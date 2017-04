Pegnitzer Straßenlampen und Kerzen aus

PEGNITZ - Prächtige Ostergottesdienste gab es am Feiertagswochenende in katholischer und evangelischer Pfarrgemeinde.

Osterfeuer der katholischen Pfarrei am frühen Sonntagmorgen: hier mit Pfarrer Peter Klamt und Diakon Franz-Josef Reck. Foto: privat



Diese speziellen Feierlichkeiten der Kar- und Ostertage starteten am Gründonnerstag mit der Messe vom Letzten Abendmahl in der katholischen Herz-Jesu-Kirche und der stillen Anbetung bis Mitternacht in der Krypta.

Beim Gründonnerstagsgottesdienst in der evangelischen Stadtpfarrkirche wurden von VCP-Helfern der Altarschmuck und die Kerzen herausgeräumt. Mesner Daniel Baciu löschte die zahlreichen Kerzen auf dem Kronleuchter im Kirchenschiff, nachdem er diesen elektronisch heruntergelassen hatte.

Beinahe wie ein besonderer Regieeinfall wirkte es, dass in der Nacht zum Karfreitag in einigen Pegnitzer Wohnstraßen — darunter auch das Milchhofviertel — nachts die komplette Straßenbeleuchtung ausgefallen war. Die völlige Dunkelheit dürfte aber nur wenige Nachtschwärmer gestört haben.

Den Karfreitag leitete der Kreuzweg in der katholischen Marienkirche ein, dem sich am Nachmittag die Feier vom Leiden und Sterben Christi in der voll besetzten Herz-Jesu-Kirche anschloss. Das Fest der Auferstehung — die Grundlage des christlichen Glaubens — wurde in der gut besuchten Osternacht am frühen Sonntagmorgen gefeiert. Pfarrer Peter Klamt und Diakon Franz-Josef Reck zogen mit der am Osterfeuer entzündeten neuen Osterkerze ein.

Ein festlicher, kirchenmusikalisch reichhaltig ausgestalteter Gottesdienst war auch die Osternacht in der evangelischen Stadtpfarrkirche. Die Predigt hielt Dekan Gerhard Schoenauer. Kirchenmusikdirektor Roland Weiss dirigierte die Posaunanenbläser, Bezirkskantor Jörg Fuhr leitete den Chorgesang der Kantorei.

