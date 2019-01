Pegnitzer Realschul-Sanierung zwei Millionen Euro teurer

PEGNITZ/BAYREUTH - Gegen die Stimmen der FWG-Räte Hans Hümmer und Stefan Frühbeißer hat der Kreisausschuss die Verabschiedung des von Landrat Hermann Hübner (CSU) und Kämmerer Horst Hager vorgelegten Haushaltsplans für 2019 empfohlen. Dabei soll der ohnehin schon bayernweit niedrigste Hebesatz für die Kreisumlage wegen erhöhter Einnahmen nochmals um zwei auf 33,5 Punkte gesenkt werden.

Seit einigen Wochen laufen die Vorbereitungen für den Abbruch der früheren BRK-Rettungswache in der Pegnitzer Beethovenstraße. Foto: Reinl



Das Zahlenwerk umfasst im Ergebnishaushalt gut 96 Millionen Euro bei einem Negativ-Saldo von 3,3 Millionen Euro. Damit soll das vom Kreistag beschlossene Versprechen eingelöst werden, die Überschüsse aus zu viel eingehobener Kreisumlage in den vergangenen Jahren an die Gemeinden zurückzugeben. Wie der Landrat weiter erläuterte, sei ursprünglich geplant gewesen, den Hebesatz bei 35,5 Punkten zu belassen. Doch die um knapp 600.000 Euro deutlich erhöhten Schlüsselzuweisungen des Freistaats hätten schließlich eine weitere Entlastung der Kommunen möglich gemacht, so wie sie in dieser Woche auch von der SPD-Fraktion beantragt worden sei.

An Investitionen sind 7,9 Millionen Euro vorgesehen, gegenüber 9,5 Millionen Euro im Vorjahr. Noch keine Rolle spielt dabei die auf 3,5 Millionen Euro geschätzte Erweiterung des Landratsamts, die auf 2020 verschoben worden ist. 4,3 Millionen Euro sind heuer für die seit 2018 laufende Generalsanierung des Kepler-Realschule in Bayreuth eingeplant, noch einmal eine Million für die vor dem Abschluss stehende Modernisierung der Ralschule Pegnitz, die unter dem Strich wegen der verlängerten Bauzeit und der Preissteigerungen mit 14 Millionen rund zwei Millionen Euro teurer wird als geplant. 500.000 Euro gibt es hierzu heuer als weiteren Zuschuss. Für die Jugendstätte Haidenaab, die jetzt 3,3 Millionen Euro statt der ursprünglich veranschlagten 2,5 Millionen Euro kosten wird, sind heuer 300.000 Euro eingestellt, dazu Fördergelder von gut einer Million Euro.

In den Straßenbau werden 400.000 Euro investiert, darunter 150.000 Euro für die Neugestaltung der Kreisstraßen-Einmündung in die Staatsstraße 2281 westlich von Hollfeld. Für Deckenbaumaßnahmen stehen einschließlich von 1,9 Millionen Euro an Rückstellungen aus dem Vorjahr heuer 2,8 Millionen Euro zur Verfügung. Die Kosten für den Straßenunterhalt steigen um 100.000 auf 1,2 Millionen Euro. Die Aufwendungen für die Kreisbauhöfe summieren sich wegen der Ersatzbeschaffung einer Sole-Mischanlage für Pegnitz, eines Fahrzeugs und eines Salzstreugeräts auf 140.000 Euro.

Alte BRK-Rettungswache wird abgerissen

Bei den auf 1,1 Millionen Euro leicht verringerten Kosten für Kreis-Einrichtungen schlägt der Abbruch der alten BRK-Rettungswache in der Pegnitzer Beethovenstraße mit 135.000 Euro am stärksten zu Buche. 70.000 Euro werden in die Berufsschule Pegnitz investiert, gut 90.000 Euro in das dazugehörige Internat und 25.000 Euro in den behindertengerechten Zugang zum Jugendzeltplatz Hollfeld.

Mit 124.000 Euro verbessert der Kreis selbst den Brand- und Katastrophenschutz, weitere 400.000 Euro fließen hierfür an die Gemeinden . So erhalten unter anderem die Wehren in Plankenfels, Bronn und Trockau neue Mehrzweckfahrzeuge, die in Pegnitz ein HLF 20. Der BRK-Kreisverband kann gut 200.000 Euro für ein Wechselladerfahrzeug, einen Betreuungscontainer und ein Fahrzeug für die Sanitätseinsatzleitung gutschreiben, der Malteser Hilfsdienst in Waischenfeld 18.000 Euro für einen Mannschafts-Transportwagen. Für neue EDV-Hardware in der Integrierten Leitstelle werden 10.000 Euro fällig.

Die Personalkosten steigen um eine halbe Million oder 3,19 Prozent auf knapp 17,4 Millionen Euro, wobei in dieser Summe rund zwei Millionen Euro für Mitarbeiter enthalten sind, die eigentlich vom Staat gestellt und bezahlt werden müssten. Hier soll erneut an den Landtag appelliert werden, endlich seinen Verpflichtungen nachzukommen, etwa in der Jugendsozialarbeit, bei der die Aufwendungen heuer um 140.000 Euro in die Höhe klettern. Das sei keine freiwillige Leistung des Landkreises mehr, sondern eindeutig eine Pflichtaufgabe des Staats, hieß es quer durch alle Fraktionen.

Der Nettoaufwand im Jugendamt steigt um drei Prozent auf 8,9 Millionen, die originären Jugendhilfeaufwendungen nehmen um 180.000 auf 6,6 Millionen Euro zu. Der Satz für die Sozialhilfe und die Grundsicherung sinkt dagegen um 677.000 auf rund 4,4 Millionen Euro.

Neben der Jugendsozialarbeit sorgen auch hohe Zuschüsse an die Gemeinden für den Brandschutz und den Rettungsdienst für eine deutliche Ausweitung der freiwilligen Leistungen um 710.000 auf gut 2,5 Millionen Euro.

Schulden sinken seit sieben Jahren

Trotz all dieser Ausgaben soll im siebten Jahr nacheinander auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden, so dass sich die Verschuldung voraussichtlich auf 23,3 Millionen Euro reduziert. Damit liege der Kreis mit 225 Euro Schulden pro Einwohner nur knapp über dem bayerischen Durchschnittswert. Insgesamt, so rechnete der Landrat vor, sei in sieben Jahren trotz Investitionen in Höhe von 78 Millionen Euro der Schuldenstand um 12,7 Millionen Euro oder 35 Prozent abgebaut worden.

