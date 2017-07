Pegnitzer Schüler bauen Radios mit Technik und Phantasie

In zehn Unterrichtsstunden verwandeln Schüler des Gymnasiums einfache Bauteile in moderne Geräte - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Geschäftiges Treiben herrscht im Kunstsaal des Gymnasiums Pegnitz. Seit einigen Tagen arbeitet die Klasse 7 d fleißig an der Erstellung von vier funktionstüchtigen Steckdosenradios mit außergewöhnlichen Designs.

Konzentriert schrauben zwei Schüler an ihrem Radio, das sie in ein Vogelhaus einbauen. Foto: Ralf Münch



66 Schulen in ganz Bayern nehmen an dem Wettbewerb "Bau dein eigenes Radio" teil. Ausgerichtet wird er von dem Elektronikfertiger elektron systeme, der Softwarefirma infoteam und "BayernDigitalRadio" in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut. Im Rahmen dieses Wettbewerbs bauen Schüler mit einem Stecksystem Digitalradios zusammen und können diese frei gestalten.

Bilder der fertigen Objekte werden auf der Internetseite des Bayerischen Rundfunks von den Schülern bis zum 31. Juli hochgeladen. Am Ende gewinnt das originellste Modell. Es wird bei einer feierlichen Preisverleihung am 9. November 2017 ausgezeichnet. Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Menschen sowohl für Elektronik, als auch Informatik zu begeistern.

Eine mögliche berufliche Laufbahn im technischen Bereich soll ihnen dabei schmackhaft gemacht werden, um dem aktuellen Fachkräftemangel in dieser Branche entgegenzuwirken.

Roland Ringler, Mathe– und Physiklehrer am Gymnasium Pegnitz, wurde von einem Oberstufenschüler auf den Wettbewerb hingewiesen. "Ich wusste, dass dieses Projekt naturwissenschaftlich sehr interessant für unsere Schüler werden würde", so Ringler. "Aber da ein Schwerpunkt auf dem technischen Bereich für eine siebte Klasse noch zu anspruchsvoll gewesen wäre, kombinierten wir es mit dem Fach Kunst."

In Markus Tissot, Lehrer der Kunsterziehung fand er einen geeignet Partner für dieses Vorhaben. Nach zehn Unterrichtsstunden soll das Radio fertig sein, danach werden die gesammelten Erfahrungen in den vom Lehrplan vorgegebenen Unterrichtsstoff einfließen.

In den ersten zwei Stunden wurde das in Einzelteilen gelieferte Radio unter Ringlers Leitung zusammen gelötet. "Am Anfang hatten wir nicht so viel Lust , erzählen die zwei Schülerinnen Vanessa und Sandra. "Aber nach kurzer Zeit hat es sehr großen Spaß gemacht." Das Löten hat ihnen sogar bis jetzt am meisten Freude bereitet.

Beim Löten ist große Vorsicht geboten, um die filigranen Teile nicht zu zerstören. Foto: Ralf Münch



Auch Dominik und Christian waren skeptisch. "Wir wussten zuerst gar nicht, ob wir es überhaupt schaffen würden das Radio zusammenzubauen." Aber auch ihre Gruppe kann jetzt stolz ein funktionstüchtiges Radio vorweisen. Nun geht es darum, das Gehäuse so kreativ wie möglich zu gestalten. Es läuft nach der Devise "form follows fantasy" — sinngemäß übersetzt sind der Kreativität der Schüler keine Grenzen gesetzt.

Ein Radio wird liebevoll als Stereoanlage in ein Wohnzimmer eingearbeitet. Um zu einem anderen Radio einen Gegensatz herzustellen, verziert eine Gruppe es als Fotoapparat, in dem der Lautsprecher die Fotolinse darstellt.

Dass ein Radio in einem Vogelhaus keinesfalls ein Ding der Unmöglichkeit ist, zeigt eine weitere Gruppe. Den Abschluss bildet ein Radio, das von den Schülern geschickt in ein Buch eingearbeitet wird. Fließgig sägen, kleben, malen und bohren die Schüler um ihrer Idee bestmöglich umzusetzen.

Aufmerksam beobachten sie Tissot der langsam und ausführlich den Gebrauch des Holzbohrers erklärt. Mit einem "traust du dir das zu?" wird der Bohrer an eine Schülerin weitergereicht, die sich unter der strengen Aufsicht des Kunstlehrers an der schwierigen Aufgabe versuchen möchte. "Bis jetzt leben noch alle", sagt Tissot schmunzelnd.

Alle Schüler haben sehr viel Spaß bei der Verzierung ihrer Radios. "Wir freuen uns über diese Möglichkeit" , verkündet Fabrizio. "So was kann man ja nicht oft machen." Es steht nicht der Gewinn, sondern die Freude beim Arbeiten im Vordergrund, so alle Schüler unisono. "Wir würden so ein Projekt jederzeit wieder machen", bestätigen sowohl die Schüler als auch die Lehrer.

