Pegnitzer Stadtrat erhöht Mieten "nicht aus Spaß"

Mieterhöhung: 23.000 Euro mehr für die Stadt: Haushaltslage soll ausgeglichener werden - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Mieten der städtischen Wohnungen in der Blumenstraße 1 bis 14 sowie in der Oberen Blumenstraße 1 bis 4 werden zum 1. Januar um durchschnittlich neun Prozent erhöht.

Für die Wohnungen in der Blumenstraße steigen die monatlichen Mieten im Schnitt um neun Prozent. Die letzte Erhöhung war nach der energetischen Sanierung im Jahr 2010. © Foto: Ralf Münch



Grund für die Anhebung der Mietpreise ist, dass die Stadt eine ausgeglichene Haushaltslage erreichen will. "Wir machen das nicht aus Spaß", sagte Bürgermeister Uwe Raab (SPD) in der zurückliegenden Stadtratssitzung.

Weil es für die Stadt keinen qualifizierten Mietspiegel gibt, hat sich die Verwaltung an anderen, vergleichbaren Mietobjekten orientiert. Sollten die Mieter der Erhöhung nicht zustimmen, hätten sie eine verkürzte Kündigungszeit.

Derzeit beträgt die Miete pro Quadratmeter durchschnittlich 5,29 Euro pro Monat. Ab dem 1. Januar werden es im Schnitt 5,78 Euro sein. Umgerechnet sind es rund 25,26 Euro pro Monat pro Wohnung, die mehr zu bezahlen sind. Für die Stadt bedeutet das auf das Jahr gerechnet 23 340,15 Euro Mehreinnahmen.

"Nicht froh" über die Anhebung der Mieten ist Jürgen Prinzewoski (SPD). Die Erhöhung sei aber für wichtige Instandhaltungsarbeiten nötig. Die Wohnungen seien "angemessen", wie er sagte, und er habe sich noch am Tag der Sitzung bei Hartz-IV-Richtern erkundigt: Die Erhöhung treffe die Mieter zwar, aber sie könnten sich das Geld über Sozialleistungen zurückholen.

Auf die Verständnisfrage von Sandra Huber (Grüne/Unabhängige) antwortete Raab, dass die Preise je nach Lage variieren und nur im Schnitt 5,78 Euro betragen. Danach beschloss das Gremium ohne Gegenstimme die Erhöhung.

Die letzte Mietpreiserhöhung stammt aus dem Jahr 2010. Nach der energetischen Sanierung der Wohnungen ist der monatliche Quadratmeterpreis von im Schnitt 3,50 Euro auf 5,10 Euro angehoben worden. "Diese Mehrkosten haben die Bewohner aber bei den Heizkosten wieder gespart", erklärte Raab.

Voraussetzung für die Erhöhung von Mieten ist, dass es in den zurückliegenden zwölf Monaten keine Miet-anpassung gegeben hat. Außerdem darf sich die Miete nicht innerhalb von drei Jahren um 20 Prozent erhöhen. Die ortsübliche Vergleichsmiete darf außerdem nicht überschritten werden. Neben den Preisen für die städtischen Wohnungen sind auch die Kosten für städtische Garagen angehoben worden: an der Blumenstraße und an der Lochsbergstraße/Katzersteinstraße.

Ursprünglich waren es 50 Mark, die einmal für eine Garage verlangt wurden, dann 25,56 Euro und zuletzt 35 Euro pro Monat. Seit dem 1. Juni 2016 wurden sechs Garagen neu vermietet. Für diese wurden 40 Euro pro Monat festgelegt. Zum 1. Januar 2018 werden die monatlichen Kosten nun einheitlich auf 40 Euro gesteigert. Dadurch nimmt die Stadt 3579,36 Euro mehr pro Jahr ein. Das sind 26,13 Prozent. Auch diesen Beschluss fasste das Gremium ohne Gegenstimme. Wortmeldungen gab es keine.

KERSTIN GOETZKE