Pegnitzer: "Schulen gleichen trostlosen Gefängnissen"

Nach dem Erdbeben: Vor-Ort-Besuch von Thomas Knauber vom Unterstützungsverein "Kinder von Nepal" - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Vor zwei Jahren wurde Nepal von einem Erdbeben erschüttert. Auch der kleine Pegnitzer Verein "Kinder von Nepal" schickte Spendengelder für den Wiederaufbau. Was damit getan werden konnte, sah jetzt Vorsitzender Thomas Knauber bei einer Reise zum Dorf Angpang im Vorhimalaya, wo er und seine Mitglieder seit zehn Jahren helfen. Sein Besuch erweiterte die Unterstützung: Künftig werden einige arme Schulen rundum mitversorgt.

Eine kleine Familie unterwegs. Die Omas müssen praktisch bis zum Tod überall mithelfen. Rentenzeit ist unbekannt. © Foto: privat



Das Erdbeben hatte damals sein Zentrum nicht weit von Angpang, das unterhalb vom Mount Everest auf 2450 Meter Höhe liegt. Über 800 Häuser rund um das Dorf hatten danach Risse oder fehlende Wände, rund 50 waren eingestürzt. Doch verletzt wurde niemand. Heute müssen in Angpang noch elf Häuser repariert werden. Überall hatte Kul Dhoj, so eine Art Bürgermeister, die 36 000 Euro Spenden gut verteilt.

Das Beben brachte jetzt phantasievolle neue Häuser hervor. Die Maurer und Zimmerer haben Hochkonjunktur. Aber Holz ist inzwischen Mangelware, weil die Regierung empfahl: Der erste Stock sollte aus Holz sein. Denn Holzkonstruktionen hatten das Erdbeben am besten überstanden.

Diese Regierung, berüchtigt für ihre Korruption, rief aber bisher nur ein Viertel der internationalen Hilfsgelder ab und gab ihre Zuschüsse für Hausneubauten auch erst jetzt frei, nach genau zwei Jahren. Aber diese Regierung zog immerhin eine Konsequenz aus der Katastrophe. Sie setzt nämlich jetzt auf neue Lokalparlamente, weil das Parlament in Kathmandu so schlecht aufs Beben reagierte.

Für dieses Bezirksgremium kandidiert jetzt Kul Dhoj, 49. Er wird garantiert gewählt, glaubt er. Weil er einen guten Ruf hat durch seinen Einsatz mit "Kinder von Nepal" (KvN) für den Schulneubau, fürs Bezahlen der Lehrergehälter, für seine Fürsorge für Waise, für eine neue Spar- und Kreditbank.

In deren fast fertigem Gebäude, hauptsächlich durch KvN finanziert, hängt ein Poster mit dem Konterfei von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Dessen Großtat, genossenschaftliche Banken aufzubauen, wird in Angpang mit größtem Respekt betrachtet.

Die vier Männer um Kul Dhoj, die das Dorf lenken (seit sie im Bürgerkrieg zusammengeschweißt wurden) lenken dieses Schiff "Dorfbank" durch die Klippen. Denn es gibt Kritiker und Feinde. Feindlich verhalten sich zum Beispiel reiche Sherpa-Familien, die zuvor mit exorbitanten Zinsen eigene Kredite gaben. Aber jetzt strömen die armen Bauern zur Dorfbank. Sie hat schon 584 Mitglieder. Endlich bekommen sie bezahlbares Geld für Hausbauten und müssen ihre Kreditschuld nicht mehr über Generationen vererben.

Beim Bau des Bankgebäudes mauern seit kurzem auch Frauen mit, weil die Männer alle für die Privatbaustellen gebucht sind. In einem Regierungskurs lernten sie das Mörteln. Mit feiner Eleganz setzen sie die Kellen an.

Thomas Knauber versammelte an einem Abend möglichst viele dieser Frauen und ermutigte sie, fünf Damen zu wählen, die dann neben dem Fünf-Mann-Team das Dorf leiten. Kul Dhoj musste das übersetzen und wich immer wieder aus, weil so etwas in einem Mann-Denken bisher nicht vorgesehen ist. Er war dann verblüfft, wie begeistert die Frauen "Ja!" riefen. Lachend, weil sie klar mitregieren wollen.

Knauber machte sich auch mutig mit Kul auf, um durch steile Berge zu steigen. Er wollte kleine Schulen besuchen, die genauso wie Angpang Hilfe brauchen. Dabei wurde der Kontrast klar, in dem das Hinterland von Nepal steckt: Viele Häuser haben schon Fernseher, fast jeder ist bei Facebook und hat sein Smartphone einstecken. Allein unter den 84 Familien von Angpang gibt es 25 Computer.

Aber die Schulen gleichen noch trostlosen Gefängnissen — mit zugigen und düsteren Zimmern, unverputzten Wänden innen, verbeulten großen Schultafeln am Boden statt an der Wand. Die Lehrer sind am Ende ihrer Nerven. Denn die Regierung bezahlt nur die Hälfte der Gehälter. Für den Rest muss der Rektor bei den Bauern betteln.

Drückende Not

Weitere Stationen waren die Dörfer Merending, Bagam, Patle und Maidane. Die Schule in Patle dürfte an Armseligkeit nicht zu überbieten sein. Der Rektor ist fast krank vor Sorgen, wie es weitergeht. Drei Zimmer liegen noch in Trümmern nach dem Erdbeben. Der Rest ist in einem verheerenden Zustand.

Das kleine Maidane bekam zwar vor knapp 30 Jahren durch Hamburger Hilfe eine Schule. Aber seit die Regierung alles übernahm, weil sich der deutsche Verein zurückzog, stagniert es. Die Lehrer gaben Knauber eine lange Liste von Wünschen.

In Merending, einem winzigen Dörfchen am Steilhang, bekam Knauber eine Liste von Kindern, die aus armen Familien stammen. Sie sollen künftig KvN-Geld bekommen, genauso wie die Bedürftigsten der anderen Schulen. Zusätzlich wurden Frauen in den KvN-Zuschusskatalog aufgenommen, die behindert sind oder ohne eigenes Land vor sich hin vegetieren.

Spendenkonto: Kinder von Nepal, DE207735011000 38066007 (BYLADEM 1 SBT).

