Pegnitzer Tafel verteilt erstmals Päckchen an Flüchtlinge

Weihnachtsaktion: Salami und Kaffee kommen nicht in die Tüte - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Das Weihnachtsfest naht. Bei Vielen wird der Gabentisch am Heiligen Abend reich gedeckt sein. Unterm Christbaum türmen sich Geschenke. Doch nicht jeder wird bedacht. In manchen Familien fehlt schlichtweg das Geld dafür. Auch den Kunden der Pegnitzer Tafel fällt es schwer, Geld für Geschenke zusammenzukratzen.

Im Pegnitzer Schlossberg-Laden werden die Lebensmittel verteilt, die von den Mitarbeitern der Pegnitzer Tafel in Supermärkten und Geschäften eingesammelt wurden. Zu Weihnachten erhalten die auf die Tafel angewiesenen Menschen ein Päckchen als Geschenk. Erstmals sind auch Flüchtlinge darunter. © Ralf Münch



Aber sie werden nicht leer ausgehen. Die Mitarbeiter der Tafel haben an sie gedacht und werden zirka 80 kostenlose Weihnachtspäckchen verteilen, um den Bedürftigen eine Freude zu bereiten. In diesem Jahr werden erstmals auch Flüchtlinge beschenkt.

"Eine große Herausforderung" sei das, sagt Anneliese Franz, die Hauptverantwortliche für den Schlossberg-Laden. In den Räumen an der Marienkirche können die auf die Tafel angewiesenen Menschen günstig Lebensmittel einkaufen.

Denn die aus dem Nahen Osten stammenden Flüchtlingen essen nicht alles, was den Deutschen schmeckt. "Salami kommt deshalb nicht in die Tüte", so Franz. "Es wäre deshalb Blödsinn, Salami zu kaufen", ergänzt Monika Sigl vom Tafel-Team.

Muslimen ist es aus religiösen Gründen verboten Schweinefleisch zu essen. Auch andere Lebensmittel sind tabu, weil sie für die Flüchtlinge ungewohnt sind oder ihnen nicht schmecken. "Wir haben deshalb beim Unterstützerkreis nachgefragt, welche Lebensmittel wir besorgen sollen", so Sigl. "Käse und Wurst sind heikel", betont Franz. Naturjoghurt hingegen werde hingegen genommen.

Nicht alltägliche Artikel

Auch auf Kaffee wird in den Päckchen für die Flüchtlinge verzichtet. Stattdessen erhalten sie schwarzen Tee, denn in Ländern des Nahen Osten gehört der orientalische Tee zum unverzichtbaren täglichen Genussmittel. Kichererbsen und Sonnenblumenöl gehören ebenfalls dazu.

Der übrige Inhalt entspricht dem der deutschen Päckchen. "Was alles drin ist, verraten wir nicht, es soll ja eine Überraschung sein", sagt Franz. "Wir haben überlegt, was wir rein tun können und nicht alltäglich ist", so Sigl. Familien ab drei Personen bekommen eine größere Tüte als Einzelpersonen.

Geachtet wird darauf, dass die Lebensmittel länger haltbar sind, da die Päckchen am Freitag, 15. Dezember, ausgegeben werden und der Schlossberg-Laden erst am 12. Januar wieder geöffnet wird.

Unter den rund 200 Tafel-Kunden aus Pegnitz, Pottenstein, Betzenstein, Plech und Schnabelwaid befinden sich etwa 15 Flüchtlingsfamilien und geflüchtete Einzelpersonen. "Es war am Anfang schwer, sich mit ihnen zu verständigen", berichtet Anneliese Franz. Bei der Ausgabe der Lebensmittel an den Freitagnachmittagen war deshalb ein Dolmetscher dabei.

Mittlerweile sei es einfacher, auch weil die Flüchtlingskinder teilweise Deutsch sprechen. Vor allem die Namen der Obst- und Gemüsesorten wollen die Kinder lernen. "Sie sind sehr wissbegierig und übersetzen die Wörter ihren Müttern", sagt Franz.

Die Lebensmittel, die die Tafel kostenlos oder gegen einen symbolischen Betrag an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen abgibt, stammen aus Supermärkten, Geschäften oder Märkten. Darunter sind Backwaren vom Vortag, Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum kurz vor dem Ablauf steht, oder Obst und Gemüse mit Schönheitsfehlern. "Für die Weihnachtsaktion müssen die Waren ausnahmsweise gekauft werden, denn es sind länger haltbare Artikel, die üblicherweise nicht wöchentlich mit eingesammelt werden. So etwas erhältst du im täglichen Tafel-Geschäft nicht", sagt Heinrich Löw, der zweite Vorsitzende der Pegnitzer Tafel.

Manfred Richter gehört zu jenen 50 bis 60 ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeitern, die die Lebensmittel regelmäßig freitags und mittwochs bei den Geschäfte abholen. Spenden machen die Weihnachtsaktion möglich", sagt Richter.

Etwa 1500 bis 1800 Euro beträgt der Wert der Lebensmittel. 1000 Euro spendet die Stadt Pegnitz; außerdem beteiligen sich die beiden beiden Pegnitzer Tageszeitungen im Wechsel an der Finanzierung. "Reicht das Geld nicht aus, wird der Rest aus der Tafelkasse draufgelegt", so Löw.

Er hat die Reaktionen der Menschen erlebt, wenn die Päckchen übergeben wurden. "Die freuen sich sehr darüber. Da kriegst du auch mal ein Dankeschön zu hören. Den Helfern vor Ort tut es gut, wenn sie so ein Lob hören", sagt Löw.

HANS-JOCHEN SCHAUER