth zusammenfasst, eine schöne Sache wäre", erzählt Fuhr.

Federführung der CD-Aktion hat die Regionalbischöfin Dorothea Greiner — "das lag nahe, nachdem sie selber Bläserin ist", meint Jörg Fuhr augenzwinkernd.

Doppeltes Jubiläum

Thematisch beziehungsweise musikalisch stehen zwei "Lutherjahre" im Mittelpunkt: 2017 gedenkt man der Reformation, 2018 dem 50. Todestag des US-amerikanischen Menschenrechtlers Martin Luther King. Ein "Doppeljubiläum", wie es Jörg Fuhr nennt, das sich in der Stückauswahl für die Posaunenchor-CD widerspiegelt.

Der Bogen reicht von Prätorius-Choralsätzen und Luther-Liedern wie "Ein feste Burg ist unser Gott" bis hin zu modernen Stücken aus Gospel, Soul, Jazz und sogar Rockmusik, von Melchior Franck bis zu zeitgenössischen deutschen Blasmusik-Komponisten wie Dieter Wendel.

Auf der CD, die erst im November 2018 vorgestellt werden soll, sind Bezirksposaunenchöre aus Bad Berneck, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Forchheim, Hof, Kronach, Kulmbach-Thurn, Michelau, Münchberg, Naila, Pegnitz, Rügheim und Selb/Wunsiedel dabei. "Pro Posaunenchor sind etwa fünf bis sieben Minuten Programm vorgesehen, die fertige CD soll rund 75 Minuten Spielzeit haben", führt Jörg Fuhr aus.

Als Tonmeister kümmert sich Martin Wenzel aus Bamberg um die Aufnahmen, der in Kirchenmusik-Kreisen kein Unbekannter ist und für den guten Sound einiger größerer Produktionen der letzten Jahre verantwortlich zeichnet.

Für die Einspielung in Pegnitz, die an diesem Sonntag entweder in der Bartholomäuskirche oder im Gemeindehaus ab 19 Uhr über die Bühne geht, hat sich ein 16-köpfiges Bläserensemble zusammengefunden, mit dem Jörg Fuhr zwei verschiedene Fassungen des Luther-Kirchenliedes "Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort" von Michael Prätorius beziehungsweise Johann Sebastian Bach einspielen wird.

Als "moderner" Farbtupfer steht bei den Pegnitzern der bekannte Gospelsong "O Happy Day" in einer sehr rockigen Version auf dem Programm.

"Brass Day" am Samstag

Die CD-Aufnahme ist für Jörg Fuhr krönender Abschluss eines arbeitsreichen Wochenendes: Am heutigen Samstag, 18. März, findet in Pegnitz von 10 bis 15.30 Uhr der "Brass Day" für junge (Blech-) Blasmusiker statt, der sich in diesem Jahr um das Thema "Filmmusik" in den verschiedensten Facetten drehen soll.

Das Veröffentlichungsdatum für den Posaunenchor-Sampler steht bereits fest: Die fertige CD soll am 10. November 2018 in Bamberg und in Bad Steben vorgestellt werden. Viel Vorlauf für ein Unternehmen, das über die Tagesaktualität Bestand haben soll und das nicht zuletzt Dokument musikalischer Vielfalt im evangelischen Oberfranken sein will.

HANS VON DRAMINSKI