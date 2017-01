Pegnitzer Prinzenpaar bei „Fastnacht in Franken“

Sandra I. und Florian I. vertreten Regierungsbezirk bei beliebter Fernsehsitzung - vor 31 Minuten

PEGNITZ - Das Pegnitzer Prinzenpaar Sandra I. und Florian I. wird den Bezirk Oberfranken bei der Jubiläumsausgabe von „Fastnacht in Franken“ vertreten.

Vertreten Oberfranken bei der Fastnacht in Franken: Sandra I. und Florian I aus Pegnitz. © privat



Die meistgesehenste Fastnachtssendung des Bayrischen Rundfunks wird heuer am Freitag, 17. Februar, ausgestrahlt. Erstmals werden sich bei der Jubiläumsausgabe auch drei Prinzenpaare – aus jedem fränkischen Regierungsbezirk eines – unter die prominenten Gäste aus Politik und Gesellschaft mischen.

Beim oberfränkischen Prinzentreffen, das am Dreikönigstag in Rehau stattgefunden hat, wurde von einer Jury, die sich aus Mitgliedern des Fränkischen und des Oberfränkischen Präsidiums zusammensetzte, das Pegnitzer Prinzenpaar als Repräsentant für Oberfranken gewählt. Ihre Aufgabe ist es nun, neben den Darstellern auf der Bühne im Publikum für Faschings-Stimmung zu sorgen. Die beiden Regenten wurden deshalb vom Fastnachtsverband und dem Bayrischen Rundfunk zur 40. Fernsehsitzung eingeladen und werden nach deren Aussage auch kameratechnisch sehr gut platziert.

Für Stimmung sorgen

Dass sie für Stimmung sorgen können, haben Sandra I. und Florian I. bereits bei den beiden Pegnitzer Gala-Abenden gezeigt. Für die Pegnitzer gibt es nun einen Grund mehr, die Fastnacht in Franken anzuschauen oder aufzuzeichnen. Ein Bild von den Hoheiten machen können sich Besucher außerdem bei den vielen noch anstehenden Auftritten in Stadt und Landkreis. Dazu zählen etwa die weiteren Sessions-Höhepunkte der Stadtgarde Glückauf in der Christian-Sammet-Halle.

