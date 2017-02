Pegnitzer Tafel sucht dringend Fahrer

PEGNITZ - Sie hilft Menschen, die in eine Notlage gekommen sind: Die Pegnitzer Tafel mit ihrem Schlossbergladen. Jetzt ist sie selbst in Not und braucht Hilfe. „Wir suchen händeringend Fahrer für ein paar Stunden im Monat zur Einholung von Waren bei den Lebensmittelmärkten und Geschäften“, sagt Tafel-Vorsitzende Helga Koch.

Erhard Böhmer gehört mit seinen 63 Jahren zu den jüngsten Fahrern der Pegnitzer Tafel. Er wäre froh, wenn sich noch zwei, drei Freiwillige finden würden. Foto: Klaus Trenz



Der demografische Wandel macht auch vor der Tafel nicht Halt. „Es haben viele der eingesetzten Fahrer ein Alter erreicht, wo man eine körperlich anspruchsvolle Arbeit nicht mehr verlangen kann“, sagt Koch. Falls es nicht gelinge, in absehbarer Zeit die Lücke im Fahrerbereich zu schließen, werde es äußerst schwierig, den Schlossbergladen in seiner jetzigen Form weiterzuführen. Es ist ein eindringlicher Hilferuf der Tafel an Menschen, die sich ehrenamtlich und sozial engagieren wollen. Deshalb wendet sich Koch und der gesamte Vorstand an rüstige Rentner, Altersteilzeitler oder Vorruheständler.

Man könne zurzeit auf 15 bis 20 Fahrer zurückgreifen, erklärt Erhard Böhmer aus Buchau, der Leiter des Fahrerteams. Das hört sich nach ausreichend an, dem ist aber nicht so. Mit seinen 63 Jahren ist Böhmer einer der Jüngsten. Der überwiegende Teil hat die 70 zum Teil schon weit überschritten, manche sind schon über 80 Jahre alt. Böhmer will vor allem die langen Touren nicht mehr allen seiner Fahrer zumuten, auch weil der Transporter beladen werden muss. „Wir wollen das Engagement nicht überstrapazieren“, sagt Böhmer.

Zwei Einsätze im Monat

Deshalb ist es in der Regel so, dass die Fahrer und Beifahrer – man geht stets zu zweit auf Tour – zweimal im Monat für jeweils rund drei Stunden eingesetzt sind. Dreimal in der Woche holen sie Lebensmittel ein, von Mittwoch bis Freitag. Dabei fahren sie nicht nur Pegnitz und die nähere Umgebung ab. Eine Tour geht zum Beispiel am Mittwoch bis nach Ebermannstadt, Gößweinstein und Igensdorf. Eine wichtige Tour für die Pegnitzer Tafel: „Da ist der Wagen voll“, sagt Böhmer.

Ins Alter gekommen

Wenn Fahrer wegen Krankheit ausfallen, hat Böhmer mit seinem Tourplan zu kämpfen. Schließlich soll den Ehrenamtlichen nicht zu viel zugemutet werden. „Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber unseren Leuten“, betont Böhmer. Am Engagement der Fahrer liegt der momentane Engpass nicht. „Es ist keiner da, der aus Lustlosigkeit aufhören möchte, aber alle kommen eben ins Alter“, so Böhmer. Schon über zwei oder drei Freiwillige wäre Böhmer froh. Auch für solche, die nur dann einspringen, wenn Not am Mann ist: „Das wäre für uns schon ein Riesenvorteil.“

Böhmer selbst fährt seit sieben Jahren für die Pegnitzer Tafel und ist Mitglied im Vorstand. Der Versicherungskaufmann ist in Vorruhestand gegangen und jetzt Rentner. „Mir hat das geholfen, meinen Tag und die Woche zu strukturieren.“ Vielleicht sei das allein schon ein Anreiz, sich dem Fahrer-Team anzuschließen.

Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Tafel hat, kann sich bei folgenden Telefonnummern (jeweils Vorwahl Pegnitz 0 92 41) melden: 72 40 76, 67 21 sowie 99 26 29.

