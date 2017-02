Pegnitzer Realschüler tüfteln an Induktions-Auto

PEGNITZ - Stell dir vor, du spielst mit der Carrera-Bahn und dein Auto stoppt kurz vor dem Ziel. Die Schleifbürsten — der Kontakt vom Auto zur Bahn — sind verschmutzt und müssen gereinigt werden. Das ist zwei Kindern so auf die Nerven gegangen, dass sie kurzerhand ein Auto umgebaut haben und mit ihrer Neuentwicklung einen Sonderpreis beim Regionalentscheid des Wettbewerbes "Schüler experimentiert" abräumten.

Die Sonderpreissieger von der Realschule Pegnitz beim Wettbewerb „Schüler experimentieren“. Im Bild Valentin Regner (links) und Philip Baumann, mit ihrem Induktionsauto. © Annika Braun



Wie man auf die Idee kommt, ein sogenanntes "Induktionsauto" zu bauen, dafür gibt es eine ganz einfache Antwort: "Wir haben beide eine Carrera-Bahn zu Hause und für das ständige Säubern der Kontakte muss man dauernd aufstehen. Das hat genervt, weil wir, wie viele andere auch, zu faul dazu sind", erzählt Philip Baumann. Er ist einer der Erfinder.

Der Zwölfjährige besucht wie sein Schulfreund Valentin Regner in der siebten Klasse der Realschule in Pegnitz den naturwissenschaftlichen Zweig. Zusätzlich haben sie das Wahlfach "Schüler experimentieren" belegt, das Konrektor Rudi Stopfer leitet. "Schüler experimentieren" ist das Pendant zu "Jugend forscht" für Schüler ab der vierten Klasse bis 14 Jahre. Gut in Naturwissenschaften sind beide. Wobei es auch Themen in Physik gibt, die ihnen gar nicht liegen, beispielsweise bei Philip das Gleichgewicht der Kräfte.

Von Oktober 2016 bis 21. Januar 2017 hatten sie Zeit, ihre Idee zu entwickeln. Dabei stand ihnen ihr Lehrer Stopfer mit Rat und Tat zur Seite, schließlich ist Induktion Lehrplaninhalt der zehnten und nicht der siebten Klasse. Am Anfang standen Versuche, das Auto zum Fahren zu bringen.

Strom reichte nicht

Zum Beispiel haben die beiden mit einer Schraube eine Spule selbst gewickelt. Da war der Stromfluss aber aufgrund der geringen Windungszahl zu niedrig. Deshalb bewegte sich das Auto auf der Bahn nicht. Auch an der Länge und Breite der Bahn haben sie getüftelt. Wobei die Bahn eine Glasplatte ist, unter der fünf Weicheisenkerne mit Feldspulen stehen, die an das Stromnetz angeschlossen sind.

"Die dürfen aber nicht zu weit voneinander entfernt sein, sonst bleibt das Auto zwischendrin stehen", erklärt Philip. Deshalb haben sie den Kondensator, der den Strom speichert, im Auto drin gelassen.

Das Induktionsauto von den Pegnitzer Sonderpreissiegern im Regionalentscheid des Wettbewerbs „Schüler experimentieren“.



Das Komplizierteste war, den Wechselstrom, der aus der Steckdose kommt, im Auto in Gleichstrom umzuwandeln. Das habe zwei Monate lang gedauert. Denn der Motor des Autos ist ein Gleichstrommotor. Dafür haben die Tüftler vier Dioden zwischen den Stromempfängern am Auto und der Induktionsspule in einem Viereck eingebaut, sodass der Strom nur in eine Richtung fließt.

Steckt man die Stecker am Gefährt für Plus- und Minuspol um, könnte das Auto rein theoretisch rückwärts fahren. Das Auto fährt, weil die Weicheisenkerne samt der Feldspulen als Bahn ein Magnetfeld erzeugen und die Induktionsspule samt kleinem Weicheisenkern im Auto den Strom zum Motor leitet. Dieser Motor wiederum versetzt das Auto in Bewegung.

Für den Regionalentscheid des Wettbewerbes reisten Philip und Valentin noch vor Unterrichtsbeginn mit Lehrer Stopfer nach Eggolsheim und verbrachten dort einen ganzen Tag. Beide waren begeistert von dem, was es dort zu sehen und vor allem zu essen gab. "Ich habe mir am Abend beim Buffet erst einmal den ganzen Teller mit kleinen Pizzen vollgestapelt", sagt Philip grinsend.

Die Rollen sind klar verteilt: "Ich bin der Techniker, Philip der, der den ganzen Text kennt", sagt Valentin. Den Text für die Präsentation ihres Projekts, der beim Regionalentscheid von der Jury mit bewertet wurde.

Genauso wie die 15-seitige Arbeit, in der das Experiment und dessen Entstehungsphase exakt beschrieben wird. "Das haben wir alles am Ende geschrieben, Herr Stopfer hat uns da tatkräftig unterstützt", erzählt Philip. Denn der ganze Aufbau des Autos musste digitalisiert werden, da habe Stopfer mehr Erfahrung und Expertise.

Für ihr "Induktionsauto" bekamen die beiden Schüler der Realschule als Sonderpreis in der Kategorie Technik jeweils 25 Euro von der KSB. In den Landesentscheid haben sie es nicht geschafft. Zufrieden sind die zwei trotzdem. Mit dem Preisgeld zu ihrer freien Verfügung soll es ins Fantasialand bei Köln gehen. Nächstes Jahr wollen sie erneut am Wettbewerb teilnehmen. Ob gemeinsam oder in einer anderen Gruppe, lassen die Nachwuchs-Erfinder offen.

Eine Idee hat Philip schon: dann möchte er Geisterfahrer stoppen. Das fände Valentin einen guten Ansatz. Und wenn alle Stricke reißen, sehen beide noch Verbesserungsbedarf beim "Induktionsauto", die Idee könne noch deutlich weiterentwickelt werden. "Man könnte ans Ende der Bahn eine Lichtschranke einbauen und somit die Fahrbahn beliebig verlängern", erklärt Valentin.

Sicherung flog raus

Im momentanen Zustand ist die Bahnlänge von einem halben Meter das Maximum, denn diese benötigt für die fünf Spulen eine Stromstärke von 40 Ampere. Eine handelsübliche Carrera-Bahn wäre 20 Meter lang. Bei der entstehenden Spannung bei einem halben Meter Bahnlänge kann schon mal die Sicherung rausfliegen und die Stromleiter-Kabel werden schnell heiß.

Philip erleichtert lächelnd: "Das ist uns zum Glück in Eggolsheim nicht passiert. Ich hatte Angst, dass wir dort das komplette Stromnetz lahmlegen."

Mit anderen Autos auf der Carrera-Bahn kann es das "Induktionsauto" deshalb nicht aufnehmen, zumal es durch die angebaute Spule schwerer ist und beispielsweise bei Loopings aus der Bahn kippen würde. Auch die Geschwindigkeit wäre viel zu langsam. "Zwei Kilometer pro Stunde schafft das Auto maximal", erzählt Philip.

ANNIKA BRAUN