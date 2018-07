Pegnitzer Schwimmer hochzufrieden

Die Schwimmer im Medaillenregen bei den Oberfränkischen: Besonders zu erwähnen sind die Leistungen von Xaver Gnan (auf der Schulter sitzend) und Jannik Zöllner (hi. 5. v.l.), die die Normen fürs Bezirkskader-Training erfüllten. Katharina Bode (hi. 3. v.re.) holte sechs Medaillen; Sandra Bauer (hi. 4. v.re.) war die einzige Masterschwimmerin. © Foto: privat