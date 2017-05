Pegnitzer staunten: Ausweiskontrolle in der Schule

PEGNITZ/GUYANCOURT - 26 Schüler des Gymnasiums haben in Begleitung der beiden Lehrkräfte Müslüm Çap und Eva-Maria Förster ihre französischen Austauschpartner in Guyancourt besucht.

Die Schüler des Gymnasiums Pegnitz vor dem Triumphbogen in Paris. Mit ihren Lehrern Müslüm Cap und Eva-Maria Förster besuchten sie die Partnerstadt Guyancourt. © Foto. privat



Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler bereits im Oktober vergangenen Jahres in Pegnitz kennengelernt hatten, freuten sich alle schon auf den Gegenbesuch der Deutschen in der Partnerstadt. Nach einem herzlichen Empfang durch die französischen Austauschpartner und deren Familien verbrachten die deutschen Schülerinnen und Schüler das restliche Wochenende in ihren Gastfamilien.

Gemeinsames Frühstück

Bei einem typisch französischen "petit-déjeuner", einem gemeinsamen Frühstücks der deutschen und französischen Schüler in der Schulkantine, hieß die Direktorin die deutsche Schülergruppe willkommen. Am "Lycée de Villaroy" hatten die Jugendlichen auch die Gelegenheit, das französische Schulsystem näher kennenzulernen. An mehreren Vormittagen begleiteten sie ihre französischen Austauschpartner in den Unterricht.

Dabei fiel ihnen nicht nur das unterschiedliche Fächerangebot auf, sehr schnell konnten die Deutschen weitere Unterschiede zwischen den beiden Gymnasien feststellen, zum Beispiel dass ihre französischen Austauschpartner an vielen Nachmittagen Unterricht haben und zum Teil auch am Samstag Prüfungen in der Schule stattfinden.

Nicht weniger interessant war die Beobachtung der im letzten Jahr eingeführten Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Schulen gegen Terrorismus. Die deutschen Schüler erhielten direkten Einblick in die Auswirkungen dieses "plan vigipirate" auf den Schulalltag: Um zu verhindern, dass sich Unbefugte Zutritt zum Schulgebäude verschaffen, sind die französischen Schüler dazu verpflichtet, sich bei Betreten des Gebäudes auszuweisen. Ferner ist es ihnen nur zu festgelegten Zeiten möglich, die Schule zu betreten.

Neben solchen Erfahrungen stand jedoch das Ziel, deutsch-französische Freundschaften zu knüpfen, im Mittelpunkt des Austausches. Gelegenheit dazu bot die von den französischen Lehrkräften organisierte "soirée", ein gemeinsamer Abend mit einem Theaterstück, das unter der Regie einer französischen Lehrkraft extra für die deutschen und französischen Schüler präsentiert wurde.

Einen ersten Eindruck von der Hauptstadt Paris erhielt die deutsche Schülergruppe bei einer Schifffahrt auf der Seine. Nicht fehlen durfte die Besteigung des Eiffelturms, der Besuch der Kathedrale "Notre-Dame", die Besichtigung des Louvre und des Schlosses von Versailles.

Die Pegnitzer Gymnasiasten erkundeten auch die Partnerstadt Guyancourt. Nach dem Empfang im Rathaus wurden sie von einem Mitglied des Städtepartnerschaftsvereins zu dem Theater "La Ferme de Bel Ébat", wo die aktuell auftretende Theatergruppe eine kurze Kostprobe ihres Könnens bot, sowie zum Musikzentrum "La Batterie" begleitet, das neben Konzertsälen auch Tonstudios beherbergt.

Fünf Schülerinnen und Schüler der Q11 absolvierten ein Praktikum, etwa in einer Apotheke, in der Schulbibliothek des "Lycée de Villaroy" oder bei Bouygues Telecom. Neben der Vertiefung ihrer Sprachkenntnisse konnten sie dabei auch einen Einblick in die französische Berufswelt erhalten, um diese Erfahrungen für ihre berufliche Zukunft später zu nutzen.

