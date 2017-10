Pegnitzer schenken Auerbacher Wehr 3-er BMW

Patenwehr sorgte für Überraschung - Aktive zerlegten einen Neuwagen zu Übungszwecken - vor 1 Stunde

AUERBACH - Über ein besonderes Geschenk freuten sich beim Festabend zum 150-jährigen Bestehen die Aktiven der Auerbacher Feuerwehr: Die Patenwehr aus Pegnitz hatte ihnen einen nagelneuen BMW der 3-er Reihe mitgebracht.

Am Samstag wurde bei der Auerbacher Feuerwehr gleich eine Sonderübung anberaumt und das Geschenk der Patenwehr aus Pegnitz nach den Regeln der Rettungskunst zerlegt. © Manfred Steger



Am Samstag wurde bei der Auerbacher Feuerwehr gleich eine Sonderübung anberaumt und das Geschenk der Patenwehr aus Pegnitz nach den Regeln der Rettungskunst zerlegt. Foto: Manfred Steger



"Danke für dieses tolle Spielzeug", sagte Kommandant Sven Zocher hocherfreut. Dabei erfüllte der BMW F 30 nur einen Zweck: Er wurde bei einer tags darauf anberaumten Sonderübung fachgerecht zerlegt. "Damit können wir uns für solche Einsatzlagen hervorragend vorbereiten", so der Kommandant. Die Pegnitzer Kameraden hatten das nagelneue Fahrzeug auf ihrem Wechsellader nach Auerbach transportiert und diesen vor der Helmut-Ott-Halle abgestellt.

Bilderstrecke zum Thema Pegnitzer Wehr biss sich an BMW die Zähne aus Die Sicherheitssysteme in modernen Autos stellen die Rettungskräfte vor große Probleme. Deutlich wurde dies bei einer Spezial-Übung der Pegnitzer Feuerwehr an einem vom Autobauer zur Verfügung gestellten neuwertigen BMW X5 F15. Scheiben können kaum mehr eingeschlagen werden, die Kunststoff-Karosserie lässt sich kaum mehr verformen und die Türholme bringen die herkömmlichen Rettungsscheren an ihre Grenzen. Kurzum: Die vorgeschriebene Rettungsfrist ist kaum mehr einzuhalten.



Nach dem offiziellen Teil des Festabends standen die Aktiven mit großen Augen vor dem Auto und staunten über ihr Geschenk wie ein Kind über den Weihnachtsbaum. Die Patenwehr hatte selbst vor einigen Monaten einen 5-er-BMW zum Zerlegen bekommen. "Damals habt Ihr noch neidisch geschaut", sagte Kommandant Roland Zahn in seinem Grußwort. Das Geschenk-Fahrzeug hat die Seriennummer 0. Diese werde nur für Prototypen vergeben, die nicht für den späteren Verkauf gedacht sind, erklärte Zahn im Gespräch mit der Redaktion.

Angst vor Industriespionage

Eine Fahrgestellnummer werde für solche Autos ebenfalls nicht vergeben. Diese Prototypen werden in der Regel verschrottet oder eben Feuerwehren überlassen. Kosten fielen dafür keine an, allenfalls die Spritkosten für 800 Kilometer Fahrt nach München. Mitte dieser Woche muss das zerlegte Auto wieder ins BMW-Werk zurückgebracht werden, so Zahn. Dies habe wohl mit der Angst vor Industriespionage zu tun.

Bei normalen Übungen zerlegen die Aktiven meist alte Autos. Neuere Modelle seien jedoch dank zusätzlicher Verstrebungen massiver und stabiler. "Es geht vor allem um einen Test der Ausrüstung", erläuterte der Kommandant. Der Rettungssatz der Pegnitzer Wehr sei tatsächlich an seine Grenzen gestoßen, erinnerte sich Zahn an die Sonderübung. "Wir sind auf dem Stand der Technik", war indes das Resümee des Zweiten Kommandanten der FW Auerbach, Michael Schmidt. Gleich am Samstagnachmittag nach dem Festabend hatten sich die Aktiven im Bauhofgelände getroffen, um ihr "Spielzeug" auseinanderzunehmen. Wegen der bevorstehenden Feiertage und der schlechten Wetteraussichten für den Montag sei die Sonderübung gleich für Samstag angesetzt worden.

Auch konnte so Kommandant Zocher, der am Sonntag in den Urlaub fuhr, noch dabei sein. Zweieinhalb Stunden nahm sich die Wehr Zeit, alles auszuprobieren. Dazu gehörte die "große Seitenöffnung" und das Entfernen des Daches. Die Öffnung neuer Autos dauere wesentlich länger als bei alten Fahrzeugen, resümierte Schmidt. Schere und Spreizer der Auerbacher Wehr stammen aus dem Jahr 2016 und kamen gut mit dem Neuwagen zurecht.

25 Aktive waren dabei, jeder durfte Hand anlegen. Nach der Übung musste noch gründlich aufgeräumt werden, da alle Einzelteile des BMW in das Werk nach München zurückgebracht werden müssen.

BRIGITTE GRÜNER