Pegnitzer Sommerkonzerte beginnen mit Taufe

Posaunen- und Gemischter Chor gestalteten Eröffnungsgottesdienst, in dem zwei Babys den Segen Gottes bekamen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Startschuss für die 47. Pegnitzer Sommerkonzerte: Zu deren Eröffnung mit einem Festgottesdienst intonierte der Posaunenchor unter der Leitung von Roland Weiss den "Earl of Oxford March" von Komponist William Byrd.

Die Pegnitzer Sommerkonzerte 2018 wurden unter anderem mit dem Gesang des Gemischten Chores der Kantorei St. Bartholomäus eröffnet. In dem Gottesdienst wurden auch zwei Babys getauft. © Foto: Karl Schwemmer



Musikalisch gestaltet wurde der Eröffnungsgottesdienst auch von der Kantorei St. Bartholomäus mit ihrem gemischten Chor, den Kirchenmusikdirektor Jörg Fuhr dirigierte, und dessen Orgelspiel. Die Pegnitzer Sommerkonzerte der Kantorei laufen seit gestern bis zum Sonntag, 5. August. Sie bringen in Gotteshäuser des Dekanats sieben Konzerte, die wie berichtet die Freiheit der Musik thematisieren.

So wollen die Konzerte an den 100. Geburtstag von Hans Scholl erinnern, an den 75. Todestag der Geschwister und NS-Opfer Hans und Sophie Scholl, an den 50. Todestag von Martin Luther King, an Opfer des Rassismus in den Vereinigten Staaten, aber auch an den 150. Geburtstag von Gioacchino Rossini.

Für die Kirchengemeinde St. Bartholomäus bekam der Festgottesdienst einen besonderen Akzent durch die Taufe zweier neugeborener Mädchen, denen Dekan Dr. Gerhard Schoenauer mit dem Zeichen des Kreuzes die Zugehörigkeit zu Jesus Christus zusagte. Er segnete die Babys, ihre Eltern und Paten, die ihr Versprechen gaben, die Neugeborenen mit Gottes Hilfe im christlichen Glauben zu erziehen und zu führen. Auch die versammelte Kirchengemeinde gab ihr Wort, eine einladende und freundliche Gemeinschaft für die frisch Getauften zu sein. Nach der Taufe und Entzündung der Taufkerze an der Flamme der Osterkerze erfolgte die Familiensegnung.

"Musik gehört zum Glauben"

"Musik gehört zu unserem Glauben", hatte Dekan Schoenauer eingangs gesagt. In seiner Predigt ging er auf das berühmte Kirchenlied "Lobe den Herren, den mächtigen König" ein sowie auf dessen Dichter und Komponisten Hugo Distler. Dieser hatte 1942 vom Naziregime bedroht seinem jungen Leben im Alter von nur 34 Jahren ein Ende gesetzt.

Schoenauer verlas außerdem das gesamte Programm der diesjährigen Sommerkonzerte und erteilte nach einem gemeinsamen Vaterunser den Anwesenden den Segen. Zum Schluss erklang "Choro festivo" von Johann Sebastian Bach.

