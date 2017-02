Pegnitzer Seniorenbeirat drängt auf abgesenkte Gehsteigkanten

Stolperfallen vor allem in der Nürnberger Straße problematisch — An der Bayreuther Straße soll ein Radweg entstehen - vor 6 Minuten

PEGNITZ - Wegen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Isek) hat der Seniorenbeirat der Stadt das Thema "Barrierefreiheit" vorerst zurückgestellt. Nur in puncto Nürnberger Straße drängt er weiter auf eine schnelle Lösung.

Engstelle: Weil der Radweg an der Einfahrt zur Badstraße endet, nutzen viele Radler einfach den dortigen Fußgängerweg zur Weiterfahrt. © Klaus Trenz



Engstelle: Weil der Radweg an der Einfahrt zur Badstraße endet, nutzen viele Radler einfach den dortigen Fußgängerweg zur Weiterfahrt. Foto: Klaus Trenz



"Wir wissen, dass im Zuge dieses Konzepts zur Finanzierung der Maßnahmen Zuschüsse gewährt werden, die die Stadt Pegnitz notwendig braucht", sagte Beiratsmitglied Manfred Richter, der sich im Gremium den verkehrstechnischen Themen gewidmet hat. Er weiß auch, dass die Barrierefreiheit bei Isek-Maßnahmen eine große Rolle spielen soll, wenn nicht sogar muss.

Dennoch gibt es für ihn eine "Sofortmaßnahme", unabhängig von einer Isek-Prioritätenliste. Wegen des Einkaufszentrums an der Nürnberger Straße werde der Gehweg in der Galgengasse ab dem Verkehrskreisel stark benutzt. Dort fehlten aber in drei Bereichen abgesenkte Gehsteigkanten. Die erste Stolperfalle hat Richter bei der Einmündung in den Mühlweg ausgemacht, bei der dortigen Pizzeria.

Nehmen Fußgänger dann den Zebrastreifen, um die Galgengasse zu überqueren und gehen in Richtung Innenstadt weiter, haben sie es mit zwei weiteren hohen Gehsteigkanten zu tun: an der Einmündung zur Fuchshofstraße und später bei der Überquerung der Schlossstraße. Ein entsprechender Antrag zur Behebung dieser Barrieren soll nun an den Stadtrat Pegnitz gestellt werden.

Bereits im November hatte der Seniorenbeirat bei einer Begehung mit dem Straßenbauamt in der Bayreuther Straße angeregt, den dortigen Gehweg ab der Einmündung zum Erlenweg als Radweg auszubauen. Dies könne im Zuge der geplanten Sanierung der Bayreuther Straße erfolgen. Der Vorstoß sei damals "im Raum stehen geblieben", sagt Richter, der den Ausbau des Wegs aber für notwendig erachtet.

Stolperfalle: Bei Überquerung der Galgengasse am Abzweig Mühlweg in Pegnitz ist eine hohe Gehsteigkante zu überwinden. © Klaus Trenz



Stolperfalle: Bei Überquerung der Galgengasse am Abzweig Mühlweg in Pegnitz ist eine hohe Gehsteigkante zu überwinden. Foto: Klaus Trenz



Denn er hat beobachtet, dass Radfahrer gerne den schmalen Geh- als Radweg nutzen, vor allem wenn sie aus Richtung Buchau kommen. Und dann wird es für Fußgänger eng. Der Radweg endet offiziell bei der Einmündung zur Badstraße. Das ist mit einem Schild auch so gekennzeichnet. Die bisher von der Stadt Pegnitz angebotene Lösung, den Radweg über den Erlenweg zu führen, hält Richter für "sehr unsicher".

Die dortigen Anwohner hätten keine Vorgärten und träten vor ihren Haustüren unmittelbar auf die Straße. Zudem sei die Verkehrssituation dort durch parkende Fahrzeuge ohnehin eingeengt.

Wichtig sei der Ausbau des Radwegenetzes auch, weil immer mehr Senioren mit Rädern, vor allem mit E-Bikes, unterwegs seien, argumentiert Richter. Besonders dringend sei der Ausbau in der Bayreuther Straße, vor allem wegen der Förderung von Radwegen an Bundesstraßen. Der Seniorenbeirat bittet die Stadt eindringlich, diese Anregung gegenüber dem Straßenbauamt stärker zu vertreten.

KLAUS TRENZ